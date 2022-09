Où acheter l’iPhone 14 aux États-Unis et au Royaume-Uni

La gamme iPhone 14 est officielle et devrait être précommandée cette semaine. Le grand changement avec la gamme est le remplacement de l’iPhone mini à petit écran par un iPhone 14 Plus de 6,7 pouces, offrant aux consommateurs un moyen moins cher d’obtenir un iPhone à grand écran.

Les iPhone 14 et 14 Plus offrent des performances de caméra arrière améliorées, en particulier dans des conditions de faible luminosité, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité de détection d’accident de voiture et une connectivité par satellite pour les urgences, bien qu’il arbore le même A15 Bionic que les modèles Pro de l’année dernière.

Pour les mises à niveau plus importantes, regardez l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. L’encoche emblématique a été remplacée par une île dynamique qui prend la nouvelle découpe en forme de pilule et la mélange avec un logiciel, affichant des icônes et changeant de forme en fonction de l’action. Il y a aussi une configuration de caméra bien améliorée, la même connectivité satellite que l’iPhone 14 et l’introduction de l’A16 Bionic haut de gamme également.

Si vous êtes intéressé, voici partout où vous pourrez précommander la gamme iPhone 14 aux États-Unis et au Royaume-Uni à partir de demain.

Quand sortira la gamme iPhone 14 ?

La gamme iPhone 14 devrait augmenter pour pré-commande demain, 9 septembre 2022, à 5h PDT / 8h EDT / 13h BST. Alors que les iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max sont expédiés une semaine plus tard 16 septembreceux qui veulent l’iPhone 14 Plus standard de 6,7 pouces devront attendre le 7 octobre pour la livraison.

Où précommander un iPhone 14 sans SIM

Lorsqu’il s’agit de précommander un iPhone 14, votre meilleur pari est de vous diriger vers le Apple Store. Après tout, la société disposera du stock le plus disponible de tous les détaillants – bien que certains détaillants et transporteurs tiers populaires aux États-Unis et au Royaume-Uni offrent également la possibilité de précommander.

Les précommandes n’étant pas encore en ligne, nous avons répertorié partout où nous pensons que vous pourrez précommander un iPhone demain, et nous mettrons à jour la liste au fur et à mesure que la gamme iPhone 14 commencera à apparaître chez les détaillants.

NOUS

ROYAUME-UNI

Pomme

Où précommander un iPhone 14 sous contrat

Si vous cherchez à obtenir un iPhone 14 sous contrat, vous disposez de nombreuses options au Royaume-Uni et aux États-Unis, certaines offrant la possibilité de précommander avant la sortie générale plus tard ce mois-ci.

NOUS

ROYAUME-UNI

Existe-t-il des offres de reprise pour la gamme iPhone 14 ?

Il existe quelques offres de reprise pour l’iPhone 14, offrant une bonne somme d’argent sur le prochain smartphone – bien que ce soient les consommateurs américains qui bénéficient actuellement des offres les plus importantes et les meilleures.

Le plus gros accord provient des opérateurs américains, avec AT&T, Verizon et T-Mobile/Sprint offrant jusqu’à 1000 $ de réduction sur la collection iPhone 14 en échangeant un iPhone éligible lors de la souscription d’un plan éligible. Apple lui-même propose également un accord de reprise, mais avec seulement un crédit de 40 à 720 dollars selon votre smartphone.

Apple propose également un programme d’échange au Royaume-Uni, les fans d’iPhone britanniques pouvant obtenir entre 30 et 625 £ de crédit pour la nouvelle gamme d’iPhone 14 en fonction du smartphone échangé.

Combien coûte la gamme iPhone 14 ?

Voici une ventilation complète des prix de chaque modèle d’iPhone 14 disponible :

iPhone 14

128 Go – 799 $ / 849 £

256 Go – 899 $ / 959 £

512 Go – 1099 $ / 1179 £

799 $

iPhone 14 Plus

128 Go – 899 $ / 949 £

256 Go – 999 $ / 1059 £

512 Go – 1199 $ / 1279 £

899 $

iPhone 14 Pro

128 Go – 999 $ / 1099 £

256 Go – 1099 $ / 1209 £

512 Go – 1299 $ / 1429 £

1 To – 1499 $ / 1649 £

999 $

iPhone 14 Pro Max

128 Go – 1099 $ / 1199 £

256 Go – 1199 $ / 1309 £

512 Go – 1399 $ / 1529 £

1 To – 1599 $ / 1749 £

1099 $

La gamme iPhone 14 n’était pas le seul produit dévoilé par Apple lors de son événement de septembre ; la société a également annoncé l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Ultra, l’Apple Watch SE et les AirPods Pro 2. C’était certainement un spectacle plein à craquer !