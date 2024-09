Où acheter les nouveaux Apple AirPods 4 en 2024

Lors de l’événement iPhone 16 d’Apple, la dernière série de smartphones n’était pas la seule annoncée par la société. Apple rafraîchit également sa gamme AirPods, apportant de nouvelles couleurs et/ou fonctionnalités à son ensemble d’écouteurs et de casques. nouveaux AirPods 4, AirPods 4 avec suppression active du bruitet une version plus légère du casque supra-auriculaire d’Apple AirPods Max écouteurs. Tous les nouveaux modèles sont disponibles en précommande dès maintenant (les voir sur Amazon), avec un date de sortie du 20 septembre. Jetons un oeil.

AirPods 4

AirPods 4 1 Les AirPods 4 de base ressemblent aux modèles précédents, mais avec des tiges plus courtes. Apple affirme les avoir légèrement repensés pour qu’ils soient plus confortables pour une plus large gamme de formes d’oreilles. Le boîtier de charge est également plus petit et plus léger cette fois-ci. En termes de nouvelles fonctionnalités, les AirPods 4 offrent un son spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête, ce qui donne l’impression que les sons proviennent de la direction de votre appareil lorsque vous l’utilisez avec un Mac, un iPhone ou un iPad. C’est plutôt cool. Ces fonctionnalités sont pilotées par la puce H2 d’Apple, qui, selon Apple, offre un meilleur son dans l’ensemble, que vous parliez au téléphone, utilisiez FaceTime, jouiez à un jeu ou écoutiez de la musique ou un podcast.

AirPods 4 Réduction active du bruit

AirPods 4 Réduction active du bruit 2 Le modèle à réduction active du bruit à 179 $ possède toutes les fonctionnalités des AirPods 4 de base, ainsi que quelques extras pour justifier son augmentation de prix de 50 $. La première et la plus évidente est la réduction active du bruit, une fonctionnalité que l’on ne trouvait auparavant que dans les AirPods Pro et les AirPods Max. La réduction active du bruit détecte les sons de votre environnement et utilise la puce H2 d’Apple pour les neutraliser activement en temps réel. Il reste à voir à quel point cela fonctionne bien sans aucun type de joint pour aider à éliminer le bruit qui vous entoure, mais je peux attester que c’est une excellente fonctionnalité sur les AirPods Pro, de toute façon. Tout comme les AirPods Pro, ce modèle propose un son adaptatif qui augmente le volume lorsque vous êtes dans un environnement bruyant. Il propose également un mode transparence lorsque vous souhaitez écouter le monde qui vous entoure, et une fonction de détection des conversations qui baisse automatiquement le volume de ce que vous écoutez lorsqu’il entend quelqu’un parler à proximité. L’étui de ce modèle est également doté d’une fonction de chargement sans fil, ce qui est toujours pratique pour toute personne disposant d’un chargeur MagSafe ou de tout autre chargeur compatible certifié Qi. Il dispose également d’un suivi de localisation via l’application Find My et d’un haut-parleur qui peut faire du bruit (via la même application) si vous les perdez.

AirPods Max