Où diffuser ‘The Banshees of Inisherin’, ‘Elvis’ et bien d’autres nominés aux Oscars 2023

Les nominés pour la 95e cérémonie des Oscars ont été annoncés ce matin, avec la comédie de science-fiction absurde “Everything Everywhere All at Once”, la comédie dramatique irlandaise “The Banshees of Inisherin” et le film Netflix World War I “All Quiet on the Western Front » en tête avec le plus de nominations, y compris la meilleure photo. Ces trois films et bien d’autres sont actuellement disponibles sur diverses plateformes, ainsi que de nombreux autres nominés majeurs pour le meilleur film et les divers prix d’acteur et de scénario. Une poignée de titres sont encore dans leurs sorties en salles, comme «Avatar: The Way of Water», «Women Talking», «The Whale» et «Living», bien que «Black Panther: Wakanda Forever» fait son chemin vers Disney + la semaine prochaine. Voici un aperçu complet de l’endroit où trouver tous les espoirs de récompenses majeures.

“Les Banshees d’Inisherin”