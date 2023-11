OU des spécialistes vétérinaires travaillent à identifier les maladies respiratoires chez les chiens

PORTLAND, Oregon (KOÏN) — Les vétérinaires de l’Oregon sont toujours en train de déterminer la cause d’une maladie respiratoire qui affecte les chiens au moins depuis début août.

Dans un récent courriel, le ministère de l’Agriculture de l’Oregon a informé les vétérinaires que plus de 100 cas de « maladie respiratoire infectieuse canine » avaient été signalés depuis le 9 août.





Le Association médicale vétérinaire de l’Oregon a rapporté que les cas étaient concentrés dans les régions de Portland et de Willamette Valley, mais les responsables ont révélé qu’un sauvetage d’animaux à Salem avait également eu plusieurs cas.

Selon l’ODA, les cas signalés se répartissent en trois catégories : la trachéobronchite chronique qui dure au moins six à huit semaines et qui n’est pas facilement traitée par des antibiotiques, la pneumonie chronique qui ne répond pas bien aux antibiotiques et la pneumonie aiguë qui peut gravement affecter canines en seulement 24 heures.

L’agence travaille aux côtés d’experts animaliers nationaux et étatiques pour identifier correctement la maladie atypique et ses causes. Mais à l’heure actuelle, le directeur de Laboratoire de diagnostic vétérinaire de l’Oregon dit que c’est toujours un mystère.

“…Nous avons entrepris une série de tests recherchant principalement des types courants d’agents pathogènes bactériens et viraux attendus, mais nous effectuons également des tests pour peut-être de nouveaux agents – de nouveaux virus en particulier”, a expliqué le directeur de l’OVDL, Kurt Williams.

Avec la majorité des cas signalés et testés jusqu’à présent, le département de l’agriculture de l’État a déclaré que les chiens avaient déjà connu la période de mue. À l’avenir, l’ODA a demandé aux services vétérinaires d’urgence de collecter des échantillons qui seront associés à des tests PCR pour tenter de détecter la mystérieuse maladie.

Alors que les pathologistes et les virologues poursuivent leurs recherches, Williams encourage les propriétaires de chiens à faire confiance au processus et à prendre des précautions.

“Je pense qu’il est très, très important de s’assurer que les animaux sont correctement vaccinés ou qu’ils ont une bonne alimentation, vous savez, tout ce que nous devons faire pour nous-mêmes en ce qui concerne le maintien et la prévention des maladies : une bonne alimentation, un bon exercice. , une vaccination appropriée. Consultez régulièrement votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes », a-t-il déclaré.

Les propriétaires de chiens ayant d’autres questions peuvent contacter le Carlson College of Veterinary Medicine and Veterinary Diagnostic Laboratory de l’Oregon State University.