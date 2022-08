Où Amazon se dirige en matière de santé après l’échec d’Amazon Care

Maintenant, Amazon Care, son effort pour s’attaquer à la télémédecine et aux soins primaires pour le marché des employeurs à l’échelle nationale – qu’Amazon lui-même a claironné comme gagnant de plus en plus de clients – est en cours de fermeture. Est-ce là la seule preuve dont nous avions besoin de ce que beaucoup de gens ont dit au fil des ans : les soins de santé sont tout simplement plus difficiles à perturber que la plupart des industries ?

“Il n’est pas surprenant qu’ils le ferment”, a déclaré Sari Kaganoff, directeur général du conseil chez Rock Health, qui investit en tant que VC dans des start-ups de santé et dispose d’une branche de conseil et de recherche en santé. “Leur vision a toujours été d’avoir une solution intégrée de soins primaires et maintenant, elle aura une meilleure solution que ce qu’ils pourraient construire”, a déclaré Kaganoff.

Acheter sur un marché où il veut plus de parts de marché et où il nécessite une présence physique n’est pas nouveau pour Amazon, ni opportuniste dans le timing. Alors que l’acquisition de Whole Foods par Amazon atteint la barre des cinq ans, il convient de rappeler que la valeur des actions d’Amazon a autant augmenté le jour de l’annonce de l’acquisition de Whole Foods que le prix d’achat de l’épicier haut de gamme alors en difficulté.

Pour certains observateurs de l’industrie des soins de santé, il n’est pas surprenant qu’Amazon Care disparaisse en tant qu’entité autonome. Lorsqu’Amazon a pris la décision en juillet d’acquérir la société de soins primaires One Medical, qui fait ce qu’Amazon Care espérait finalement faire à l’échelle nationale, c’était l’écriture sur le mur que quelque chose allait changer. Et pour une entreprise riche en liquidités à la recherche d’opportunités d’achat sur un marché boursier qui avait récemment fait baisser la valeur des sociétés de santé publique – One Medical s’était négocié jusqu’à 58 dollars en 2021 et Amazon a annoncé son intention de l’acheter pour 18 dollars par action – Amazon a peut-être été plus opportuniste qu’autre chose en traçant la prochaine étape de son avenir en matière de santé.

C’était peut-être un peu surprenant qu’Amazon ait annoncé la fermeture avant même la conclusion de l’accord One Medical, mais One Medical a beaucoup plus de marchés, beaucoup plus de bureaux et beaucoup plus d’entreprises clientes qu’Amazon ne l’a jamais fait (elle devait se vanter d’avoir signé jusqu’à Whole Foods, dont il est propriétaire, en tant que client d’Amazon Care). Peut-être aussi surprenant : il n’a pas attendu pour renommer One Medical dans le cadre d’Amazon Care. PillPack, son acquisition dans le domaine de la pharmacie, a toujours une marque mais est désormais intégrée à Amazon Pharmacy.

Selon le propre compte d’Amazon, Amazon Care a été un échec, du moins dans les termes véhiculés dans la note interne fournie à la presse au sujet du coffrage. Il ne fait aucun doute qu’il a lutté avec le problème de la création d’une composante de soins en personne à l’échelle nationale, de la dotation en personnel dans un secteur où il a une histoire limitée et de la signature des entreprises clientes. Bien que la télémédecine soit un atout, ce n’est pas une solution de soins de santé complète, et Amazon aurait dû augmenter considérablement ses investissements pour créer une véritable pratique nationale de soins de santé hybrides avec des sites, des médecins et des cliniques.

En fin de compte, disons qu’Amazon Care était un test pour une entreprise, et une fois qu’Amazon en a appris suffisamment pour savoir ce qu’elle voulait à long terme, elle a acheté la meilleure entreprise à un moment où sa valeur était déprimée.

“Je ne pense pas qu’ils aient échoué, car One Medical est génial”, a déclaré Kaganoff.

Amazon a appris une leçon qui a influencé la fortune de nombreux perturbateurs de la santé ces dernières années : il est difficile de faire fonctionner une startup autonome dans le secteur – même si vous êtes l’une des entreprises les plus riches du monde – la consolidation est de plus en plus la voie à suivre aller.

“Amazon Care n’était pas différent de toute autre startup de santé autonome en termes de besoin de consolidation”, a déclaré Kaganoff. “Ils ont un peu joué avec”, a-t-elle ajouté, assez pour savoir que leurs ambitions restent validées sur le marché, mais pas pour autant.

“L’une des façons dont nous avons travaillé vers cette vision au cours des dernières années a été avec notre offre de services de soins d’urgence et primaires, Amazon Care. Pendant ce temps, nous avons recueilli et écouté les commentaires approfondis de nos entreprises clientes et de leurs employés et a fait évoluer le service pour améliorer en permanence l’expérience des clients. Cependant, malgré ces efforts, nous avons déterminé qu’Amazon Care n’est pas la bonne solution à long terme pour nos entreprises clientes », indique le mémo interne.

Alors que les efforts d’Amazon en matière de soins de santé au cours des dernières années ont été associés à des batailles directes pour renverser les récents perturbateurs de la santé (par exemple, Amazon Care contre Teladoc), les analystes de Wall Street ont déclaré que le marché devrait s’inquiéter davantage du fait qu’Amazon fasse une série d’acquisitions qui parlent à des objectifs plus larges.

C’est ce qui semble se produire.

Amazon n’a pas encore fini de dépenser son argent pour acheter plus dans les soins de santé, avec gros titres récents signalant qu’il fait partie des soumissionnaires pour Signify Health, qui chevauche l’activité Iora Health de One Medical, axée sur un marché plus compliqué et centré sur Medicare que les pratiques de soins nationales standard.