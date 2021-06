Où d’autre en Angleterre devrait être « sans fumée » d’ici 2030 ?

SEULs cinq comtés d’Angleterre sont sur le point de respecter l’engagement sans fumée du gouvernement en 2030 – avec des plans pour lutter contre le tabagisme en plein air.

Hammersmith et Fulham et l’Oxfordshire devraient être les deux domaines pour atteindre l’objectif du gouvernement, cinq ans au début de 2025.

Hammersmith et Fulham, avec l’Oxfordshire, devraient être les seuls comtés sans fumée en 2025 Crédit : Alamy

L’Oxfordshire a lancé des plans pour créer des espaces sans fumée à l’extérieur Crédit : Tom Pilston – The Sunday Times

Westminster atteindra l’objectif en 2028 selon les données Crédit : Getty Images – Getty

L’arrondissement de Londres aurait l’un des taux de tabagisme les plus élevés de Londres en 2016, mais les dernières données de PHE montrent que 7,54 % des fumeurs de l’arrondissement cessent de fumer chaque année.

Westminster devrait atteindre l’objectif en 2028, avec un taux d’abandon de 5,47 %, suivi de près par le Wirral et le Sefton en 2029 – qui ont tous deux un taux d’abandon de près de 5 %.

Cela vient après que l’Oxfordshire s’est engagé à rendre le comté sans fumée et à interdire de fumer dans les salles à manger en plein air et les lieux de pause sur le lieu de travail.

Le comté espère être le premier en Angleterre à devenir complètement sans fumée d’ici 2025, dans le cadre d’un plan approuvé par les responsables de la santé publique avant le début de la pandémie.

Les priorités de la stratégie antitabac du comté cette année comprennent la création de plus d’espaces où les gens se sentent « habilités » à ne pas fumer.

Il s’agirait notamment d’encourager les employeurs à mettre fin à cette habitude à l’extérieur des bureaux et des usines, ou en créant des zones sans fumée dans les nouvelles salles à manger pavées.

Havering n’atteindra pas le statut de non-fumeur avant 2983 Crédit : Getty Images – Getty

Mais les militants ont critiqué le conseil du comté d’Oxford, affirmant que leurs plans « persécuteraient » les fumeurs Crédit : Alamy

Le directeur de la santé publique de l’Oxfordshire, Ansaf Azhar, a décrit la semaine dernière la stratégie comme un « jeu long » pour changer la culture du tabagisme, dans le but de prévenir les décès dus aux maladies liées au tabac.

Les députés ont appelé les ministres plus tôt cette année à profiter du Brexit en réduisant les contrôles stricts sur les alternatives plus sûres aux cigarettes et en montrant ce qu’est la Grande-Bretagne mondiale.

Mais les militants ont critiqué cette décision, affirmant qu’elle « persécuterait sans protéger » les fumeurs.

Le groupe de défense des consommateurs We Vape a déclaré que l’initiative ne ferait rien d’autre que de «normaliser» le ciblage des vapoteurs d’ici cinq ans et aurait peu d’effet sur la consommation de tabac dans le comté.

Le directeur de We Vape, Mark Oates, a déclaré: «Le conseil du comté d’Oxfordshire devrait se concentrer sur l’éducation des fumeurs actuels sur les alternatives et les outils d’arrêt, plutôt que de simplement les persécuter davantage.

« Nous pouvons voir dans cinq ans cette interdiction s’étendre aux vapoteurs alors qu’il n’y a aucune preuve que le vapotage passif cause un quelconque préjudice et que Public Health England et Cancer Research déclarent tous deux que le vapotage est un outil efficace pour arrêter de fumer et est 95% moins nocif que le tabagisme.

« Il ne s’agit que d’une nouvelle attaque contre les fumeurs alors que nous devrions les conseiller sur les meilleurs moyens d’arrêter de fumer – un produit dont nous savons qu’il cause plus de décès par cancer qu’autre chose.

Près d’une personne sur quatre dans les emplois manuels fume contre une sur dix dans les rôles professionnels Crédit : Getty Images – Getty

Staffordshire, Bristol, Worcestershire, Enfield et Havering seront les derniers à être déclarés sans fumée Crédit : Document à distribuer

Il y a 6,9 millions de fumeurs et 3,2 millions de vapoteurs au Royaume-Uni Crédit : Guilhem Baker – The Times

« Il y a 3,2 millions de vapoteurs au Royaume-Uni et presque tous étaient des fumeurs de tabac.

« C’est du simple bon sens de conseiller sur ces options plus sûres plutôt que de persécuter les gens pour quelque chose qu’ils font depuis des années et ne parvient finalement pas à les empêcher de mourir d’une maladie liée au tabagisme. »

Staffordshire, Bristol, Worcestershire, Enfield et Havering sont les cinq comtés qui seront les derniers à être déclarés sans fumée selon les données actuelles.

Havering n’atteindra le statut qu’en 2983, avec un taux de démission de 0,06 % dans l’arrondissement de Londres, Enfield n’atteindra pas la cible avant 2816 avec un taux de démission de 0,31 %.

Le Worcestershire sera sans fumée en 2440, Bristol en 2310 et Staffodshire en 2289 – tous les comtés ayant un taux d’abandon inférieur à 0,3%.

Selon l’Office for National Statistics, près d’une personne sur quatre dans les emplois manuels fume contre une sur dix dans les rôles professionnels.

Les paquets de cigarettes montrent actuellement des poumons noircis, des orteils amputés, des représentations de dysfonction érectile et indiquent le fait que fumer tue.

Mais ce message est inefficace pour les fumeurs, selon les militants, qui appellent à une révision des mesures gouvernementales pour éradiquer le tabagisme.

M. Oates a ajouté : « Nous n’allons pas atteindre l’objectif 2030 sans fumée en raison de messages inefficaces. Les avertissements sur les paquets de cigarettes sont stupides et ne fonctionnent pas.

« Voir une paire de poumons noircis sur une table ne coupe pas les yeux des fumeurs. C’est sanglant et si quelque chose les fait fumer davantage à cause du stress – ils nous le disent depuis des années.

« Ce qui fonctionne, c’est de les informer des réussites – des alternatives viables et de leur utilité.

« Cinquante à 70 000 personnes ont cessé de fumer chaque année au Royaume-Uni grâce au vapotage. Cela devrait être sur les paquets.

Il y a 6,9 millions de fumeurs et 3,2 millions de vapoteurs au Royaume-Uni, un pays se considérant sans fumée si moins de cinq pour cent de la population s’allume.

Le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, a récemment lancé une attaque cinglante contre les entreprises de tabac et a déclaré que le tabagisme avait tué plus de personnes que Covid l’année dernière.