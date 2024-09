Où commémorer le 11 septembre dans le nord du New Jersey : notre guide

Voici notre liste des commémorations du nord du New Jersey des attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait 2 977 morts.

Comté de Bergen

Bord de l’eau

La cérémonie commémorative du 11 septembre à 19h30 aura lieu au monument situé à la base du drapeau américain à Veterans Field, en mémoire de Robert M. Levine, Anne T. Ransom et Jayesh Shah, ainsi que des autres Américains qui ont péri.

Fort Lee

Rejoignez le maire, le conseil et les services d’urgence de Fort Lee pour commémorer et honorer les victimes, les survivants et les héros le 11 septembre à 18 heures à Constitution Park, aux coins de Fletcher Avenue, Lewis Street et Linwood Avenue.

Rocher Glen

Le Glen Rock Assistance Council and Endowment organisera la commémoration du 11 septembre 2001, le 11 septembre à 18h30 au Mémorial GRACE dans le parc des vétérans sur Main Street (qu’il pleuve ou qu’il fasse beau temps). La commémoration honore en particulier la vie et la mémoire des 11 résidents de Glen Rock décédés ce jour-là et comprendra des chants, des prières, une lecture des noms et l’allumage de bougies. Le site du Mémorial GRACE continue d’être un lieu de prière et de réflexion silencieuse pour les familles et la communauté. Les pavés gravés sur le chemin racontent l’histoire de ce qui s’est passé ce jour-là.

Hackensack

La cérémonie commémorative de la ville débutera à 10 heures le 11 septembre devant le siège des pompiers, au 205 State St.

Ho-Ho-Kus

Une cérémonie aura lieu le 11 septembre à 8h50 à l’édifice municipal, 333 Warren Ave.

Léonie

Le 11 septembre à 16h30, une cérémonie commémorative aura lieu au monument du 11 septembre du comté de Bergen dans la zone Henry Hoebel du parc du comté d’Overpeck sur Fort Lee Road.

Mahwah

La cérémonie du souvenir aura lieu à 19 heures le 11 septembre à Old Station Lane. Elle comprendra un mot de bienvenue de l’ancienne conseillère municipale H. Lisa DiGiulio ; un salut au drapeau par les scouts et les scouts de la commune, les vétérans et les gardes d’honneur de la police et des pompiers ; l’hymne national, « America the Beautiful » et « God Bless America » par les membres de la chorale du lycée (Lynn Morneweck-Fuld, directrice de la chorale) ; un discours du maire James Wysocki ; les conférenciers invités Robert Ferguson (président du conseil), Elizabeth Villano (présidente des services médicaux d’urgence de Mahwah), le chef des pompiers Cord Meyer et le chef de la police Timothy O’Hara ; « Amazing Grace » par le joueur de cornemuse de Don Bosco Prep, l’ancien élève Edward Hayes III (Susan Fecht, modératrice du groupe de cornemuses) ; une minute de silence ; la sonnerie des cloches par le service d’incendie de Mahwah ; et des tapotements (Jeffrey C. Bittner, directeur des groupes).

Oradell

Une cérémonie/commémoration aura lieu le 11 septembre de 18 h à 19 h au service d’incendie d’Oradell, 335 Kinderkamack Road.

Bord de rivière

Une cérémonie aura lieu le 11 septembre de 18h à 19h au mémorial du 11 septembre à l’extérieur de l’hôtel de ville, au 705 Kinderkamack Road. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu à la caserne des pompiers 1.

Vallée de la rivière

Une cérémonie aux chandelles aura lieu le 11 septembre à 19 heures au jardin commémoratif du 11 septembre au Veterans Memorial Park sur Rivervale Road.

Rutherford

Une cérémonie commémorative aura lieu le 11 septembre de 17h30 à 18h30 au Lincoln Park, 6 Highland Cross. L’arrondissement honorera la mémoire des six résidents de Rutherford – John Crowe, Tim Finnerty, John Griffin, Ronnie Breitweiser et les officiers de police de l’autorité portuaire Maurice Barry et Paul Laszczynski – disparus lors des attentats terroristes. Tout le monde est invité à y assister.

