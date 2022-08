Où boire du vin naturel au Mexique autour de San Miguel de Allende

Octagono a une salle de dégustation au centre-ville, mais le vigneron excentrique préfère la garder sans nom. Il est connu localement par son adresse dans le Centro, Tenerías 2. Le menu d’appariement, selon l’humeur du fabricant de spiritueux, marie les collations mexicaines et moyen-orientales avec les vins naturels de l’étiquette : blanc, rosado, orange, rouge et fortachón (imaginez le musqué baies d’un porto et les aromates médicinaux d’un fougère rencontrés pour une aventure d’un soir). De plus, attendez-vous à une introduction à la bière, à l’aguamiel et à d’autres spiritueux inhabituels produits à la distillerie d’El Nidal.