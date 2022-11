Où acheter un ordinateur portable reconditionné

Les prix de la technologie augmentent régulièrement, principalement en raison de l’instabilité économique, de la hausse des coûts du carburant et des effets de Covid dans le monde.

Il y a de temps en temps de bonnes affaires, mais une autre option – si vous ne trouvez pas l’ordinateur portable que vous voulez en vente – consiste à en acheter un remis à neuf auprès d’un détaillant de confiance.

Ceux-ci sont souvent accompagnés de garanties, ce qui fait d’un ordinateur portable remis à neuf un moyen beaucoup plus sûr d’en acheter un par rapport à l’utilisation d’ebay, de Facebook Marketplace, de Craigslist ou d’un autre site où les gens vendent des choses en privé.

Les ordinateurs portables remis à neuf ne sont pas nouveaux, mais pourraient être presque comme neufs et ne détruiront pas votre solde bancaire.

Voici où vous devriez chercher lorsque vous recherchez un ordinateur portable remis à neuf.

Qu’est-ce qu’un ordinateur portable rénové?

Ce sont des ordinateurs portables qui ont été achetés par d’autres personnes et utilisés, ou simplement retournés aux détaillants pendant la période de refroidissement.

Bien que remis à neuf puisse donner l’impression que l’ordinateur portable a été réparé (ou simplement nettoyé), la réalité est qu’aucun détaillant ne vendra un ordinateur portable d’occasion qui ne fonctionne pas correctement.

Il sera entièrement fonctionnel, mais présentera probablement des signes d’utilisation – rayures ou marques – mais vous pouvez toujours choisir le « grade » que vous voulez, comme « comme neuf », « bon » ou « correct ».

L’avantage est que vous pouvez alors en acheter un en toute confiance, mais à un prix bien inférieur à ce qu’il aurait coûté lorsqu’il était encore neuf dans une boîte scellée.

Le reconditionné est-il le même que celui d’occasion ou d’occasion ?

Dans un sens. Comme vous pouvez le voir dans la description ci-dessus, un article remis à neuf aura probablement été utilisé auparavant, puis échangé à un détaillant qui, à son tour, les vérifiera, effacera les données de l’utilisateur et – probablement – effacera l’appareil réel pour le nettoyer physiquement. .

Mais c’est différent de l’achat d’un appareil d’occasion auprès d’un vendeur privé, car il n’offrira pas de garantie et vous n’aurez aucun retour en cas de problème peu de temps après l’avoir acheté.

Cela se reflète généralement dans le prix, et vous trouverez probablement le même ordinateur portable moins cher chez un vendeur privé. Il s’agit donc vraiment de savoir si vous voulez prendre le risque ou non.

Pour en savoir plus sur la façon dont ces approches se comparent, consultez notre guide sur la technologie remise à neuf par rapport à la technologie d’occasion.

Est-il sûr d’acheter des ordinateurs portables remis à neuf ?

De nos jours, les appareils remis à neuf sont de plus en plus courants. Des entreprises telles que Pomme et Amazone ont des sections dédiées à la remise à neuf sur leur site Web, sans parler de nombreuses petites entreprises spécialisées dans ce type de produit.

La meilleure partie est que tout achat est généralement accompagné d’une garantie d’un an pour les pièces défectueuses et d’une garantie de remboursement de 30 jours si vous changez d’avis, vous pouvez donc le retourner comme si vous achetiez un tout nouvel ordinateur portable.

Vous aurez également la tranquillité d’esprit que les produits ont été soigneusement vérifiés et devraient avoir une bonne batterie avec au moins 80 % de sa capacité d’origine.

Sur la plupart des sites, les articles sont classés pour vous indiquer l’usure à laquelle vous pouvez vous attendre, allant souvent de parfait (comme neuf) à acceptable (quelques coups mais tout fonctionne). Cela vous permet d’économiser plus d’argent si vous n’êtes pas dérangé par quelques rayures sur le boîtier ou des éclats sur les coins.

Assurez-vous de vérifier attentivement les garanties offertes par le détaillant et de retourner un article immédiatement si vous n’êtes pas satisfait de celui que vous recevez. D’après notre expérience, vous pourriez être agréablement surpris de la qualité et de l’état des articles que vous achetez, sans parler de l’argent que vous économiserez au cours du processus.

