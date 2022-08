Où chercher un loyer bon marché au Canada, alors que les prix montent à nouveau

Alors que les prix des loyers ont grimpé en flèche au cours des deux derniers mois, les poches abordables de logements locatifs sont devenues de plus en plus difficiles à trouver.

En juillet, le coût mensuel moyen des propriétés locatives au Canada était de 1 934 $, une hausse de 10,4 % par rapport à l’année dernière, selon les données de la société d’annonces immobilières Rentals.ca. Une hausse similaire en juin a vu le loyer moyen grimper de 9,5 %.

Les analystes disent que les prix élevés sont tirés par plus de demande que d’inventaire.

Et cette demande est en partie motivée par le fait que certaines personnes fuient les grandes villes, tandis que d’autres affluent vers elles.

Cela crée un défi pour des gens comme Joan Alexander.

L’aîné a loué des maisons partout au Canada, à St. Catharines, en Ontario, et à Guelph, en Ontario, puis à Castlegar, en Colombie-Britannique, et au cours des deux dernières années à l’Île-du-Prince-Édouard.

Joan Alexander, à gauche, est assise avec son chien Beau et sa partenaire Elizabeth Huether. Ils prévoient déménager de l’Île-du-Prince-Édouard à Lloydminster en octobre. (Soumis par Joan Alexander)

Alexander et son partenaire ont choisi Summerside, une ville située à environ 50 kilomètres au nord-ouest de Charlottetown, pour son atmosphère de petite ville.

Mais la hausse des coûts de location et d’autres considérations, comme la proximité des soins de santé, la poussent à déménager.

“Nous espérions vraiment que l’Île-du-Prince-Édouard serait notre dernière étape dans notre parcours de vie”, a-t-elle déclaré.

L’an dernier, les loyers à l’Île-du-Prince-Édouard ont augmenté plus qu’ils ne l’avaient fait en une décennie. De plus, les lieux de location sont rares.

Trouver un logement locatif abordable au Canada après une pandémie s’avère un défi pour beaucoup, avec la flambée des taux d’intérêt, l’inflation et le parc locatif limité.

Ben Myers, président de Bullpen Research and Consulting, une société de conseil en immobilier qui suit les prix de location au Canada, dit que si vous recherchez une offre, il y a encore des endroits qu’il qualifierait de relativement “bon marché”.

Il suggère de regarder Red Deer ou Lethbridge en Alberta, ou Saskatoon.

“Vous pouvez obtenir un deux chambres pour moins de 1 150 $ par mois. Tout dépend de l’endroit où vous pouvez travailler”, a déclaré Myers.

Alexander dit qu’elle a pu trouver quelques refuges dans les Prairies.

“C’était presque trop beau pour être vrai. Il semblait y avoir quelques poches où nous pouvions trouver ce que nous recherchions. Un logement accueillant pour les animaux de compagnie, abordable et sûr”, a déclaré Alexander, qui a besoin d’une surveillance après avoir fait don d’un rein et d’un endroit qui accueille son petit chien bien-aimé – Beau.

Lloydminster – une ville qui s’étend sur l’Alberta et la Saskatchewan – a attiré Alexander et son conjoint avec des prix abordables et un propriétaire acceptant les animaux domestiques.

Ils emménagent en octobre dans leur nouvelle maison à 1 200 $ par mois.

REGARDER | Évalué par la hausse des loyers : La flambée des prix laissant certains locataires hors de prix Alors que le marché de l’habitation se refroidit, le marché locatif est en feu, le prix d’un logement moyen ayant augmenté de 10 % par rapport à l’an dernier. Cela a laissé de nombreux locataires se démener pour trouver un logement convenable.

Les annonces de Rentals.ca comprennent des maisons individuelles et jumelées, des maisons en rangée, des appartements en copropriété, des appartements locatifs et des appartements au sous-sol. L’entreprise ne peut pas fournir un loyer moyen pour toutes les villes. Certaines petites communautés n’ont pas assez de locations pour obtenir une moyenne précise.

Cela vaut donc la peine de chasser. Il y a des joyaux cachés.

Myers dit que dans une année normale, le loyer peut fluctuer en moyenne de trois à cinq pour cent. Mais les loyers moyens ont augmenté de 10 à 12% en 2019, en raison d’une pénurie d’offre, dit-il. Puis la pandémie a frappé et les loyers ont diminué, en moyenne, de 15 à 20 %.

