Formé par la même équipe qui a géré les Spice Girls 1997, plus de 3000 espoirs ont répondu à une annonce dans un journal cherchant à mettre sur pied le nouveau boyband chaud qui deviendrait Five.

Même le comédien Russell Brand a auditionné pour un rôle avec une performance « désastreuse » de More Than Words by Extreme.

Mais ce sont Ritchie Neville, Sean Conlon, Scott Robinson, Jason ‘J’ Brown et Abz Love qui ont été choisis pour le line-up final, et après avoir signé un contrat de six albums avec Simon Cowell et BMG / RCA, ils ont continué à vendre 10 millions de disques dans le monde.

Avec des succès tels que Slam Dunk (Da Funk), When The Lights Go Out, Got The Feeling ‘, Everybody Get Up et We Will Rock You – qui a marqué son 20e anniversaire en 2020 – le groupe était rarement hors du top 10.







(Image: Getty Images)



Mais en janvier 2001, les roues commençaient à se détacher. D’énormes fissures s’étaient formées sous la pression de la célébrité, provoquant des dépressions mentales, une toxicomanie et une tentative de suicide.

Sean, maintenant âgé de 39 ans, a été le premier à arrêter en janvier 2001 après avoir subi une dépression. Selon Ritchie, 41 ans, leur direction a gardé son départ secret, et lorsqu’un carton découpé dans l’étoile a été utilisé dans la vidéo de Let’s Dance, le groupe a cru qu’il était tout simplement parti avec la fièvre glandulaire.

Sean a expliqué plus tard qu’il s’était perdu de vue et qu’il avait besoin de sortir pour le bien de sa santé mentale.

Il a déclaré à Big Reunion d’ITV en 2013: « Je me souviens de m’être regardé dans le miroir et de m’être dit: » Qui est-ce? » Je ne me connaissais pas moi-même et j’avais juste le sentiment le plus fort que peu importe ce qui se passe, peu importe combien d’argent ils me jettent, je dois trouver Sean, sinon je gagne des milliers de livres mais je dépenserais tout pour thérapie. »







(Image: Redferns)



À la fin, Ritchie a admis qu’ils étaient devenus des « délinquants » qui étaient « au bord du cul ». Et il savait que la fin était venue quand il a vu Scott, 41 ans, l’air «inconsolable».

« Nous étions dans cet hôtel et Scott est tombé en panne, il pleurait. J et moi sommes sortis vers lui et avons mis nos bras autour de lui et il a dit: ‘Je ne peux plus le faire' », se souvient-il dans le même spectacle.

«Je me souviens avoir regardé Jay et il m’a juste regardé et a juste dit: ‘C’est fait, n’est-ce pas?’ Et je me suis dit: ‘Je pense que oui.’ »

J a également souffert d’une dépression pendant le tournage de la vidéo de Don’t Wanna Let You Go. L’insomnie chronique l’avait laissé se sentir «au bord» et ayant déjà souffert de dépression, une nuit, il a pris une overdose pour tenter de mettre fin à ses jours.

« J’ai essayé de me finir. Quand je suis arrivé, le sentiment était de panique, et j’ai réalisé le niveau de désespoir dans lequel j’étais tombé pour contempler ça », a déclaré la star, qui a refusé de rejoindre ses camarades pour les retrouvailles.







(Image: Nous aimons la télévision)



Pendant ce temps, Abz – qui est né Richard Breen mais a changé de nom pour ne pas être confondu avec Ritchie – a perdu son chemin après leur séparation, plongeant dans la toxicomanie et la psychose.

«Je ne voulais pas du tout que le groupe se sépare. J’étais perdu, ils étaient ma bouée de sauvetage. Je n’avais pas d’amis ni de famille à l’époque. J’ai commencé à traîner avec les mauvaises personnes, à payer les gens pour être mon ami, « a déclaré le joueur de 41 ans à Loose Women en 2018.

« J’ai rencontré le diable et ça me ressemblait. Je ne sais pas ce que c’était, j’étais si loin. Je me souviens que mes palpitations cardiaques avaient l’impression de frapper ma poitrine dans le matelas.

« C’est arrivé deux fois, et la voix a dit ‘Encore une fois, encore une fois et nous allons vous emmener.’ Ce n’était pas exactement comme ça mais je savais qu’alors je devais faire le tri. «

Déterminé à s’éloigner de la drogue, Abs a déménagé au Pays de Galles et a acheté une ferme. En 2015, il a tenté de marquer son BRIT Award sur eBay pour collecter des fonds pour acheter du sol et des outils de jardinage.

Ritchie a déménagé en Australie en 2004 et a travaillé comme sommelier avant d’ouvrir le Guerrilla Bar and Restaurant à Sydney.







(Image: WireImage)



En 2013, il a commencé à sortir avec la star d’Atomic Kitten, Natasha Hamilton, et ils ont accueilli sa fille Ella Rose en septembre 2014 avant de se séparer en mars 2016 – cinq mois seulement après l’annonce de leurs fiançailles.

« Il n’y a pas qu’une seule raison à l’échec de notre relation. Malheureusement, c’est juste la façon dont les choses se sont déroulées et ce n’est la faute de personne », a déclaré l’ancien couple dans un communiqué conjoint.

Pendant ce temps, Scott Robinson a pris sa retraite à vie en tant que mari au foyer. Hier, il a révélé sur Instagram qu’il avait reçu un diagnostic de covid, mais a rassuré les fans qu’il ne se « sentait pas si mal ».







(Image: officiel de Scott Robinson / Instagram)



Il a quatre enfants, est marié à sa femme Kerry et a rejoint Essex Radio en tant que membre de l’équipe de conduite plus tôt cette année.

Sean mène une vie tranquille et a été connu pour la dernière fois pour avoir une fille avec sa femme qui préfère rester anonyme et on sait peu de choses sur J, qui a refusé de se joindre à des réunions, expliquant qu’il avait enfin trouvé la paix grâce à la méditation.

« Je suis plus heureux maintenant que je ne l’ai jamais été », a-t-il déclaré en 2013. « La vie est géniale. »