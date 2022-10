Où acheter les Pixel 7 et 7 Pro aux États-Unis et au Royaume-Uni : meilleures offres

Google vient de lancer deux tout nouveaux smartphones : le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Les deux incluent un processeur Tensor G2, des conceptions en aluminium élégantes et une technologie de caméra améliorée de la génération précédente.

Si vous souhaitez mettre la main sur l’un de ces téléphones, nous avons tous les détails sur la date de sortie, les prix et les meilleures offres de précommande disponibles. Vous pouvez lire tous les détails des spécifications des Pixel 7 et 7 Pro ici.

Quand sortiront les Pixel 7 et 7 Pro ?

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont tous deux disponible en pré-commande dès maintenant. Google publiera les téléphones sur 13 octobre 2022.

Combien coûte la gamme Pixel 7 ?

Voici les options de stockage confirmées suivantes, ainsi que les prix que nous avons jusqu’à présent. Nous mettrons à jour ceci au fur et à mesure que l’événement de lancement se déroule :

Pixel 7

8 Go de RAM + 128 Go de stockage – 599 £ / 649 € (prix US TBC)

8 Go de RAM + 256 Go de stockage – à confirmer

Il convient de noter que toutes ces options de stockage ne seront pas disponibles sur tous les marchés. Cependant, les prix de départ semblent correspondre à la ligne Pixel 6. Par conséquent, nous estimons que la configuration de 256 Go sera d’environ 699 $/699 £/749 €.

Pixel 7 Pro

12 Go de RAM + 128 Go de stockage – 849 £ / 899 € (prix US TBC)

12 Go de RAM + 256 Go de stockage – à confirmer

12 Go de RAM + 512 Go de stockage – à confirmer

Encore une fois, toutes ces configurations ne seront pas disponibles globalement. Sur la base de la génération précédente de téléphones Pixel, nous estimons que la version 256 Go coûtera 899 $/849 £/899 € et que la variante 512 Go coûtera 999 $/949 £/999 €.

Google

Où précommander les Pixel 7 et 7 Pro sans carte SIM

Les liens seront déployés au cours des prochains jours, et nous les ajoutons au fur et à mesure de leur publication. Cependant, nous nous attendons à ce que vous puissiez vous procurer les téléphones dans les magasins suivants.

Détaillants américains

Google

Cible

Amazon États-Unis

Meilleur achat

Détaillants britanniques

Google

Carphone Entrepôt

Curry PC World

amazon Royaume-Unis

John lewis

Argos

Où précommander les Pixel 7 et 7 Pro sous contrat

Les transporteurs lancent maintenant des précommandes et nous ajouterons des liens en direct dès qu’ils seront disponibles.

Détaillants américains

AT&T

Verizon

T-Mobile/Sprint

Xfinity Mobile

GoogleFi

Détaillants britanniques

EE

Carphone Entrepôt

Mobiles.fr

Vodafone

O2

Trois

identifiant mobile

Mobiles abordables

Acheter des mobiles

Meilleures offres Pixel 7 et 7 Pro

La boutique britannique de Google propose déjà des offres groupées en précommande pour les lecteurs britanniques, qui sont toutes disponibles jusqu’au 17 octobre. Si vous achetez le Pixel 7 Pro et la toute première Pixel Watch (version LTE), vous pouvez économiser 379 £.

Il existe une offre similaire disponible sur la version WiFi de la montre, également avec le 7 Pro – vous pouvez économiser 339 £ si vous achetez ces deux produits.

Alternativement, si vous préférez opter pour le Pixel 7 moins cher, vous pouvez économiser 179 £ lorsque vous acheter ce téléphone et la version LTE de la Pixel Watch, et le même montant si vous optez pour la Version Wi-Fi.

Si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs, vous pouvez économiser 179 £ si vous acheter le Pixel 7 Pro et les Pixel Buds Pro – et le la même offre est disponible sur le Pixel 7.

Google

Existe-t-il des offres de reprise sur les Pixel 7 et 7 Pro ?

Oui – Google UK propose jusqu’à 300 £ de réduction sur le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro lorsque vous échangez un ancien téléphone avant le 31 octobre 2022. Cependant, le montant exact que vous obtenez dépendra de votre modèle et de son état.

Nous nous attendons à ce que d’autres accords d’échange soient conclus au cours des prochaines semaines et mettrons à jour cet article avec plus d’informations au fur et à mesure que nous les recevrons.