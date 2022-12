Où acheter les AMD Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT

Les AMD Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT, annoncées le mois dernier, sont la réponse de la société à la série RTX 40 de Nvidia, et elles devraient être mises en vente aujourd’hui.

AMD a déclaré que les nouvelles cartes devraient être jusqu’à 70 % plus rapides que leurs prédécesseurs et offrir des FPS 1,5 fois meilleurs dans COD : MW2 et 1,7 fois dans Cyberpunk 2077.

Les nouvelles cartes arborent une nouvelle conception basée sur des puces, qui devrait permettre d’améliorer les rendements et de réduire les coûts de fabrication, se traduisant par des prix à la consommation plus bas – et étant donné que les cartes AMD sont beaucoup moins chères que la série RTX 40 de Nvidia, cela semble sonner vrai.

En outre, AMD répond aux préoccupations concernant les problèmes d’alimentation et de DisplayPort de la série RTX 40 de Nvidia. Les objectifs d’alimentation n’ont pas changé de manière significative, les cartes ont une taille raisonnable, seules deux entrées d’alimentation à huit broches sont nécessaires et DisplayPort 2.1 est inclus – dans l’ensemble, c’est une excellente nouvelle.

Voici tout ce que vous devez savoir pour mettre la main sur les AMD Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT lors de leur lancement aux États-Unis et au Royaume-Uni aujourd’hui. Nous couvrons séparément les dernières nouvelles de la série AMD Radeon RX 7000 si vous souhaitez en savoir plus sur les dernières cartes graphiques d’AMD.

Quand sortiront les AMD Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT ?

Comme l’a confirmé AMD, les Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT devraient toutes deux être commercialisées aux États-Unis et au Royaume-Uni aujourd’hui, 13 décembre 2022bien que les horaires exacts du lancement restent à confirmer.

Comme pour les autres versions de cartes graphiques, cela aura probablement lieu autour de 14h00 GMT/9h00 HE/6h00 PTdonnant aux consommateurs américains et britanniques une chance équitable de mettre la main sur les GPU très attendus, mais ce n’est qu’une estimation de notre part chez Tech Advisor.

Combien coûteront les AMD Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT ?

Les prix des AMD Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT n’ont pas augmenté par rapport à la génération précédente de GPU.

En fait, le 999 $ et 899 $ Les PDSF de ces cartes représentent une diminution notable par rapport au RX 6950 XT de dernière génération, qui se vendait 1 299 $. Cela indique que les économies de coûts prévues grâce à la conception basée sur les puces sont répercutées sur les consommateurs, faisant de la série 7000 une option plus abordable par rapport au prix élevé du RTX 4090 à 1 599 $.

Les prix au Royaume-Uni n’ont pas encore été confirmés, même si nous nous attendons à ce qu’ils le soient coûtent environ 999 £ et 899 £ respectivement. Nous mettrons à jour cette section une fois que nous aurons reçu la confirmation d’AMD.

DMLA

Où acheter les AMD Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT aux États-Unis

La plupart des détaillants n’ont pas encore confirmé la disponibilité, mais nous pouvons répertorier les détaillants chez lesquels nous nous attendons à ce que les cartes graphiques soient disponibles en fonction de la disponibilité des GPU AMD précédents.

Nous marquerons les détaillants comme confirmés lorsque les listes commenceront à apparaître en ligne pour vous aider à gagner un temps précieux.

Où acheter les AMD Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT au Royaume-Uni

Bien que les détaillants britanniques spécifiques n’aient pas encore été annoncés, sur la base de la distribution des précédents GPU AMD, nous prévoyons que les cartes graphiques seront disponibles chez les détaillants suivants :

amazon Royaume-Unis

Dès que les annonces seront disponibles, nous mettrons à jour cette liste pour fournir une image plus précise de la disponibilité et vous faire gagner du temps.