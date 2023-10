Où diable sont ces iPads de 11e génération ?

Malgré un tas de rumeurs et de spéculations, mardi s’est écoulé sans aucune nouvelle nouvelle sur l’iPad. Apple attend généralement quelques semaines après sortir ses derniers smartphones pour partager des nouvelles de ses tablettes. Les fans d’Apple attendent depuis longtemps de voir la prochaine tablette, mais selon certains fuiteurs Apple fiables, nous ne verrons peut-être pas du tout les nouveaux iPad, mini, Air ou Pro ce mois-ci.

Cet iPad peut-il remplacer votre ordinateur portable ?

Étant donné qu’Apple propose des mises à jour annuelles de ses tablettes année après année depuis 2017, il semblait raisonnable qu’aujourd’hui soit le bon jour pour abandonner la dernière version. Quelques fuites peu fiables étaient catégoriques nous verrions un nouvel iPad de 10,9 pouces accompagner le modèle de 10e génération. Ensuite, Apple a partagé son nouveau Apple Pencil à 79 $ fourni avec USB-C. Après cela, silence radio pour le reste de la journée de mardi.

Dernières années Les iPad de 10e génération ont reçu une annonce similaire et modérée. Il n’y avait pas beaucoup de différence entre ces tablettes et leurs versions précédentes, bien qu’Apple ait ajouté de nouveaux coloris, déplacé la caméra selfie et ajouté la puce M2 propriétaire d’Apple à l’iPad Pro de sixième génération. Il y avait des spéculations qu’Apple publierait ses prochains modèles d’iPad, d’iPad mini et d’iPad Air avec tout aussi peu de fanfare.

Tout au long de cette année, on s’attendait toujours à voir un nouvel iPad Pro, mais dimanche Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’il n’y a aucune chance réelle que nous voyions un nouvel iPad ce mois-ci, même si Apple travaille toujours sur de nouvelles tablettes. Il est possible que la société californienne de Cupertino garde son souffle pour l’année prochaine. Certaines rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait introduire un écran massif de 16 pouces ou un écran OLED à sa gamme, il est donc possible qu’ils souhaitent que le lancement comprenne davantage de feux d’artifice.

Gurman est l’un des chiffres les plus fiables du secteur Apple, il y a donc de fortes chances que nous n’obtenions pas de nouvel iPad de sitôt. Pourtant, l’auteur de Bloomberg a déclaré qu’Apple essayait de produire un iPad Pro alimenté par M3. Le reste de la gamme iPad de nouvelle génération devrait également bénéficier d’une augmentation de vitesse, mais il est difficile de dire si cela se produira le mois prochain ou l’année prochaine.

Plus tôt cette année, Ming-Chi Kuo, analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, souvent cité a suggéré que nous verrions un véritable iPad pliable arrivera dans le courant de 2024. Selon certaines rumeurs, l’appareil serait une sorte de 2-en-1 qui combinerait un MacBook avec une tablette avec une béquille intégrée. Certains autres aficionados d’Apple aux yeux d’aigle, comme Gurman, ont affirmé qu’il n’y avait vraiment aucune chance d’avoir un Apple pliable en 2024, mais pourquoi ne pas vivre ce rêve ?

Si Apple vraiment nous devions faire une sorte de pliable, ce serait probablement un design très « Apple ». Cela signifie qu’il devrait être beaucoup plus rationalisé que la plupart des ordinateurs portables, tablettes et appareils de bureau actuellement disponibles, comme Spectre Fold à 5 000 $ de HP.

Il y a encore une chance pour Apple de faire peur en octobre et de partager ses nouveaux iPad, mais la société de Cupertino pourrait se réserver une version beaucoup plus substantielle en 2024, parallèlement à plus d’enthousiasme avec le prochaine Apple Watch Series 10.