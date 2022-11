Où boire une bière ? Bars remplis au milieu des limites d’alcool du Qatar

DOHA, Qatar (AP) – Chris, un fan britannique au Qatar pour la Coupe du monde, a tenté de commander une bière avec son dîner dans un kebab dimanche. Il a été rapidement repoussé.

Il soupira et se contenta d’une limonade à la place. “Si j’avais quelques années de moins, je ne serais même pas venu à cette Coupe du monde”, a déclaré Chris, un directeur des ventes de 34 ans originaire de Londres qui a refusé de donner son nom de famille pour des raisons de confidentialité.

La question de savoir où prendre un verre, incontournable lors d’événements sportifs à travers le monde, dans ce pays islamique conservateur, est une préoccupation majeure pour de nombreux fans depuis que le Qatar a interdit la vente de bière dans les stades vendredi dans une volte-face étonnante. En conséquence, de nombreux bars et discothèques de Doha – l’un des rares endroits où les fans peuvent s’approvisionner en alcool – étaient remplis de monde et avaient leurs tables entièrement réservées dimanche alors que le tournoi commençait avec le match entre le pays hôte et l’Équateur.

“Nous sommes super complets”, a déclaré l’hôtesse du bar Aqua Lounge de l’hôtel Marriott. “Il est pénible de refuser des invités.” Le pub irlandais a déclaré que le week-end avait été “fou”. Le DT Nightlife Club sur la Corniche, un boulevard bordé de palmiers le long du front de mer de Doha, a conseillé aux fans de “venir le plus tôt possible, sinon ce ne sera probablement pas possible”.

“Non, vous n’avez aucune chance d’entrer”, a déclaré l’hôtesse du Belgian Cafe, un autre endroit branché de la ville.

La ruée vers les bars de Doha reflète les tensions qui déchirent le pays musulman et les défis auxquels est confronté le plus petit hôte du plus grand événement sportif du monde. Les foules ont déjà submergé le FIFA Fan Festival, désormais l’un des seuls spots où les fans peuvent prendre de la bière en dehors des bars des hôtels de luxe. Les responsables qatariens affirment que la zone du festival a une capacité de 40 000 personnes – une fraction des visiteurs attendus aux heures de pointe pendant le tournoi. Samedi juste après 20 heures, la police a refoulé des milliers de fans.

Le prix inhabituellement exorbitant de l’alcool a également consterné de nombreux habitués d’un tournoi alimenté à la bière.

“Mec, la bière nous manque”, a déclaré Fabian Cruz, 48 ans, de l’Équateur, alors qu’il se promenait dans le centre-ville de Doha. Il a dit qu’il n’essaierait plus de se faufiler dans la fan zone après le chaos de la nuit précédente et qu’il ne pouvait pas supporter l’idée de boire plusieurs bières à 14 $ à son hôtel.

En conséquence, il a fait face à la perspective très réelle de devoir assister au match d’ouverture – qui oppose son pays au Qatar – en toute sobriété. « Nous n’avons même pas besoin de beaucoup d’alcool. Mais nous en avons besoin.

La question de savoir où et comment se procurer de l’alcool a dominé les groupes WhatsApp et Facebook des fans de la Coupe du monde. De nombreux conseils d’échange sur la façon de se faufiler de l’alcool dans le pays. Certains partagent des histoires de réussite en versant de l’arak, une liqueur forte à l’anis, dans des bouteilles vides de désinfectant pour les mains enfouies dans leurs bagages enregistrés. D’autres rapportent que leurs bouteilles ont été confisquées à l’aéroport.

“Bien sûr, nous sommes déçus”, a déclaré Ritu Mohan d’Angleterre à propos de l’interdiction de la bière dans les stades, ajoutant qu’il parcourrait la rue à la recherche de bars avec une table vide dimanche soir. “Mais nous aurions dû savoir dans quoi nous nous embarquions quand nous avons appris que le Qatar accueillait.”

Isabel Debré, Associated Press