Waldwick

La cérémonie commémorative aura lieu le 11 septembre à 18h30 au Waldwick Volunteer Fire Department Company 2, 58 Wyckoff Ave.

Canton de Washington

La cérémonie commémorative du Patriot Day du 11 septembre aura lieu de 18h à 19h au mémorial du 11 septembre sur Pascack Road. Tout le monde est invité.

Crête-du-Bois

Une cérémonie commémorative et une veillée aux chandelles auront lieu au Veterans Memorial Park, à l’angle de Valley Boulevard et Highland Avenue, le 11 septembre à 19 h 30. Le Conseil 11585 des Chevaliers de Colomb St. Anthony parrainera une collecte de sang. Un véhicule de collecte de sang communautaire sera stationné sur Valley Boulevard entre Marlboro Road et Highland Avenue de 15 h à 19 h pour toute personne souhaitant donner du sang.

Comté d’Essex

Belleville

Le maire Michael Melham, le conseil municipal et les services de police et d’incendie invitent le public à la 23e cérémonie annuelle de commémoration le 11 septembre à 11 heures au parc 9/11, à Franklin Avenue et Chestnut Street.

Cèdre Grove

Le service d’incendie de Cedar Grove, en collaboration avec la municipalité et le conseil scolaire, a annoncé le retour de l’installation du drapeau commémoratif du 11 septembre. Depuis 10 ans, l’installation au lycée de Cedar Grove, situé au 90 Rugby Road, rend hommage aux victimes du 11 septembre. Le service d’incendie, composé uniquement de bénévoles, a installé 2 977 drapeaux sur la pelouse de l’école, où ils resteront pendant plusieurs semaines. L’installation rend hommage à chaque victime avec un drapeau de 30 pouces de son propre pays et des plaques nominatives individuelles. Une cérémonie, à laquelle assisteront tous les élèves de l’école, aura lieu le 11 septembre à 9 heures

Crête Glen

Lors de la réunion du maire et du conseil du 9 septembre, la maire demandera à chacun de se lever pendant qu’elle lira les noms des personnes disparues le 11 septembre 2001, suivi d’une minute de silence. La réunion commencera à 19 h 30 à l’hôtel de ville, au 825 Bloomfield Ave.

Noix

Une cérémonie commémorative aura lieu le 11 septembre à 22 heures au rez-de-chaussée du service d’incendie de Nutley, au 228, rue Chestnut. De plus, les résidents du canton sont priés d’afficher une bougie allumée sur leur porche ou une bougie électrique dans une fenêtre le 11 septembre entre 20 heures et 22 heures.

Vérone

Le maire Christopher Tamburro dirigera une cérémonie commémorative, avec la participation de la chorale VHS et du personnel d’intervention d’urgence de Vérone, près des monuments du Civic Center, 600 Bloomfield Ave., le 11 septembre à 8h45. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu à l’intérieur de l’hôtel de ville.

Orange Ouest

« Essex Remembers », une cérémonie solennelle commémorant le 23e anniversaire du 11 septembre, aura lieu le 11 septembre à 8 heures du matin au mémorial du 11 septembre à Eagle Rock Reservation sur Eagle Rock Avenue. Pour plus d’informations, appelez le 973-621-4400. La cérémonie sera diffusée en direct sur essexcountynj.org et sur la page Facebook de Joseph N. DiVincenzo.

Comté de Morris

Majordome

Une cérémonie aux chandelles et une marche le 11 septembre commenceront à Butler Park à 19 heures et se termineront à Sloan Park. (Voir aussi Bloomingdale.)

Arrondissement de Chatham

Une cérémonie commémorative aura lieu le 11 septembre à 19 heures au Memorial Park, 22 N. Passaic Ave.

Douvres

La cérémonie au Prospect Street Park aura lieu le 11 septembre à 19 heures.

Montville

La municipalité et le poste VFW 5481 organiseront cet événement commémoratif annuel le 11 septembre à 11 heures au Community Park Freedom Plaza, 130 Changebridge Road. Il y aura une inauguration de la réplique du monument Twin Towers pour compléter le monument à poutres en I existant. La possibilité de se joindre via Zoom est disponible.

