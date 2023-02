Où chaque prospect 5 étoiles 2023 a signé

Arch Manning a été le toast de la classe de recrutement de football universitaire 2023, mais il n’est que l’une des quelques dizaines de recrues 5 étoiles. Où ont-ils tous signé ?

L’ère NIL du recrutement de football universitaire est à nos portes et nous l’avons certainement vu tout au long de la période de signature précoce et menant à la Journée nationale de signature le 1er février. Bien sûr, nous savions qu’Arch Manning, le toast du monde du recrutement pour le mieux une partie de deux ans, allait aux Texas Longhorns, mais bon nombre des autres espoirs 5 étoiles avaient un recrutement beaucoup plus sauvage.

Cormani McClain, un demi de coin 5 étoiles de Lakeland, en Floride, me vient à l’esprit. Il était une cible de longue date à Miami et était attaché aux Hurricanes. Mais ensuite, ses plans ont changé lorsque Deion Sanders est arrivé à Boulder et que le Colorado a appelé. C’est là que McClain a finalement signé. Pendant ce temps, nous avons également vu d’autres comme Dante Moore, Kadyn Proctor, Peyton Bowen, Rueben Owens et plusieurs autres 5 étoiles revenir sur leurs engagements initiaux lors de leur signature.

Maintenant, presque toute la poussière s’est installée sur le cycle de recrutement du football universitaire 2023. En particulier, sur les 39 joueurs qui ont obtenu la désignation 5 étoiles dans le 247 classements Sports Composite, tous sauf un ont signé. Où ont-ils tous fini? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Recrutement de football universitaire 2023: chaque recrue 5 étoiles et son point d’atterrissage

Arch Manning, QB – Isidore Newman (Nouvelle-Orléans, LA), Longhorns du Texas Keon Keeley, EDGE – Berkley Prep (Tampa, FL), Marée cramoisie de l’Alabama Nico Iamaleava, QB – Warrner (Downey, Californie), Volontaires du Tennessee Zachariah Branch, WR – Bishop Gorman (Las Vegas, NV), Chevaux de Troie USC Dante Moore, QB – Martin Luther King (Detroit, MI), Bruins de l’UCLA Caleb Downs, S – Mill Creek (Hoschton, Géorgie), Marée cramoisie de l’Alabama David Hicks, DL – Paetow (Katy, Texas), Texas A&M Aggies Jackson Arnold, QB – Guyer (Denton, Texas), Oklahoma Sooners Kadyn Proctor, ergothérapeute – Southeast Polk (Des Moines, IA), Marée cramoisie de l’Alabama Francisc Mauigoa, ergothérapeute – IMG Academy (Bradenton, Floride), Ouragans de Miami Adepoju Adebawore, EDGE – North Kansas City (Kansas City, MO), Oklahoma Sooners Malachi Nelson, QB – Los Alamitos (Los Alamitos, Californie), Chevaux de Troie USC Cormani McClain, CB – Lakeland (Lakeland, FL), Buffles du Colorado Suntarine Perkins, LB – Raleigh (Raleigh, MS), Ole Miss rebelles Zalance Heard, ergothérapeute – Neville (Monroe, LA), Tigres LSU Peyton Bowen, S – Guyer (Denton, Texas), Oklahoma Sooners Duce Robinson, TE – Pinnacle (Phoenix, AZ), Non engagé Anthony Hill, LB – Ryan (Denton, Texas), Longhorns du Texas Nyckoles Harbour, ATH – Mgr Carroll (Washington, DC), Gamecocks de Caroline du Sud Damon Wilson, EDGE – Venise (Venise, Floride), Bouledogues de Géorgie Jurrion Dickey, WR – Menlo-Atherton (East Palo Alto, Californie), Canards de l’Oregon Cedric Baxter Jr., RB – Edgewater (Orlando, FL), Longhorns du Texas Samson Okunlola, ergothérapeute – Académie Thayer (Brockton, MA), Ouragans de Miami Juge Haynes, RB – Buford (Buford, Géorgie), Marée cramoisie de l’Alabama Desmond Ricks, CB – IMG Academy (Bradenton, FL), Marée cramoisie de l’Alabama James Smith, DL – Carver (Montgomery, AL), Marée cramoisie de l’Alabama Raylen Wilson, LB – Lincoln (Tallahassee, Floride), Bouledogues de Géorgie Rueben Owens, DO – El Campo (El Campo, Texas), Texas A&M Aggies Johntay Cook II, WR – DeSoto (DeSoto, TX), Longhorns du Texas Yhonzae Pierre, EDGE – Eufaula (Eufaula, AL), Marée cramoisie de l’Alabama Hykeem Williams, WR – Stranahan (Fort Lauderdale, FL), Seminoles de l’État de Floride Monroe Freeling, OT – Oceanside Collegiate Academy (Mt. Pleasant, Caroline du Sud), Bouledogues de Géorgie Peter Woods, DL – Thompson (albâtre, AL), Tigres de Clemson Qua Russaw, EDGE – Carver (Montgomery, AL), Marée cramoisie de l’Alabama Brandon Inniss, WR – Patrimoine américain (Fort Lauderdale, Floride), Buckeyes de l’État de l’Ohio Dashawn Womack, EDGE – Académie St. Frances (Baltimore, MD), Tigre LSU Joenel Aguero, S – St. John’s Prep (Lynn, MA), Bouledogues de Géorgie Jalen Hale, WR – Longview (Longview, TX), Marée cramoisie de l’Alabama Jordan Hall, DL – Westside (Jacksonville, FL), Bouledogues de Géorgie

Une seule recrue 5 étoiles reste non signée après la Journée nationale de signature du 1er février. L’ailier serré Duce Robinson de l’Arizona, qui est depuis longtemps lié à la Géorgie, a annoncé qu’il retarderait sa décision au-delà de la date normale pour signer une lettre d’intention. Ce que cela signifie pour les Bulldogs est assez intéressant.

En dehors de cela, cependant, vous verrez beaucoup d’Alabama et de Géorgie, ce qui va de soi étant donné qu’ils étaient les deux meilleures classes de recrutement de football universitaire pour 2023. Cependant, la SEC dans son ensemble a dominé en signant 21 5 étoiles. perspectives, par Football collégial FOX. La prochaine conférence la plus proche était le Big 12 avec seulement sept recrues signées.

Cependant, le recrutement est toujours une science inexacte. Ainsi, la façon dont ces joueurs se développeront sur leurs nouveaux sites d’atterrissage sera tout aussi importante que les programmes capables de les signer.

