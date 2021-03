Basé sur un scénario de feu son père Jack, la somptueuse évocation par David Fincher de l’âge d’or d’Hollywood est principalement sur Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) et le processus torturé d’écriture de «Citizen Kane» pour Orson Welles. Mais «Mank» s’ouvre sur une enquête beaucoup plus vaste sur le système de studio, les médias et la scène politique californienne dans les années 30 et au début des années 40, qui comprend des démêlés avec des courtiers du pouvoir comme le patron de la MGM, Louis B. Mayer ( Arliss Howard) et William Randolph Hearst (Charles Dance), l’inspiration rougeoyante de Charles Foster Kane. Le film passe également du temps avec la maîtresse de Hearst, Marion Davies (Amanda Seyfried), une actrice traînée par le scandale.

Les nominés pour la 93e cérémonie des Oscars ont été annoncés lundi matin et la grande majorité d’entre eux sont disponibles pour regarder immédiatement, en raison d’une combinaison de la pandémie qui a incité à passer à la visualisation à domicile, une abondance d’exclusivités de streaming et la décision de retarder la cérémonie. jusqu’à fin avril. Il y a cependant deux exceptions notables: «Judas et le Messie noir», nominé pour six prix, dont celui du meilleur film, créé sur HBO Max et dans les salles le même jour, mais sa fenêtre de diffusion a expiré dimanche soir. Un autre nominé multiple, « The Father », pour la meilleure image et le meilleur acteur pour Anthony Hopkins, est actuellement en salles uniquement, mais devrait arriver en vidéo à la demande (PVOD) premium le 26 mars. Voici un aperçu complet de l’endroit où retrouvez tous les espoirs de récompenses majeures.