L’achat d’un ordinateur portable reconditionné est-il écologique ?

Absolument. Prolonger la durée de vie d’un ordinateur portable signifie qu’il ne va pas à la décharge avant qu’il ne soit entièrement nécessaire. De plus, les fabricants n’ont pas besoin de s’approvisionner en autant de ces minéraux précieux utilisés dans la production de nouveaux appareils, ce qui peut aider à conjurer un peu plus longtemps l’impact drastique du changement climatique.

Meilleurs endroits pour acheter un ordinateur portable remis à neuf

De nos jours, de nombreux sites proposent des ordinateurs portables remis à neuf, ceux-ci faisant partie de nos favoris :

Amazone

Amazone

Amazon a sa propre section remise à neuf qu’elle appelle Amazon Renewed. Les produits se déclinent en trois niveaux – Excellent, Bon et Acceptable – dont chacun indique l’état de l’appareil et se reflète en conséquence dans le prix.

Tout est couvert par la garantie d’un an d’Amazon qui stipule que si l’appareil devient défectueux ou ne fonctionne pas comme prévu, vous pouvez le faire remplacer ou rembourser jusqu’à un an à compter de la date de livraison d’origine. Ils sont également couverts par la politique de retour habituelle d’Amazon.

Visite Amazon renouvelé

Pomme

L’une des meilleures façons d’acheter un nouveau Mac est d’utiliser l’Apple Store remis à neuf. Non seulement vous obtenez des appareils qui ont été entièrement restaurés en parfait état de fonctionnement par Apple (à l’aide de pièces officielles), mais ils sont accompagnés d’une garantie complète d’un an identique à celle offerte avec les tout nouveaux Mac. En moyenne, vous économiserez environ 15 % sur le prix de vente d’origine, bien que ce soit généralement sur les Mac de la génération précédente plutôt que sur les modèles actuels. Apple offre le support AppleCare pour les modèles remis à neuf, vous pouvez donc couvrir l’appareil encore plus longtemps si vous achetez ce package lorsque vous commandez le Mac. C’est une bonne affaire si vous voulez ce qui est essentiellement un tout nouveau Mac d’Apple tout en économisant une grande partie du changement.

Visiter le Apple Store remis à neuf

eBay

Comme Amazon, eBay propose désormais des ordinateurs portables reconditionnés. Sur la partie Remis à neuf du site, vous trouverez de nombreuses marques et modèles que vous pouvez acheter à un prix réduit, qui sont tous couverts par une garantie d’un an contre toute défaillance des pièces et il y a le remboursement standard d’eBay. garantie que vous pouvez utiliser dans les 30 premiers jours si l’article n’est pas comme prévu.

Les produits sont répartis en quatre niveaux – Certifié, Excellent, Très bon et Bon – Certifié étant comme neuf. Vous pouvez toujours acheter auprès de vendeurs privés sur eBay, mais la section remise à neuf présente certainement moins de risques.

Visiter le Boutique reconditionnée eBay

Decluttr / musicMagpie

musiqueMagpie

Un nom qui n’est peut-être pas aussi familier que ceux énumérés ci-dessus est DeCluttr, également connu sous le nom de musicMagpie au Royaume-Uni. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans les technologies d’occasion et remises à neuf ainsi que dans les CD, DVD et jeux que les gens veulent passer.

La sélection d’ordinateurs portables est limitée aux Apple Mac et Microsoft Surface, mais si vous en recherchez un, vous trouverez une variété d’options, toutes protégées par des garanties d’un an et des garanties de remboursement de 14 jours. . Avec une note Trustpilot de 4,5 étoiles sur près d’un quart de million d’avis, il semble que le public trouve que Decluttr/musicMagpie est un service qui livre. De plus, il y a un bonus supplémentaire que vous pouvez même leur vendre votre ancienne technologie pour faire place au nouveau modèle.

Visite Déclut (États-Unis) ou musiqueMagpie (ROYAUME-UNI)

Si vous cherchez à vous procurer de nouvelles technologies, mais que vous en ressentez le besoin, jetez un œil à nos guides où acheter un téléphone remis à neuf et où acheter une tablette remise à neuf pour voir si vous pouvez économiser un peu d’argent.