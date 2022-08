Où dans le monde les Russes vont-ils éviter les sanctions ?

L’Occident a exclu la Russie de nombreuses banques américaines et européennes en réponse à l’invasion de l’Ukraine.

L’une des façons dont les Russes riches et de la classe moyenne, ainsi que les hommes d’affaires proches du président russe Vladimir Poutine, ont contourné les sanctions sans précédent auxquelles la Russie est confrontée a été d’envoyer leur argent aux Émirats arabes unis (EAU), la fédération ultra-riche de sept sociétés semi-autonomes et autocratiques. États du golfe Persique qui ont choisi de ne pas participer aux sanctions dirigées par les États-Unis.

Pendant des années, des hommes d’affaires sanctionnés proches de Poutine ont investi massivement dans l’immobilier de luxe des Émirats arabes unis, selon des bases de données divulguées. Ces derniers mois, il est devenu un sanctuaire de yachts. Selon le New York Times, plus de jets privés russes volent de Moscou vers les Émirats arabes unis que jamais, et le milliardaire russe Roman Abramovich a garé son Dreamliner à Dubaï. La compagnie aérienne nationale émiratie, quant à elle, est l’une des rares à continuer de desservir directement la Russie. (Les Emirats sont également une plaque tournante de la mafia russe de longue date et une plaque tournante touristique russe de longue date.)

“Nous pouvons voir où vont leurs yachts, nous pouvons voir où vont leurs avions, et tout y va”, a déclaré Jodi Vittori, experte en lutte contre la corruption au Carnegie Endowment for International Peace. “C’est juste un guichet unique pour les financements illicites.”

L’argent sale du cercle restreint de Poutine a également afflué sur le marché immobilier de luxe de Londres et dans l’économie offshore du Royaume-Uni, parmi d’autres villes et marchés mondiaux moins réglementés, comme l’art et la crypto-monnaie, qui fournissent le bouclier de l’anonymat.

Mais c’est de l’argent noir qui va dans un centre d’argent sale. Bien que des groupes de surveillance aient tenté de suivre les montants en dollars séquestrés aux Émirats, la nature secrète des transferts et le fait que certains proviennent de Russes moins connus qui ne figurent pas sur les listes de sanctions rendent la forme et l’ampleur difficiles à cartographier.

“Les Émirats arabes unis sont un gros trou dans le seau”, a expliqué Karen Greenaway, une ancienne agente du FBI. “Le mouvement de l’argent – et nous ne le voyons pas – permet à la Russie de continuer à gérer son économie et son économie de guerre.”

Deux anciens fonctionnaires du Trésor ayant travaillé au Moyen-Orient m’ont dit que c’était un problème majeur. C’est l’une des raisons pour lesquelles, en mars, le Groupe d’action financière, un organisme intergouvernemental de normalisation basé à Paris, a inscrit les Émirats arabes unis sur la liste grise. Cette liste de surveillance mondiale identifie les pays connus pour le blanchiment d’argent et le financement illicite. Désormais, les institutions financières internationales qui y opèrent doivent surveiller plus attentivement les transactions. Ces risques pourraient nuire à la robustesse de l’économie des Émirats arabes unis. En réponse, des experts m’ont dit que les Émirats arabes unis essayaient de mettre en œuvre des réformes, de sortir de la liste grise et d’améliorer leur position. Un porte-parole du bureau de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme des Émirats arabes unis a déclaré dans un communiqué : “Les Émirats arabes unis ont déjà adopté une série de mesures concrètes pour élargir leur engagement avec le Groupe d’action financière (GAFI) et mettre en œuvre des réformes nationales efficaces”.

Mais alors que les Russes fuient vers les Émirats arabes unis et y envoient leur argent, l’administration Biden ne fait que rapprocher les dirigeants émiratis de Washington. Lors de son voyage au Moyen-Orient en juillet, le président Joe Biden a invité le président émirati Mohammed bin Zayed al-Nahyan au bureau ovale. Alors, comment se fait-il que les Émirats arabes unis puissent s’en tirer en étant une destination de choix pour l’argent russe tout en maintenant une relation aussi étroite avec les États-Unis ?

Comment le système émirati permet que cela se produise

Les Emirats sont un centre financier mondial qui repose sur des réglementations en roue libre. “Dubaï a commencé comme une crique de pirates”, a déclaré Sarah Chayes, auteur du livre Voleurs d’État : pourquoi la corruption menace la sécurité mondiale, a dit. Plusieurs dizaines de zones franches financières et de zones franches fournissent des refuges pour l’argent étranger afin d’éviter les impôts, et les réglementations souples du pays en font un endroit particulièrement fructueux pour les expatriés et les entreprises étrangères. Il n’y a pas d’impôt sur le revenu; la taxe sur la valeur ajoutée n’a été introduite qu’en 2018 ; et son premier régime d’imposition des sociétés est fixé pour 2023.