“Nous sommes maintenant en train de revenir aux niveaux d’avant la pandémie”, a déclaré Myers.

Les locataires en mouvement

Ensuite, il y a les anomalies super chères – comme Vancouver, qui a rebondi encore plus rapidement après la pandémie, avec un loyer moyen mensuel de 2 300 $ en juin 2022.

Myers dit qu’il y a également eu des changements importants vers les villes qui bénéficiaient auparavant de loyers bas, car certaines personnes migrent vers des endroits plus petits où elles peuvent obtenir plus de biens immobiliers pour leur dollar.

Les baby-boomers à la retraite de la région de Toronto créent une demande et augmentent les prix dans des endroits comme la région de Niagara et Halifax, par exemple.

“Halifax est devenu une sorte de nucléaire. Il est certain que beaucoup d’Ontariens ont déménagé à Halifax pendant la pandémie”, a déclaré Myers.

De plus, il dit que beaucoup d’étudiants sont restés dans leurs villes universitaires comme Victoria, London, Ont., et Kingston, Ont., lorsque les bureaux ont fermé au cours des deux dernières années.

“Tous les avantages de vivre dans une grande ville étaient presque mauvais parce que vous ne vouliez pas être entouré de beaucoup de gens pendant une pandémie”, a déclaré Myers.

La disparition des locations abordables

Mais tout ce changement vient d’exercer une pression supplémentaire sur le marché locatif qui connaît une baisse des options de location pour les bas revenus depuis plus d’une décennie, selon le chercheur en politique du logement Steve Pomeroy.

Il utilise les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) pour sonder les pertes sur le marché locatif.

Les loyers peuvent fluctuer en moyenne de 3 à 5 %, selon un expert. Mais lorsque la pandémie a frappé, ils ont chuté en moyenne de 15 à 20 %. (Radio-Canada)

Pomeroy, chercheur principal au Centre de recherche urbaine de l’Université Carleton, estime qu’entre 2011 et 2016, le nombre d’unités locatives qui seraient abordables pour les ménages gagnant moins de 30 000 $ par année – avec des loyers inférieurs à 750 $ – a diminué de 322 600 en Canada.

Cela a un effet sur un Canadien sur trois qui loue, selon les données du recensement de 2016.

Pomeroy dit qu’historiquement, le Québec offrait le plus grand parc locatif disponible au pays.

“Le Québec a toujours été culturellement très différent. Le loyer est beaucoup plus culturellement accepté. C’est un peu une question d’influence européenne… Vous obtenez ces domaines très pittoresques de maisons à deux ou trois étages avec l’escalier en fer forgé et avec trois unités, et deux sont Donc, par définition, les deux tiers de votre population sont des locataires », a-t-il déclaré.

Il dit qu’il est peut-être temps pour le reste du Canada d’envisager un modèle plus européen, où la location est mieux acceptée.

Il dit qu’il existe de nombreuses villes, en France et en Allemagne par exemple, où les locataires correspondent presque aux propriétaires en termes de population.

L’Amérique du Nord a historiquement eu une culture différente, où la possession est considérée comme meilleure.

“Traditionnellement, il y a eu un très fort soutien à l’accession à la propriété. Ici au Canada, nous avons eu une assurance hypothécaire, y compris un accès accru au crédit pour les acheteurs… le système politique a beaucoup renforcé ce système de croyance, que la propriété est la bonne chose à faire.”

Mais maintenant, les organisations de locataires et de lutte contre la pauvreté font pression pour plus de droits des locataires. C’est quelque chose que Pomeroy considère comme un changement positif.

Il dit également qu’il croit que de nombreux jeunes Canadiens voient la location comme leur avenir. Cela leur donne la liberté de poursuivre des expériences, de déménager pour des emplois et de ne pas rester attachés à une propriété qu’ils ne peuvent pas se permettre.

Pomeroy a récemment demandé à ses étudiants diplômés – tous employés et dans la vingtaine – s’ils pensaient pouvoir acheter une maison dans les cinq prochaines années. Voudriez-vous?

Il dit qu’il a été surpris d’entendre pour la première fois qu’aucun d’eux ne croyait pouvoir le faire.

“Personne ne pensait pouvoir le faire, et seulement la moitié environ le voulait réellement.”