Moulin Rouge

À environ 20 minutes à pied de la colline depuis la célèbre basilique pittoresque (que Picasso peint pendant sa période cubiste), où Montmartre rencontre son voisin Pigalle, est le Moulin Rouge. Il est difficile de le manquer – avec un grand moulin à vent rouge au sommet et une image rouge vif de danseurs de cancan sur le devant – et aujourd’hui, il est devenu l’un des principaux sites touristiques de la ville, attirant les voyageurs qui paient plus de 110 euros (116 dollars), pour voir le spectacle.

Henri de Toulouse-Lautrec a contribué à faire connaître le cabaret avec ses nombreuses peintures et affiches qui capturaient l’ambiance de Montmartre et de Pigalle. “Au Moulin Rouge» (1892-95), l’une de ses œuvres les plus célèbres, représente une table de clientèle à gauche et une femme au visage blanc bleuté plutôt obsédant à droite.

Sa pièce beaucoup plus joyeuse »Moulin Rouge : La Goulue» (1891) a non seulement contribué à faire du club une visite incontournable du Paris de la fin de siècle, mais il a peut-être jeté les bases pour que le Moulin Rouge devienne, sans doute, le club le plus célèbre au monde en activité continue.