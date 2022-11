Où Cristiano Ronaldo jouera-t-il ensuite ? Voici les options disponibles pour la légende de Manchester United

Cristiano Ronaldo a son souhait. Il n’est plus un joueur de Manchester United.

Les deux hommes n’ont peut-être pas pu s’entendre sur grand-chose mais ce licenciement mutuel ne surprend personne, suite à l’interview explosive de Piers Morgan dans laquelle l’homme de 37 ans accuse ses employeurs de le “trahir”. Désormais agent libre, Ronaldo peut rejoindre une autre équipe immédiatement et n’aura pas à attendre janvier.

Alors, où va-t-il aller ? Qui pourrait éventuellement chercher à l’intégrer? Voici les options proposées…

Pour qui Cristiano Ronaldo quitte Manchester United ?

1. Atlético Madrid

“CR7 PAS LA BIENVENUE”: Les fans de l’Atletico expriment clairement leurs sentiments sur un transfert potentiel pour leur ancien rival (Crédit image : Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images)

Cristiano Ronaldo s’est gravé dans l’histoire des plus grands rivaux de l’Atletico Madrid, avec quatre titres en Ligue des champions au Bernabeu et un record de buts en blanc. Il a éliminé Atleti de la compétition en 2014, 2015, 2016 et 2017 avec le Real – deux fois en finale, une en demi – avant de les anéantir en noir et blanc de la Juventus en 2018 avec un superbe triplé au match retour.

Mais l’Atletico Madrid était fortement lié à la star cet été lorsque les murmures de son mécontentement sont apparus pour la première fois. Diego Simeone a déjà signé des attaquants vieillissants et associerait probablement Ronaldo à un autre joueur – Joao Felix ou Antoine Griezmann – pour tirer le meilleur parti des Portugais.

Le point d’achoppement ? Les fans ont protesté avec véhémence contre la signature potentielle et El Cholo lui-même a depuis a rejeté la possibilité d’atterrir la superstar. Celui-ci semble mort dans l’eau pour le moment – ​​mais beaucoup de choses peuvent encore changer dans la saga.

2.Chelsea

(Crédit image : Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

Chelsea serait l’une des rares équipes à avoir envisagé la possibilité de signer Ronaldo cet été. Au final, les Blues ont opté pour Pierre-Emerick Aubameyang au motif que Thomas Tuchel savait ce qu’il obtenait de son ancien homme de Dortmund.

Eh bien, Tuchel n’a eu qu’un seul match pour travailler avec Auba et le capitaine gabonais n’a pas exactement arraché des arbres à Stamford Bridge. Avec le propriétaire Todd Boehly apparemment désireux d’ajouter cette superstar déterminante à son nouveau jouet, CR7 pourrait encore être poursuivi – surtout maintenant qu’il n’y a pas le souci d’avoir à convenir d’une redevance avec United.

Chelsea est huitième, a perdu les trois derniers et fait match nul avant cela en Premier League… Ronaldo pourrait-il être la réponse pour Boehly et Graham Potter ?

3. Milan AC

(Crédit image : MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Zlatan Ibrahimovic a 40 ans ; Olivier Giroud 35. Si l’AC Milan signe Ronaldo, ils pourraient mettre les trois attaquants sur le terrain à un âge combiné de 115 ans cette saison.

Ronaldo aurait été offert au Rossoneri, bien que les détenteurs du Scudetto aient refusé l’opportunité de le signer. Ronaldo peut cependant réduire ses exigences pour rejoindre une équipe en Ligue des champions, même pour un an seulement – ​​tandis que Milan peut devenir plus convaincu de renforcer maintenant ses chances européennes mais ses chances de conserver le Scudetto avec un buteur en série des deux compétitions. .

Cela semble peu probable pour le moment… mais ne l’écartez pas.

4. Inter Milan

(Crédit image : Getty)

Comme ses rivaux les plus proches, l’Inter Milan aurait également été offert à Cristiano Ronaldo. Eux aussi ont apparemment dit non.

