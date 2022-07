Où acheter Samsung Galaxy Watch 5 : Réservations en direct maintenant

Samsung a confirmé que son prochain événement Unpacked aura lieu le 10 août, mais nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi nous attendre.

Le teaser officiel montre à quoi ressemble le Galaxy Z Flip 4, tandis que le Z Fold 4 a également fait l’objet de nombreuses fuites. Mais Samsung a également révélé de nouveaux Galaxy Buds et au moins une nouvelle Galaxy Watch est en route, cette dernière étant notre priorité ici.

La série Watch 4 de l’année dernière a vu le lancement de modèles réguliers et classiques, mais un nouveau modèle Pro pourrait être introduit cette année.

Bien que les précommandes ne soient pas en ligne avant la fin de l’événement, il est déjà possible de réserver la montre aux États-Unis, et cela vous fera également économiser de l’argent. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand sortira la Samsung Galaxy Watch 5 ?

La Galaxy Watch 5 devrait être annoncée lors de l’événement Unpacked de Samsung le 10 août. Vous pourrez probablement le précommander immédiatement, avec une date de sortie quelques semaines plus tard.

Pour le contexte, la Galaxy Watch 4 Series a été annoncée le 11 août 2021 et mise en vente à partir du 27 août.

Combien coûtera la Samsung Galaxy Watch 5 ?

Rien n’a été révélé en ce qui concerne les prix à ce stade, mais la Galaxy Watch 5 standard coûtera probablement un montant similaire à son prédécesseur :

Galaxy Watch 4 40 mm (Bluetooth uniquement) – 249 $ / 249 £ / 269 €

Galaxy Watch 4 44 mm (Bluetooth uniquement) – 279 $ / 269 £ / 299 €

Galaxy Watch 4 40 mm (4G) – 299 $ / 289 £ / 319 €

Galaxy Watch 4 44 mm (4G) – 329 $ / 309 £ / 349 €

S’il finit par y avoir une Watch 5 Pro, son prix peut être similaire à celui de la Watch 4 Classic de l’année dernière :

Galaxy Watch 4 Classic 42 mm (Bluetooth uniquement) – 349,99 $ / 349 £ / 369 €

Galaxy Watch 4 Classic 46 mm (Bluetooth uniquement) – 379,99 $ / 369 £ / 399 €

Galaxy Watch 4 Classic 42 mm (4G) – 399,99 $ / 389 £ / 419 €

Galaxy Watch 4 Classic 46 mm (4G) – 429,99 $ 409 £ / 449 €

Cependant, le leaker Roland Quandt pense qu’il y aura de légères hausses de prix :

Montre Samsung Galaxy5

40 mm BT ~ 300 euros

40 mm LTE ~ 350 euros

Or rose, Gris, Argent 44 mm BT ~ 350 euros

44 mm LTE ~ 400 euros

Bleu, Gris, Argent Watch5 Pro

45 mm BT ~ 490 euros

45 mm LTE ~ 540 euros

Noir, Titane *La conversion des prix et les taxes peuvent faire en sorte que les chiffres diffèrent du PDSF réel. – Roland Quandt (@rquandt) 22 juin 2022

Comment réserver la Samsung Galaxy Watch 5 aux États-Unis

Contrairement à de nombreuses autres entreprises, Samsung n’attend pas l’événement de lancement pour vous permettre de sécuriser l’un de ses nouveaux produits, à condition que vous soyez basé aux États-Unis.

En ce moment, vous pouvez réserver la Galaxy Watch 5 via le site Web de Samsung. Cela ne vous engage à rien, mais signifie que vous serez en première ligne pour les précommandes.

De plus, en réservant la montre, vous obtiendrez 50 $ de réduction sur le coût total si vous continuez l’achat. Si vous souhaitez également précommander l’un des téléphones et les nouveaux Galaxy Buds, vous bénéficiez d’une réduction de 200 $. Cela s’ajoute aux remises d’échange régulières que propose habituellement Samsung.

Malheureusement, ce n’est pas disponible ailleurs dans le monde. Le plus proche que vous obtiendrez au Royaume-Uni est le possibilité d’enregistrer votre intérêtqui vous fait participer au tirage au sort d’un bon Samsung de 1 000 £.

Où la Samsung Galaxy Watch 5 sera-t-elle vendue ?

Samsung n’a pas encore confirmé quels détaillants et opérateurs vendront la série Galaxy Watch 5, mais les versions précédentes nous donnent une assez bonne idée. Aux États-Unis, faites attention aux éléments suivants

Au Royaume-Uni, voici les candidats les plus probables :

Nous mettrons à jour cet article une fois que l’un d’entre eux sera confirmé.

À quoi s’attendre de la série Samsung Galaxy Watch 5

Si les rumeurs sont vraies, une Galaxy Watch 5 et une Galaxy Watch 5 Pro sont en route.

Le modèle régulier devrait être une mise à jour itérative de la Galaxy Watch 4, mais le nouveau modèle Pro peut introduire des matériaux haut de gamme tels que le verre saphir et un corps en titane. Cela peut augmenter la taille de l’affichage, mais la lunette tournante de la Watch 4 Classic devrait être abandonnée.

D’autres rumeurs incluent l’introduction d’un capteur de température corporelle intégré, ainsi qu’une batterie plus grande et des vitesses de charge plus rapides. Mais de nombreux autres détails clés n’ont pas encore été révélés – consultez notre guide complet de la série Watch 5 pour tout ce que nous savons jusqu’à présent.