Dubaï est devenu le foyer de la finance illicite et d’autres objets de valeur comme l’or, l’art et, plus récemment, la cryptographie. Chayes s’est souvenue avoir vu ce qui semblait être de lourdes valises pleines d’argent arrivant à l’aéroport des Émirats arabes unis en provenance d’Afghanistan lorsqu’elle travaillait comme conseillère du Pentagone, et a appris plus tard que des millions d’espèces arrivaient aux Émirats arabes unis depuis l’Afghanistan chaque année.

C’est un centre pour les entreprises américaines et internationales, souvent leur base et leur port d’escale pour les affaires au Moyen-Orient. Il y a aussi le programme de visa doré, où les acheteurs de propriétés de luxe peuvent obtenir des permis de séjour émiratis prolongés (qui sont presque impossibles à recevoir pour les travailleurs internationaux).

Un ancien responsable du Trésor, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, a expliqué que le fait que les Émirats arabes unis soient un conduit pour le contournement des sanctions n’a rien de nouveau. “L’attitude de laisser-faire leur a profité économiquement”, ont-ils déclaré. “C’est quelque chose qui est assez ouvertement notoire.” C’est un risque connu sur lequel les consultants en stratégie conseillent leurs clients.

Et il y a des indicateurs que les responsables des Émirats arabes unis ignorent la corruption. Les responsables financiers américains déposent chaque année des millions de rapports d’activités suspectes lorsqu’ils surveillent les flux d’argent au sein des institutions bancaires, par exemple. Mais Lakshmi Kumar de Global Financial Integrity a noté que les zones franches des Émirats arabes unis, par exemple, publient un nombre étrangement bas de tels rapports. Elle pense que les Émirats arabes unis ne surveillent pas les activités suspectes de manière comparable à des économies de taille similaire.

“Le manque de chiffres peut raconter une histoire évocatrice et efficace”, m’a-t-elle dit. “La raison [the Emirati economy is] autorisé à avoir cette liberté et ce confort de fonctionnement, c’est parce qu’il n’y a pas de bâton à l’autre bout.

La question de l’application peut avoir à voir avec le leadership. Les EAU n’ont pas d’institutions démocratiques ou d’agences indépendantes, et de nombreux tribunaux, forces de l’ordre et agences exécutives sont dirigés par des membres de la famille royale. “Je pense qu’en fin de compte, une autre raison pour laquelle les Emirats ne sont vraiment pas intéressés à faire quoi que ce soit contre les oligarques russes est qu’ils ont leurs propres oligarques”, a déclaré Greenaway.

La dissidence n’est pas tolérée, les peines de prison sont sévères et la surveillance de haute technologie est répandue. Comme Vittori me l’a dit, “C’est l’un des États de surveillance les plus importants au monde pour autant que nous puissions en juger.”

Malgré la corruption apparente et le soutien implicite des Émirats arabes unis à l’un des principaux adversaires des États-Unis, les Émirats occupent une position de premier plan à Washington. Des experts m’ont dit que ce que les Émirats arabes unis apportent – en termes de coopération contre le terrorisme et son accord de 2020 avec Israël après des décennies sans relations diplomatiques – est tout simplement trop important pour que les décideurs américains accordent la priorité à la responsabilité sur d’autres questions.

“Les États-Unis ont aidé à rapprocher les Émirats arabes unis, Israël et ses voisins, mais nous voulons nous assurer que les États-Unis restent à la table”, m’a dit Michael Greenwald, un ancien haut responsable du Trésor.

Il convient également de noter qu’il a fallu plus d’une décennie aux Émirats arabes unis pour lutter contre le financement du terrorisme. Cela suggère que, même en l’absence de la volonté politique nécessaire, la mise en place d’une infrastructure de surveillance de l’argent noir russe pourrait prendre du temps.

“Toute l’architecture construite contre l’Etat islamique et les terroristes d’Al-Qaïda n’allait pas réussir à s’en prendre aux oligarques russes”, m’a dit un ancien haut responsable du renseignement, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. “Nous avons construit une porte pour empêcher les chevaux de s’échapper, mais maintenant nous avons des animaux complètement différents.”

Que pourraient faire les États-Unis à propos de l’argent sale russe aux EAU ?

Le besoin urgent d’arrêter la corruption était un principe central d’un discours qu’Elizabeth Rosenberg, haut responsable du Trésor, a prononcé devant des banquiers arabes en février de cette année.

