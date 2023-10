Avons-nous raté quelque chose ? Faites le nous savoir: [email protected].

Tournée des bars d’Halloween Boos and Brews

Cette tournée des bars de deux nuits commence au One Mike Detroit et comprend un concours de costumes d’un grand prix de 2 000 $ et une à deux boissons ou shots gratuits dans chaque lieu.

De 16h à 22h ; Vendredi 27 octobre ; Un Mike Detroit, 1331 Broadway St., Detroit ; eventbrite.com; 10,99 $.

Détroit est effrayant

Big Pink organise une fête d’Halloween pour la ville. L’un des propriétaires de Big Pink, Munch, sera le DJ de l’événement avec Eddie Fowlkes et Silly Girl Carmen, jouant tous de la musique house avec une touche d’ambiance hantée. La célébration effrayante comprendra également de la nourriture, des boissons et un concours de costumes avec des prix en espèces.

Vendredi 27 octobre ; 21h-2h du matin ; Big Pink, 6440 Wight St., Détroit ; billets via ra.co ou à la porte; 17-22 $.

Fright Fest et Twiztid Present : Le Livre Vert

Spectacle pour tous les âges avec Twiztid et les invités spéciaux Blaze Ya Dead Homie, Anybody Killa (ABK) et Boondox & The Funeral Portrait.

Portes à 18h, lundi 30 octobre ; St. Andrews Hall, 431 E. Congress St., Détroit ; concerts.livenation.com; 55$-70$.

Soirée Goules

Musique de Magda, Jose Caffe, Mister Perkins, Loren, Ryan Dahl et Ulysses au TV Lounge, plus un concours Britney Spears Embodiment avec un prix en espèces de 267 $ et une carte-cadeau White Castle de 50 $.

Commence à 21 heures ; vendredi 27 octobre ; Salon de télévision, 2548, avenue Grand River, Détroit ; ra.co; 22 $.

Chair de poule x heures effrayantes

Cette fête d’Halloween hip-hop se déroule dans deux clubs de Détroit : Niki’s Lounge et Club Dream. Il y aura du body painting, de la nourriture gratuite avant 23h, un concours de costumes et trois salles à thèmes différents. Les femmes sont libres avant 22h30 en costume avec un RSVP

De 21h à 2h du matin ; Vendredi 27 octobre ; Club Dream, 440 East Lafayette St., Détroit ; eventbrite.com; 10 $ à 200 $.

BASH d’Halloween au Morrie Royal Oak

Faites la fête au Morrie à Royal Oak avec les sons de DJ Myint et les spectacles live de Your Generation In Concert. Il y a aussi un concours de costumes avec un prix de 500 $.

De 19h à 2h du matin ; samedi 28 octobre ; Le Morrie Royal Oak, 511 South Main St., Royal Oak ; eventbrite.com; 20 $.

HÄXAN Sabbat d’Halloween au Narthex

Performances musicales de Mutilatred, Buzz Kill, The Cult of Spaceskull et bien d’autres, ainsi que du burlesque sur le thème de l’horreur, des suspensions à crochets, un stand BDSM et des « procès de sorcières en direct » dans une église hantée.

De 18h à 2h du matin ; samedi 28 octobre ; Le Narthex, 4103 Cadillac Blvd., Détroit ; eventbrite.com; 35 $.

Jerk X Jollof Halloween Édition

Jerk X Jollof est chez Big Pink pour une édition Halloween avec de la nourriture by Yum Village. Les costumes sont encouragés mais pas obligatoires.

Commence à 22h ; Samedi 28 octobre, Big Pink, 6440 Wight St., Detroit ; dés.fm; 28$ ou 22$ par personne pour les groupes de trois.

Le social lesbien : édition Halloween

Une soirée de danse et de rencontres pour les lesbiennes de la région métropolitaine de Détroit au Bink Pink.

De 20h à minuit, dimanche 29 octobre ; Bink Rose, ​​6440, rue Wight, Détroit ; eventbrite.com; 12 $.

OG NIXIN : Le Temple de la Mort à Elektricity

Performances de OG NIXIN, Hi I’m Ghost et Morf & Skinz chez Pontiac’s Elektricity.

Commencers à 21 heures; Vendredi 27 octobre ; Électricité, 15, rue S. Saginaw; prekindle.com; 20 $.

