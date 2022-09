Où acheter une Apple Watch Ultra aux États-Unis et au Royaume-Uni

Apple a ajouté une smartwatch premium à sa gamme pour 2022, comme le disaient les rumeurs. La Watch Ultra possède l’écran le plus grand (à 49 mm) et le plus lumineux (à 2000 nits) de tous les portables Apple à ce jour et s’adresse à ceux qui ont besoin d’une montre intelligente pour les sports extrêmes.

En plus d’être robuste, il possède toutes les fonctionnalités de la nouvelle Watch Series 8, y compris un capteur de température corporelle et des capteurs de mouvement pour détecter les accidents de voiture.

Il y a un choix de bracelets (qu’Apple appelle des bandes) mais une seule couleur – titane – et un prix : 799 $ / 849 £.

Cela simplifie les choses et signifie que ce sera évident lorsque des remises seront disponibles.

Comme il est tout neuf, attendez-vous à payer le prix fort que vous l’achetiez chez Apple ou chez l’un de ses partenaires comme Amazon, Best Buy ou ailleurs.

Apple inclut un accès de trois mois à son service Fitness + avec tous les achats, mais certains détaillants ajoutent à cela, et peuvent également ajouter quelques mois à Apple Music et Apple News +, ce qui pourrait vous inciter à acheter chez eux au lieu d’aller directement à Apple .

La Watch Ultra a un cellulaire intégré, ce qui signifie que vous pourrez également en obtenir un auprès d’un opérateur mobile sur un contrat mensuel et ne pas avoir à débourser 799 $ / 849 £ en une seule fois. (Apple propose cependant un financement aux États-Unis, vous pouvez donc choisir de payer 33,29 $ pendant 24 mois. Il s’agit en fait d’un prêt sans intérêt.)

L’achat d’une Apple Watch Ultra sous contrat est l’endroit où les prix peuvent différer, bien que de nombreux opérateurs n’aient pas encore annoncé ce qu’ils factureront pour la smartwatch, qui mis en vente le 23 septembre. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’un iPhone 8 ou d’une version ultérieure et que vous aurez besoin d’une carte SIM du même opérateur mobile.

Pour l’instant, voici les détaillants et les opérateurs qui vendront l’Apple Watch Ultra, bien qu’ils ne le répertorient pas encore tous sur leurs sites Web.

Où acheter une Apple Watch Ultra aux États-Unis

Pomme – 799 $ (ou 33,29 $ pour 24 mois), pré-commandez maintenant

Meilleur achat – 799 $, avec 4 mois de Fitness +, 6 mois d’Apple Music, 4 mois de News +

Amazone – 799 $ ou 66,58 $ pour 12 mois. Les précommandes sont en direct, mais la Watch Ultra peut être difficile à trouver sur le site d’Amazon.

Transporteurs

AT&T – Pas encore répertorié

T-Mobile – Pas encore répertorié

Verizon – Pas encore répertorié

Où acheter une Apple Watch Ultra au Royaume-Uni

Pomme – 849 £, précommandez maintenant

Amazone – Pas encore répertorié

Opérateurs mobiles

EE – Confirmé mais pas encore listé

Vodafone – Confirmé mais pas encore listé

O2 – Confirmé mais pas encore listé

Trois – Pas encore confirmé ou listé

Si vous êtes intéressé par les autres produits annoncés par Apple, nous avons également des guides similaires pour l’iPhone 14, la Watch Series 8, la Watch Se 2 et les AirPods Pro 2.