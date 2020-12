La collection tombe aujourd’hui à 12 h HE. Et voici les endroits où vous pouvez copier la dernière collection Post Malone x Crocs:

Dans le cas probable, les styles en édition limitée se vendent en ligne, il y a encore de l’espoir! Posty et Crocs surprendront 5000 fans avec des cadeaux à New York, Los Angeles, Chicago, Dallas, Austin, Salt Lake City, Toronto, Londres, Sydney, Tokyo, Paris et Berlin.

« Donner 5 000 paires de chaussures, c’est comme ça que je dis merci à mes fans », a révélé le chanteur de « Sunflower ». « Chaque fois que Crocs et moi nous associons, nous faisons quelque chose de mieux qu’avant et je suis enthousiasmé par ce que nous avons proposé cette fois-ci. Drop 5 sera l’un de mes fans se souviendront. »

Faites défiler ci-dessous pour découvrir la dernière goutte!