Où acheter l’iPhone 13, Pro, Pro Max et Mini: offres américaines et britanniques

Apple a officiellement lancé la gamme iPhone 13 en septembre 2021. Il n’y a pas de refonte radicale (à part une orientation diagonale des caméras), mais vous obtenez un affichage amélioré, de meilleures caméras, une batterie plus puissante et des performances améliorées avec un processeur A15 Bionic amélioré. .

Suivant la même convention que son prédécesseur, il existe quatre modèles : l’iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini – qui, encore une fois, prennent en charge la 5G.

Nouvelles couleurs : vert & vert alpin

En mars 2022, Apple a annoncé deux nouvelles couleurs. Le premier est vert alpinqui est disponible sur les 13 Pro et 13 Pro Max, ajoutant à la couleurs bleu sierra, graphite, or et argent déjà disponibles.

L’autre est, tout simplement, vert. C’est disponible sur l’iPhone 13 et 13 mini, et c’est un peu plus foncé que le vert alpin. Il s’ajoute à (PRODUCT)RED, Starlight, Midnight, Blue et Pink.

Tu peux acheter un iPhone Pro ou Pro Max vert alpin d’Apple, ainsi que de nombreux autres détaillants et réseaux que nous énumérons ci-dessous, y compris EE au Royaume-Uni et AT&T aux États-Unis.

La les iPhone 13 et 13 mini verts sont également disponibles à l’achat auprès d’Apple – et d’autres détaillants énumérés ci-dessous – après la sortie du 18 mars.

Vous trouverez ci-dessous tous les meilleurs endroits pour acheter n’importe quel modèle d’iPhone 13 au Royaume-Uni et aux États-Unis, que vous achetiez sans carte SIM ou sous contrat.

Où acheter un iPhone 13 sans SIM : les meilleures offres

La gamme iPhone 13 est largement disponible auprès des principaux détaillants américains et britanniques, certains proposant actuellement des offres alléchantes.

John Lewis au Royaume-Uni offre jusqu’à 300 £ de réduction lorsque vous échangez votre iPhone existant en plus d’une garantie de deux ans, et plusieurs détaillants bénéficient d’une réduction de 50 £ sur le RRP de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Mini.

Les États-Unis ne sont pas aussi impressionnants sur le plan des transactions, mais vous pouvez obtenir jusqu’à 700 $ de réduction chez Target en échangeant votre ancien smartphone.

Détaillants américains

Détaillants britanniques

Où acheter un iPhone 13 sous contrat : les meilleures offres

Réseaux américains

Réseaux britanniques

Tous les principaux réseaux du Royaume-Uni proposent la gamme iPhone 13, mais il y a une offre particulière qui a attiré notre attention.

Virgin regroupe les AirPods et les AirPods Pro lors de l’achat de certains forfaits iPhone 13. Si cela ne vous plaît pas, Virgin propose également une offre qui regroupe l’Apple Watch Series 3 et l’iPhone 13.

EE – À partir de 45 £ par mois avec 90 £ à l’avance pour 1 Go de données

Vodafone – À partir de 36 £ par mois avec 29 £ à l’avance pour 1 Go de données

O2 – À partir de 39,39 £ par mois avec 30 £ à l’avance pour 3 Go de données, Disney + (1 mois)

Ciel mobile – À partir de 30 £ par mois sans avance pour 2 Go de données

Trois – À partir de 54 £ par mois avec un coût initial de 50 £ pour des données illimitées.

Vierge – À partir de 29,50 £ par mois sans frais initiaux pour 2 Go de données. AirPods gratuits, nouvel ensemble iPad 2021 ou ensembles AirPods Pro et iPad Air 4 (2020) également disponibles.

Vous pouvez également trouver les meilleures offres, y compris les offres de remboursement, des détaillants suivants :

Apple a-t-il des offres de reprise sur les téléphones iPhone 13 ?

Si vous possédez déjà un iPhone, vous pouvez économiser sur le nouvel iPhone 13 grâce aux offres de reprise d’Apple. Vous pouvez économiser entre 35 £/110 $ US et 610 £/790 $, et remettre des modèles aussi anciens que l’iPhone 6s au Royaume-Uni.

Apple UK n’accepte que les modèles d’iPhone, mais les acheteurs américains peuvent échanger une plus grande variété d’appareils, notamment :

Samsung Galaxy Note 8 à Note 20

Samsung Galaxy S8 à S20+

Google Pixel 3a à Pixel 5

LG G8 Thin Q

LG V40 ThinQ vers LGV60 ThinQ 5G

Les clients américains qui souhaitent échanger et acheter l’iPhone 13 sous contrat peuvent obtenir un crédit de 200 $ ainsi que des remises allant jusqu’à 500 $ sur les frais de location mensuels de la ligne. Vous devrez échanger directement via Apple en ligne ou en magasin lors de la connexion avec AT&T, Verizon ou T-Mobile/Sprint.

Consultez les offres du réseau de reprise directement chez Apple pour :

Combien coûte la gamme iPhone 13 ?

Tarifs iPhone 13 mini

128 Go : 679 £/699 $/1 199 AUD$

256 Go : 779 £/799 $/1 369 AUD$

512 Go : 979 £/999 $/1 719 AUD$

699 $ 729,00 $ Libre

Tarifs iPhone 13

128 Go : 779 £/799 $/1 349 AUD$

256 Go : 879 £/899 $/1 519 AUD$

512 Go : 1 079 £/1 099 $/1 869 AUD$

829,00 $ Libre 829,00 $ Libre

Tarifs iPhone 13 Pro

128 Go : 949 £/999 $/1 699 AUD$

256 Go : 1 049 £/1 099 $/1 869 AUD$

512 Go : 1 249 £/1 299 $/2 219 AUD$

1 To : 1 449 £/1 499 $/2 569 AUD$

999,00 $ Libre

Tarifs iPhone 13 Pro Max

128 Go : 1 049 £/1 099 $/1 849 AUD$

256 Go : 1 149 £/1 199 $/2019 AUD$

512 Go : 1 349 £/1 399 $/2 369 AUD$

1 To : 1 549 £/1 599 $/2 719 AUD$

799,99 $ 1099 $

Quand la gamme iPhone 13 a-t-elle été commercialisée ?

La gamme iPhone 13 est désormais disponible à l’achat, à partir du 24 septembre 2021. Contrairement à la gamme iPhone 12, le 13 n’a pas obtenu de sortie échelonnée. Tous les téléphones iPhone 13 sont devenus disponibles en précommande sur

Pomme le vendredi 17 septembre à 13h (BST) / 5h (PT).

Si vous souhaitez entrer dans les détails techniques de toutes les spécifications et mises à niveau, consultez notre guide complet de la gamme iPhone 13.

