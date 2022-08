Où diable est le gouvernement alors que le cataclysme énergétique engloutit la Grande-Bretagne ? C’est presque le silence est une honte

Aspirateur électrique

OÙ diable est le gouvernement alors que le cataclysme énergétique engloutit la Grande-Bretagne ? C’est presque le silence, c’est une honte.

Boris Johnson a abandonné le navire. Ni Liz Truss ni Rishi Sunak n’ont encore l’autorité élue pour prendre des décisions ou rassurer le public.

Liz Truss est la favorite pour être PM mais n’a pas encore le pouvoir d’agir Crédit : Alamy

Leur longue course à la direction a créé un vide désastreux au pire moment.

Le nouveau plafond colossal des prix d’Ofgem a des millions de personnes terrifiées par la misère et les petites entreprises menacées de faillite.

Truss sera probablement PM le 5 septembre.

Elle doit saisir dès le premier jour l’ampleur d’une crise aussi grave que Covid et potentiellement plus destructrice économiquement.

Elle doit mettre de côté l’idéologie conservatrice traditionnelle.

Elle doit accepter que les plus pauvres ont besoin d’un plan de sauvetage énorme et urgent.

Elle doit être honnête sur le fait que les autres, les mieux payés et les riches épargnants, ne peuvent être aidés sans un coût national ruineux.

Elle doit imposer de nouvelles taxes exceptionnelles aux géants pétroliers profitant de la guerre – et ne tolérer aucun argument.

Elle doit éviter la catastrophe totale.

Nous ne sommes pas encore convaincus qu’elle l’obtienne.

Alors que les factures mensuelles triplent, sa promesse de supprimer les prélèvements verts fera à peine une brèche.

Les réductions d’impôts, bien que bienvenues, n’aideront pas les plus pauvres.

Redémarrer la fracturation, également vitale, n’offre aucun espoir immédiat.

Si et quand elle s’adresse à la nation en tant que Premier ministre, elle doit dire ceci : que cette crise énergétique, déclenchée par Poutine et Covid, est une urgence nationale et mondiale nécessitant une réponse semblable à un effort de guerre.

Qu’elle veillera à ce que personne ne se prive de lumière et de chaleur cet hiver, ou ne soit confronté à la faim en raison de factures d’énergie monstrueuses.

Qu’elle fera ce qu’il faut pour aider les entreprises. Que nous avons TOUS besoin de couper l’énergie.

C’est un vaste défi pour un nouveau premier ministre.

Si c’est Liz, elle a intérêt à être prête.

Des années de folie

LES POLITICIENS qui se sont opposés à la nouvelle énergie nucléaire mais qui versent maintenant des larmes de crocodile sur les projets de loi sont tout à fait méprisables.

Il en va de même pour les éco-guerriers qui bloquent la fracturation hydraulique, s’opposent au gaz de la mer du Nord et vandalisent les stations-service.

Nous espérons que cette crise dégrisera ces clowns.

Nous aurons besoin de combustibles fossiles pendant des décennies avant que les énergies renouvelables puissent alimenter le pays de manière fiable.

Les travaillistes et les Lib Dems ont des records honteux.

Mais les conservateurs sont seuls aux commandes depuis sept ans.

Leur léthargie et leur complaisance vis-à-vis de l’énergie nous ont horriblement exposés.

Mac le couteau

NOUS avons perdu le compte des insultes que le président Macron a proférées contre la Grande-Bretagne du Brexit.

Puis il a volé nos jabs Covid. Et ferme méchamment sa frontière à nos camionneurs.

Est-il notre ami ou notre ennemi ? Liz Truss dit “le jury est sorti”. . . et assez juste. Elle parlait de lui, pas de France.

Les fans de l’UE sont devenus fous. Sauf que Macron a alors déclaré que la Grande-Bretagne était un allié, malgré nos dirigeants. C’est la même distinction.

Remainers l’a-t-il également saccagé? Non.

Les dirigeants de l’UE ont toujours raison, vous vous souvenez ?