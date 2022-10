Où Bridgerton est-il filmé ? Lieux de tournage à Bath et dans le reste du Royaume-Uni

BRIDGERTON est devenu un favori des fans grâce à ses deux séries.

Le spectacle londonien du XIXe siècle a rapidement captivé plus de 82 millions de foyers lors de la première saison. Voici un aperçu des lieux de tournage qui ont été présentés dans l’émission…

LIAM DANIEL/NETFLIX

Les stars portent des costumes élaborés[/caption]

Où Bridgerton est-il filmé ?

Londres

Alamy

Syon House n’était qu’un emplacement à Londres utilisé pour les intérieurs de la maison de Simon[/caption]

Bien que Bridgerton se déroule à Londres, tout le spectacle n’a pas été tourné ici.

D’autres endroits ont contribué à créer une ambiance victorienne dans les décors.

Bridgerton House a été filmé dans la propriété English Heritage, Ranger’s House, Chesterfield Walk à Greenwich.

C’était la maison des aristocrates et même de la royauté.

Syon House était utilisé pour certains des intérieurs de la maison de Simon, tels que son bureau et son dressing.

En savoir plus sur Bridgerton PREMIÈRE À BRIDGERTON Voici ce que nous savons de la saison 2 de Bridgerton, le hit de Netflix ! PÈSE UNE TONNE Les patrons de Bridgerton embauchent des monospaces pour conduire les perruques des stars de Netflix

Netflix / Fourni par LMK

Les scènes de la salle de bal ont été filmées dans divers endroits[/caption]

La Maison de la Reine à Greenwich a également été utilisée pour certaines scènes de Mayfair.

Le Reform Club, Lancaster House et Hampton Court Palace étaient également des lieux de tournage.

Kent

Chatham Dockyard a été utilisé pour le jardin de la maison, ainsi que pour filmer les rues les plus pauvres de Londres et le salon de boxe.





Salisbury

Alamy

La salle à manger a été filmée à Wilton House à Salisbury[/caption]

Wilton House à Salisbury était l’emplacement utilisé pour une partie de la maison du duc de Hasting, comme la salle à manger.

Vous l’avez probablement déjà vu car il a été filmé pour The Crown, Emma and Pride and Prejudice.

Il a également été utilisé à la place de Hyde Park.

Gloucestershire

Alamy

L’intérieur de Badminton House dans le Gloucestershire a été utilisé pour le salon du duc[/caption]

La maison de Simon a également été filmée dans d’autres endroits.

Son salon et ses salles du matin ont été filmés à Badminton House dans le Gloucestershire.

Surrey et Yorkshire

Alamy

Parc Painshill à Cobham, Surrey[/caption]

Painshill Park à Cobham, Surry a été utilisé pour la scène où la famille Feathering se promenait et pique-niquait.

Le jardin est célèbre pour son pont en arc et son magnifique lac.

Castle Howard à York a été utilisé pour ses intérieurs et extérieurs lors de la création de la maison de Simon.

Le village sur les terres du duc a été filmé à Coneysthorpe Village en utilisant une propriété classée Grade II.

Pendant ce temps, Castle Howard a été utilisé pour certaines des salles de bal.

Bain

Getty Images – Getty

De nombreuses rues de Bath ont été utilisées, y compris le Royal Crescent qui s’est transformé en Grosvenor Square[/caption]

Bath était un autre lieu clé pour le tournage.

Les rues de la ville ont été utilisées pour créer Regency London.

Bath Street, Alfred Street et Beauford Square ont été utilisés pour créer Mayfair.

Trim Street a été utilisée comme extérieur pour Gunters Tea Shop tandis qu’Abbey Street a été utilisée pour l’extérieur de la boutique de vêtements Modiste.

Le saisissant Royal Crescent a été filmé à la place de Grosvenor Square.

Bath Guildhall a été utilisé pour la salle de bal Rambury.

La maison de Lady Danbury a été filmée au Holburne Museum of Art.

Bristol

Netflix

Leigh Court à Bristol et de nombreux endroits à Bath ont été utilisés pour les nombreuses scènes de la salle de bal[/caption]

Leigh Court était le plus utilisé pour les scènes de salle de bal, car c’était l’emplacement de la salle de bal Princes, de la salle de bal Ingenue et de la salle de bal Crawford.

Hampshire

Somerley House a été utilisée pour une exposition de peintures à Somerset House et pour créer Hampstead Heath.

Hatfield

Alamy

Le lieu de tournage populaire Hatfield House a également été utilisé[/caption]

Hatfield House, qui a été utilisé dans The Favorite, a été filmé.

North Mymms Park a été utilisé pour la crèche dans la maison de Simon.

Les autres emplacements utilisés à certains moments du tournage étaient:

Hilton de la RAF

Théâtre royal de Brighton

Dundridge Manor Farm à Bucks

Maison Wilton

Grand parc de Windsor

En savoir plus sur le soleil GARDE-SOLEIL Faites de bonnes affaires pour les cadeaux de Noël avec ces sept remplisseurs de bas ‘LE NERF’ J’avais un costume d’Halloween “approprié” pour le travail – j’ai toujours des commentaires grossiers

Quand la saison 2 de Bridgerton commence-t-elle sur Netflix?

La deuxième saison de Bridgerton est sortie sur Netflix le vendredi 25 mars 2022.

Le tournage de la nouvelle série a commencé au printemps 2021 et s’est achevé en novembre.

À la fin du tournage, le showrunner Chris Van Dusen a tweeté : « C’est terminé pour la saison 2 ! Tellement fier de ces acteurs et de cette équipe qui ont apporté leurs A-games au travail chaque jour au cours de cette année très difficile. »