“Presque chaque acte de corruption passe par le système financier formel, le système dont nous faisons tous partie, ce qui signifie que nous avons tous la capacité – et la responsabilité – de l’arrêter”, a-t-elle déclaré. Tout comme les États-Unis ont réprimé le financement du terrorisme à l’échelle internationale après les attentats du 11 septembre 2001, a-t-elle expliqué, les États-Unis se concentreraient désormais sur la corruption. Mais deux semaines plus tard, la Russie a envahi l’Ukraine – et depuis lors, le message a changé.

Lorsque le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo s’est rendu aux Émirats arabes unis et a rencontré des banquiers en juin, le mot « corruption » était absent de ses propos. Il a cependant déclaré à un journal émirati qu’il avait soulevé la question des Russes utilisant le secteur financier des Émirats arabes unis lors de ses réunions.

“Je suis ici aujourd’hui pour remercier ceux qui ont coopéré à cet effort et souligner la nécessité de votre vigilance et de votre action proactive dans la lutte contre le contournement des sanctions russes, y compris aux Émirats arabes unis”, a déclaré Adeyemo aux banquiers. (Une délégation émiratie s’est rendue à Washington début juillet pour discuter de coopération.)

Rien d’aussi fort n’est sorti après la rencontre du président Joe Biden avec le président des Émirats arabes unis lors de son récent voyage au Moyen-Orient. La Russie n’est pas apparue dans une déclaration conjointe américano-émirienne issue de cette conversation, mais le document indique : “Le président Biden a reconnu les efforts des Émirats arabes unis pour renforcer leurs politiques et leurs mécanismes d’application dans la lutte contre les crimes financiers et les flux d’argent illicites”. Plus tôt dans la journée, un haut responsable de l’administration Biden a éludé une question sur les Émirats arabes unis en tant que refuge pour l’argent russe et a souligné que les Émirats arabes unis avaient voté du côté droit d’un vote de l’Assemblée générale des Nations Unies contre la Russie.

Mais l’administration Biden reconnaît que les Émirats arabes unis sont devenus une plaque tournante financière alternative pour les briseurs de sanctions.

Comme Barbara Leaf, la plus haute diplomate du Département d’État au Moyen-Orient qui a été ambassadrice aux Émirats arabes unis de 2015 à 2017, l’a déclaré lors d’une récente audition au Congrès : « En ce qui concerne les Émirats arabes unis, je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas satisfaite du tout de le record à ce stade, et je prévois d’en faire une priorité, de conduire à un meilleur alignement, dirons-nous, des efforts.

La question devient alors : à quoi ressemblerait le fait d’en faire une priorité ?

Après avoir été inscrit sur la liste grise, le Bureau exécutif des Émirats arabes unis pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a promis de lancer de nouvelles inspections des institutions, “dans le but de se conformer pleinement aux normes internationales du Groupe d’action financière (GAFI)”.

La liste grise a été un signal d’alarme, et les autorités financières émiraties surveillent plus attentivement les transactions financières quotidiennes, selon un consultant en affaires basé aux Émirats, qui ne parlerait que de manière anonyme. “La banque centrale sévit vraiment”, m’ont-ils dit, “parce que les hauts responsables financiers ici sont en fait inquiets pour la réputation.”

“Les Émirats arabes unis s’appuient activement sur les progrès significatifs réalisés à ce jour”, a déclaré le porte-parole du bureau de lutte contre le blanchiment d’argent. “Pour l’avenir, les Émirats arabes unis continueront de développer leur capacité à détecter, enquêter et comprendre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et à faire progresser les cadres de conformité à la criminalité financière dans le pays et dans le monde”.

C’est un début, mais les experts de la lutte contre la corruption recherchent un calcul plus systémique. Le manque de volonté politique du côté émirati est la réponse unanime pour expliquer pourquoi si peu a été fait pour réformer. Et le manque d’appétit du côté américain contribue à expliquer pourquoi les États-Unis n’ont pas fait pression sur les Émiratis.

Peu de pays de l’écosystème de Washington ont des boosters aussi influents que les Emirats. Sur les réseaux sociaux de l’ambassade des Émirats arabes unis, par exemple, l’ancien général et secrétaire à la Défense de l’administration Trump, James Mattis, vante la grandeur du pays.

“Les États-Unis ne prendront probablement aucune mesure sérieuse pour punir les Émirats arabes unis pour cela”, déclare Giorgio Cafiero du cabinet de conseil Gulf State Analytics. «Parce que le pays a un placage très libéral et un récit de pays tolérant. C’est aussi un pays qui fait beaucoup de lobbying à Washington, pour de nombreuses raisons, les Émirats arabes unis échappent aux critiques aux États-Unis.

En fait, les Émirats arabes unis étaient l’invité d’honneur du Smithsonian Folklife Festival cette année sur le National Mall de Washington. Le pays est si doué pour gagner, tout en bafouant les règles.