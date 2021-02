Où acheter les Adidas x Icy Park de Beyonce avant de les vendre

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Beyhive entre en formation! Un autre Ivy Park x Adidas la collection est sur le point de tomber.

Parc glacial, le troisième volet de la collaboration Ivy Park x Adidas de Beyoncé, réunit les pistes et les rues. L’artiste multi-traits d’union a taquiné la nouvelle baisse au cours du dernier mois via publications sur les réseaux sociaux, qui mettait en vedette des célébrités comme Hailey Bieber, Gucci Mane et Kaash Paige. Bien que les détails sur la gamme complète de styles n’aient pas encore été publiés, il semble que la collection d’inspiration alpine présente des blancs d’hiver, des teintes magenta audacieuses, des métallisés réfléchissants, des accents de fausse fourrure et bien plus encore.

Si vous n’avez pas encore vos cartes de crédit prêtes, nous vous suggérons de planifier votre achat car la collection Icy Park tombe demain à 16 h HNE le Adidas.com et sélectionnez des magasins dans le monde entier le 20/02 à 10 h HNE.