Plaines de Morris

En collaboration avec le service d’incendie de Morris Plains, Morris Minute Men, le service de police de Morris Plains, le VFW Post 3401 et les élèves des écoles de l’arrondissement, l’arrondissement organisera une commémoration au 9/11 Memorial Park, au coin des routes 202 et 53, le 11 septembre à 10 heures. L’orateur invité sera le colonel Patrick J. Callahan de la police de l’État du New Jersey.

Parsippany-Troy Hills

La 23e cérémonie annuelle de commémoration du 11 septembre du comté de Morris aura lieu au mémorial du 11 septembre du comté de Morris, situé au 460 W. Hanover Ave. Le discours d’ouverture de cette année sera prononcé par Brian Mignola, chirurgien en chef adjoint du département de police de New York, où il exerce les fonctions de médecin pour plus de 1 500 policiers. Le 11 septembre 2001, Mignola a pris soin des victimes le jour des attentats et a aidé au transport des blessés ou des morts de l’autre côté de l’Hudson. Il continue de prodiguer des soins aux personnes touchées par les événements du 11 septembre, en s’occupant des problèmes de santé à long terme et en supervisant les nouveaux cas en tant que médecin-chef du NYPD.

L’événement débutera par une marche de la police, des pompiers, des sauveteurs et du personnel d’urgence de la région, accompagnés d’une garde des couleurs, sur l’avenue West Hanover pendant que la musique sera jouée par les Police Pipes & Drums du comté de Morris. Une invocation du révérend George Dredden du diocèse épiscopal de Newark accompagnera l’allumage de bougies et la lecture traditionnelle du nom de chaque résident du comté de Morris décédé. Des chansons seront interprétées par la Morris Choral Society, avec des interludes musicaux de Darren O’Neill et Ereni Sevasti. Le conseil des commissaires du comté de Morris dirigera la commémoration, rejoint par les représentants américains Tom Kean Jr. et Mikie Sherill, ainsi que par le shérif James Gannon. Les places étant limitées, le public est encouragé à apporter des chaises de jardin. Un parking sera disponible au bâtiment du département des services sociaux du comté de Morris, au 340 West Hanover Ave., du côté de Morris Township. Des navettes seront disponibles pour transporter les participants jusqu’au mémorial.

Comté de Passaic

Bloomingdale

Une cérémonie aux chandelles et une marche le 11 septembre commenceront à Butler Park à 19 heures et se termineront à Sloan Park. (Voir aussi Butler.)

Clifton

Une cérémonie commémorative aura lieu de 9 h à 10 h le 11 septembre à l’hôtel de ville, au 900 Clifton Ave.

Haledon-Nord

La cérémonie annuelle aux chandelles en mémoire des disparus aura lieu le 11 septembre à 19 heures au mémorial du 11 septembre, à côté du bâtiment municipal, au 103 Overlook Ave. Elle sera parrainée par le maire et le conseil. Elle sera organisée par le Comité des événements publics. Pour plus d’informations, contactez le 973-427-6213, poste 5, ou [email protected]

Les lacs de Pompton

Une cérémonie commémorative aura lieu le 11 septembre à 18h30 à l’édifice municipal, 25 Lenox Ave. Tous sont invités à participer à cette cérémonie commémorative annuelle en l’honneur des victimes et des héros.

Wayne

Une cérémonie aura lieu le 11 septembre de 18h à 19h au mémorial du 11 septembre dans le complexe municipal du canton, 475 Valley Road.

Milford Ouest

Une cérémonie aura lieu le 11 septembre à 19 heures au monument du 11 septembre devant l’hôtel de ville.

Parc forestier

Rejoignez le maire Tracy Kallerty et le conseil d’arrondissement, le service de police de Woodland Park, le service d’incendie volontaire de West Paterson et l’équipe de premiers secours de West Paterson pour un moment de commémoration le 11 septembre à 18h30. La cérémonie aura lieu devant le mémorial du 11 septembre au bâtiment municipal, 5 Brophy Lane.

Cet article a été publié à l’origine sur NorthJersey.com : Cérémonies du 11 septembre dans le New Jersey : où aller pour le nord du New Jersey en 2024