Mais pour toutes les raisons pour lesquelles Milan pourrait signer Ronaldo, l’Inter le pourrait aussi. Eux aussi cherchent à obtenir un titre de Serie A et à établir une petite domination dans une ligue dans laquelle le pouvoir est actuellement en l’air. L’Inter voudra également une solide campagne européenne après avoir atteint le prochain tour, et si l’accord est bon, obtenir CR7 semblera une évidence.

Que Mendes, Ronaldo et United reviennent ou non pour une deuxième offre reste à voir. Le n°7 est libre, lui aussi, suite au transfert d’Alexis Sanchez à Marseille…

5. Paris Saint-Germain

(Crédit image : Getty)

L’option hollywoodienne. Non content d’avoir un trio de tête composé de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappe, le PSG pourrait théoriquement tenter Ronaldo vers les richesses du Parc Des Princes.

Messi et Ronaldo n’ont jamais joué ensemble, mais le monde aimerait certainement le voir. Mbappe a apparemment plus de poids après son nouveau contrat et envisagerait sûrement de demander le joueur qui, selon lui, est son héros personnel.

Seulement ça ne sent pas très PSG. Fou, non? Les Parisiens et le nouveau directeur sportif Luis Campos ont signé Vitinha, Renato Sanches, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, plutôt que les plus grands noms possibles qu’ils peuvent tenter. Peut-être que nous ne verrons jamais Messi et Ronaldo du même côté.

6. Borussia Dortmund

(Crédit image : Getty)

Ouais, on sait que c’est bizarre. Mais à certains égards, Cristiano Ronaldo en Bundesliga a beaucoup de sens.

Du point de vue de CR7, il obtiendrait une campagne en Ligue des champions, se qualifierait probablement à nouveau pour le tournoi pour la saison prochaine et remporterait peut-être le Soulier d’or dans le plus haut niveau allemand – bien qu’il n’ait qu’une demi-saison pour le faire (les leaders sont sur six, à l’heure actuelle). Du point de vue du BVB, ils ont malheureusement perdu la signature estivale de Sébastien Haller sur la touche, l’Ivoirien subissant une chimiothérapie après avoir reçu un diagnostic de tumeur testiculaire. Ils peuvent difficilement compter sur Youssoufa Moukoko, 17 ans, tout au long de la saison.

Les finances doivent peut-être être peaufinées dans celui-ci, tandis que la réaction des fans de Dortmund à une telle signature pourrait bien être importante, étant donné la façon dont le pouvoir des fans règne en Allemagne. Bayern Munich, attention…

7. Sportif

(Crédit image : Alex Livesey/Getty Images)

De nombreux joueurs retournent dans leur club d’enfance au crépuscule de leur vie. Cristiano Ronaldo pourrait-il faire de même ?

Les points positifs du mouvement sont similaires, eh bien, aux points positifs de presque tous les autres mouvements possibles sur la table en ce moment – ​​et la principale raison pour laquelle il est retourné à United. Les sportifs sont à peu près assez bons pour qu’ils devrait se qualifier pour la Ligue des champions avec Ronaldo dans leur équipe, tandis que la ligue est de la qualité que Ronaldo devrait marquer beaucoup et bien paraître.

Le point négatif, une fois de plus, est le côté financier de l’accord – et le Sporting ne sera pas en Ligue des champions pour la seconde moitié de la saison. La romance l’emportera-t-elle sur l’argent dans ce cas ?

8. Hors Europe

(Crédit image : Getty)

Habitue-toi à jouer au Moyen-Orient, Cristiano. Ce pourrait être votre nouvelle maison.

Ronaldo se serait vu offrir une chance de jouer en Arabie saoudite au cours de l’été avec l’une des rares offres concrètes pour l’attaquant venant de là. La MLS reste également une option, avec l’Inter Miami de David Beckham lié à une foule d’autres équipes.

Mais alors que Ronaldo serait un énorme coup pour les deux – et il ne rajeunit pas – il semble, d’après ses commentaires sur ses récentes expériences à United, qu’il n’ait pas l’impression d’avoir terminé au plus haut niveau. Peut-être a-t-il encore un dernier énorme mouvement en lui…