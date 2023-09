Où au Maroc le tremblement de terre a-t-il frappé ? | Nouvelles sur les tremblements de terre

L’épicentre du tremblement de terre était la région d’Ighil, une commune rurale montagneuse abritant de petits villages agricoles de la province d’al-Haouz, près de la station de ski d’Oukaimeden, dans les montagnes de l’Atlas.

Lanchen Haddad, sénateur marocain et ancien ministre, a déclaré à Al Jazeera que la région n’était « pas connue pour être active en termes de tremblements de terre ».

L’épicentre, a-t-il expliqué, se trouve à proximité d’un « terrain très difficile » et abrite le Tizi-n-Test, un petit col dans les montagnes du Haut Atlas qui peut être traversé par une route reliant Marrakech et la ville de Taroudant, au sud-ouest du pays.

« Il n’y a pas eu beaucoup de tremblements de terre dans cette partie du Maroc, la plupart se produisent dans une zone beaucoup plus au nord, sur la côte méditerranéenne, près de la plaque tectonique », a déclaré à Al Jazeera Chris Elders, un géologue structural de l’Université Curtin d’Australie.

« Les montagnes de l’Atlas constituent une zone de faiblesse au Maroc avec une très longue histoire géologique. Les tensions s’accumulent dans ces domaines. L’Afrique se déplace vers le nord, vers l’Europe, et c’est ce qui a provoqué le tremblement de terre dans cette zone particulière. »

« Le bilan des morts va s’alourdir »

L’épicentre se trouvait à 75 kilomètres de Marrakech, la quatrième plus grande ville du Maroc. La vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, aurait été particulièrement touchée par les images montrant des bâtiments effondrés.

La zone la plus touchée se situe autour de l’épicentre de la province d’al-Haouz, au sud-est de Marrakech, mais les provinces de Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant ont également été durement touchées.

Le séisme a été ressenti dans tout le pays, y compris dans les villes côtières d’Imsouane, à environ 180 km à l’ouest d’Ighil, et d’Essaouira, à 200 km à l’ouest de Marrakech.

Le séisme a même été ressenti dans la capitale, Rabat, à 350 km au nord de l’épicentre, et jusqu’au Portugal et en Algérie.

Les premiers rapports suggèrent que les dégâts et les décès ont été graves dans toute la région de Marrakech-Safi, où vivent plus de 4,5 millions de personnes.

« Le problème est que là où les tremblements de terre destructeurs sont rares, les bâtiments ne sont tout simplement pas construits de manière suffisamment robuste pour faire face aux fortes secousses du sol, de sorte que de nombreux effondrements entraînent de nombreuses victimes », a déclaré Bill McGuire, professeur émérite des risques géophysiques et climatiques à l’University College de Londres.

« Je m’attendrais à ce que le bilan final des morts s’élève à des milliers une fois que nous serons à nouveau connus. Comme pour tout séisme important, des répliques sont probables, ce qui entraînera de nouvelles victimes et entravera les recherches et les secours.

Réponse nationale et provinciale

Le séisme s’est produit vendredi soir après 23h00 heure locale (22h00 GMT), selon le Commission géologique des États-Unis (USGS)qui a mesuré sa magnitude à 6,8 et a déclaré qu’il se trouvait à une profondeur relativement faible de 18,5 km (11,5 miles).

Il s’agit du séisme le plus meurtrier du pays depuis celui de 2004, près d’al-Hoceima, dans les montagnes du nord du Rif, qui avait tué plus de 600 personnes.

Haddad a déclaré à Al Jazeera que depuis le tremblement de terre de 2004, le gouvernement a travaillé sur un plan sophistiqué d’« intervention rapide » avec un système à deux niveaux, comprenant des opérations de réponse nationales et provinciales.

Signe de l’ampleur de la catastrophe, le roi Mohammed VI du Maroc a ordonné aux forces armées de mobiliser des moyens aériens et terrestres, des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage et un hôpital chirurgical de campagne.

Mais malgré une vague d’offres d’aide venant du monde entier, le gouvernement marocain n’a pas formellement demandé d’aide, une étape nécessaire avant que des équipes de secours extérieures puissent se déployer.