Rave de la tombe

Cette soirée Elektricity propose un concours de costumes avec plus de 5 000 $ de prix, dont un voyage à Hawaï. Sons de Trblmakr, Elemnt et Klees.

Commence à 21 heures ; samedi 28 octobre ; Électricité, 15, rue Saginaw Sud; prekindle.com; 20 $.

Scared Sexy : Halloween au 29 à Novi

Une soirée de costumes et de danse sur du hip-hop animée par J Neely et Mikey Pugh. Toutes les bouteilles d’alcool sont à moitié prix jusqu’à 23h00

Commence à 22h ; samedi 28 octobre ; 29 à Novi, 43155 rue Main, Novi ; eventbrite.com; 10$-15$.

Fête d’Halloween sobre d’octobre

Absence of Proof organise cette célébration effrayante avec de la musique et des cocktails sans alcool illimités inclus avec l’achat de votre billet.

De 18h30 à 21h30 ; jeudi 26 octobre ; SPKRBX, 200, avenue Grand River, Détroit ; eventbrite.com; 20 $.

Perreo effrayant

Une soirée effrayante sur le thème du reggaeton à El Club avec les sons de DJ Lito. Pour les fans de Bad Bunny, Karol G et Feid.

Portes à 22h ; samedi 28 octobre ; El Club, 4114 Vernor Hwy, Détroit ; dés.fm; 20 $.

La fête d’Halloween des années 50 roses au Old Miami

Les Pink 50’s avec des invités spéciaux Sick Like You et Permanently Pissed.

Commence à 21 heures ; samedi 28 octobre ; Le vieux Miami, 3930 Cass Ave., Détroit ; 5$ à la porte; 21 ans et plus.

Conviviale et familiale

Fête d’automne

Un autre événement Halloween in the D, cette fois davantage destiné aux enfants et aux familles à Clark Park. Fallfest comprend des manèges de carnaval, des jeux, des promenades en foin et à poney, un zoo pour enfants, de l’escalade, de la tyrolienne, une zone Barbie, du lancer de haches, du tir à l’arc et un bowling mobile.

De 13h à 17h ; samedi 28 octobre ; Clark Park, rue Porter, Détroit.

Prise de possession du parking pour une fête d’Halloween en famille

Dirigez-vous vers le parc de food trucks de Ferndale, Detroit Fleat, pour une soirée en famille. Le grand terrain sera transformé en un pays des merveilles d’Halloween avec des activités, de la nourriture, une maison gonflable et des tonnes de bonbons. Les enfants pourront également concourir pour le titre de « Meilleur costume ».

De 16h à 20h ; jeudi 26 octobre ; Flot de Détroit, 1820, chemin Nine Mile ; facebook.com/events.

Forêt hantée de Glenlore Trails

Ce sentier forestier effrayant s’est transformé cette année en carnaval hanté grâce à son thème CarnEvil avec des jeux de lumière immersifs, des projections cartographiques et des jeux interactifs. Certaines soirées incluent des dégustations de bourbon et de vin, de la musique live et des friandises.

du jeudi au dimanche jusqu’au 29 octobre ; 3860, chemin Newton, canton de Commerce ; glenloretrails.com; 25 $ admission générale, 15 $ jeunes de 4 à 12 ans, 20 $ pour les seniors.

Maison hantée du manoir de Marygrove

Le Detroit Youth Choir transforme le bâtiment historique Madame Cadillac du Marygrove College en un manoir hanté pour toute la famille. Il y a deux étages et une seule issue.

De 17h à 22h, samedi 28 octobre et dimanche 29 octobre ; Marygrove, 8425, chemin McNichols, Détroit ; 15$ ou 10$ pour les étudiants du DPSCD.

Le plus effrayant

Faisant partie de l’Halloween in the D de la ville de Détroit, cet événement transforme Palmer Park en une immense fête pour tous les âges. Il y a un « Zombie Trail of Terror », un jeu de laser zombie, un safari hanté, des promenades en foin hantées, des cracheurs de feu, un zoo pour enfants exotique, une zone de facteur de peur, des manèges à sensations fortes et bien plus encore, des tonnes de food trucks et de vendeurs.

De 16h à 20h ; dimanche 29 octobre ; Palmer Park, 910, rue Merrill Plaisance, Détroit.

Nourriture/Maisons hantées/Autre

Les fermes de Blake

Aucune chute dans la région métropolitaine de Détroit n’est complète sans un voyage chez Blake’s, mais visitez-le après la tombée de la nuit pour l’ambiance d’Halloween et les attractions hantées. Blake’s possède une grange hantée de trois étages, une promenade en foin hantée, un paintball zombie et Spookyland du vendredi au dimanche soir.

Jusqu’en octobre. 29 ; Blake’s Big Apple, 71485 North Ave., Armada ; Consultez le programme complet sur Blakefarms.com; 37,95 $ à 79,95 $.

Concert aux chandelles : une soirée hantée de classiques d’Halloween

Si vous cherchez une façon unique de célébrer la saison effrayante, voyez le Quatuor à cordes Listeso interpréter de la musique inspirée d’Halloween à la lueur des bougies. Les chansons incluront des classiques tels que « Thriller » de Michael Jackson et des chansons thématiques de La famille Addams et Choses étranges.

De 18h à 20h30 ; Jeudi, 26 octobre ; Le Théâtre Redford ; 17360, chemin Lahser, Détroit ; redfordtheatre.com; 25 $ à 54 $.

Excursion en kayak sur la face cachée des canaux

Lors de ce kayak guidé de nuit avec Detroit River Sports, vous découvrirez l’histoire la plus sombre des canaux Eastside et le folklore de Détroit. La visite visitera l’île Greyhaven et se terminera dans le sud des canaux Jefferson Chalmers à la tombée de la nuit. Tous les bateaux sont éclairés par des lumières LED. La tournée du 27 octobre se déroule sous la pleine lune. Une expérience en kayak est recommandée.

Différentes dates jusqu’au samedi 28 octobre. Consultez l’horaire complet sur detroitriversports.com; 63 $ à 68 $.

Attraction hantée d’Erebus

La tour de la terreur de quatre étages d’Erebus est considérée comme l’une des meilleures maisons hantées du Michigan. Il a détenu un record mondial Guinness pour la plus grande attraction hantée de 2005 à 2009. Déconseillé aux enfants de moins de 13 ans.

Jusqu’au 4 novembre, 18 rue S. Perry, Pontiac; hantedpontiac.com; 20 $.

Fantôme gris/Robin mort

Grey Ghost se transformera en Dead Robin – un clin d’œil à la chaîne de hamburgers Red Robin – pour un dîner de trois plats à Halloween. Le menu comprend huit hamburgers différents au choix, une tour à l’oignon, une trempette aux épinards et aux artichauts, un brownie à la mode, une limonade aux fraises faite maison et des cocktails effrayants.

Places assises à partir de 16h ; mardi 31 octobre ; Grey Ghost, 47 E. Watson St., Détroit ; grayghostdetroit.com/reservations; 55 $.

​​Concours de costumes Howl-O-Ween

Pour la 10e année, les propriétaires sont encouragés à habiller leurs chiens pour la fête costumée annuelle du Grand Circus Dog Park Howl-O-Ween. Les gagnants seront choisis pour un prix dans plusieurs catégories : meilleur costume, costume le plus effrayant, costume le plus créatif et meilleure combinaison animal de compagnie et parent. Il y aura également un DJ et des collations pour les animaux et les propriétaires.

De 14h à 16h ; samedi 28 octobre ; Parc canin du Grand Circus Park, 2-98 E. Adams Ave., Détroit ; DowntownDetroit.org.

Attraction hantée silencieuse

Cette maison hantée du Westland propose quatre attractions thématiques différentes, dont un hôtel hanté, des marécages et un festival des récoltes hanté. Il dispose même de trois « bars secrets » avec des thèmes effrayants au cas où vous auriez besoin de boire un verre tout en étant à moitié mort de peur.

Jusqu’au 4 novembre ; 37550, chemin Cherry Hill, Westland ; hushhauntedattractions.com; 23,99 $.

Aventure paranormale au Whitney

Un dîner de quatre plats avec cocktails et vin au Whitney, ainsi que de la musique de piano live et une visite de la maison hantée par les Haunt Investigators of Michigan. Le sous-sol et la remise seront également ouverts, uniquement pour Halloween, et il y aura une représentation musicale de « The Haunting on Broadway ».

De 18h à 22h ; Dimanche 29 octobre et de 18h30 à 22h30 ; mardi 31 octobre ; Le Whitney, 4421 Woodward Avenue, Détroit ; thewhitney.com/events-experiences; 149 $.

