Où acheter le téléphone Nothing (1)

Rien, la société fondée par l’ancien co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, vient de lancer son tout premier smartphone – et dire qu’il est différent de presque tous les autres téléphones sur le marché est un euphémisme.

Arborant le même design semi-transparent que les écouteurs Nothing Ear (1) lancés l’année dernière, le Phone (1) est tout aussi intrigant, arborant un dos semi-transparent avec des LED uniques.

Les mauvaises nouvelles? Ce ne sera pas aussi simple qu’un iPhone ou un Samsung Galaxy S22 à précommander, car il y avait un système de liste d’attente sur invitation uniquement qui est maintenant terminé. Et pour aggraver les choses, il ne se lance pas du tout en Amérique du Nord.

Pourtant, il existe d’autres moyens de mettre la main sur le téléphone (1) tôt – et la confirmation d’une disponibilité plus large lorsque le téléphone arrivera sur le marché de masse dans quelques semaines. Lisez la suite pour savoir comment obtenir le téléphone (1) en premier – ou lisez nos premières impressions sur le téléphone pour savoir ce que nous en pensons jusqu’à présent.

Quand sortira le Nothing Phone (1) ?

Le Nothing Phone (1) a été dévoilé lors d’un événement le 12 juillet, mais il n’est en fait officiellement arrivé sur le marché que plus tard, le 21 juillet.

Où le Nothing Phone (1) sera-t-il disponible ?

Rien n’a confirmé que le téléphone (1) sera disponible auprès de partenaires opérateurs mondiaux au Royaume-Uni, en Europe et en Asie, mais il n’est pas devrait sortir aux États-Unis ou au Canada.

Rien

Rien n’a confirmé à PCMag qu’il prévoyait de lancer un “programme bêta fermé” avec un “nombre limité de nos investisseurs communautaires privés aux États-Unis” mais avec un service “imprévisible” sur T-Mobile, pas de VoLTE sur AT&T et pas de service sur Verizon du tout, il est facile de voir pourquoi il ne sera pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Combien coûte le Nothing Phone (1) ?

Le Nothing Phone (1) se décline en trois versions :

8 Go + 128 Go : 399 £/469 €/32 999 ₹

8 Go + 256 Go : 449 £/499 €/35 999 ₹

12 Go + 256 Go : 499 £/549 €/38 999 ₹ (lancement à la fin de l’été)

C’est un prix compétitif qui place le téléphone fermement sur le territoire de notre classement des téléphones de milieu de gamme, face à des rivaux comme le OnePlus Nord 2T et le Samsung Galaxy A53.

Il suit les traces des écouteurs Nothing Ear (1) – malgré des fonctionnalités haut de gamme telles que l’ANC et la recharge sans fil, les écouteurs ont été mis en vente à un prix d’entrée de 99 $ / 99 £ / 99 € / 6 999 ₹.

Où puis-je précommander le Nothing Phone (1) ?

Comme mentionné précédemment, ce n’est pas aussi simple que de pouvoir passer une précommande pour le Nothing Phone (1) dès maintenant.

Essentiellement, pour précommander le Nothing Phone (1), vous avez besoin d’une invitation. En tant que petite entreprise, on suppose que Nothing a une capacité de production limitée, et c’est un moyen intelligent d’éviter les problèmes de stock au lancement.

Rien

La société a dressé une liste d’attente pour les invitations, mais les inscriptions sont désormais fermées. Si vous avez fait la liste, vous devriez déjà avoir votre invitation de précommande, et sinon vous n’avez pas de chance.

Mais n’abandonnez pas encore – il existe d’autres moyens d’obtenir le téléphone plus tôt.

Où puis-je acheter le téléphone (1) plus tôt ?

Si vous êtes au Royaume-Uni, il est alors possible d’obtenir un Phone (1) avant le 21 juillet même si vous n’avez pas réussi à faire une précommande.

Rien ne gère un kiosque éphémère au marché Seven Dials de Covent Garden, à Londres. La fenêtre contextuelle s’exécutera à partir de 16-20 juillet et à 10h00-19h00 BSTmais n’aura que des “quantités limitées” à vendre chaque jour, nous vous recommandons donc d’arriver tôt si vous voulez en prendre un.

Où pourrai-je acheter le Nothing Phone (1) au lancement ?

La bonne nouvelle est que si cela ne vous dérange pas d’attendre jusqu’au 21 juillet, il sera beaucoup plus facile d’acheter le téléphone (1).

À partir de ce jour, le téléphone sera disponible sans carte SIM directement depuis Nothing lui-même, depuis Amazoneou chez Selfridges au Royaume-Uni ou vous pourrez le récupérer sous contrat auprès de O2en ligne et en magasin.

Ce sera une histoire similaire en dehors du Royaume-Uni, avec la disponibilité de Flipkart en Inde et une gamme de transporteurs et de magasins d’électronique – y compris Amazone – à travers l’Europe.

Quelles sont les meilleures offres de contrat de téléphone (1) au Royaume-Uni ?

Comme mentionné ci-dessus, le téléphone (1) est un réseau exclusif pour O2 au Royaume-Uni, et ils l’offrent à la fois en ligne et en magasin. Voici les meilleurs contrats que O2 a en ce moment, ventilées par les versions du téléphone. Ce sont tous des contrats de 3 ans avec des minutes et des SMS illimités, et des avantages tels que l’itinérance gratuite dans certains pays et des abonnements supplémentaires aux services de streaming, et tous ne coûtent que 10 £ à l’avance.

8 Go de RAM + 128 Go de stockage :

22,81 £ par mois pour 3 Go de données

25,81 £ par mois pour 10 Go de données

30,80 £ par mois pour 30 Go de données

32,80 £ par mois pour 75 Go de données

8 Go de RAM + 256 Go de stockage :

24,20 £ par mois pour 3 Go de données

27,20 £ par mois pour 10 Go de données

32,19 £ par mois pour 30 Go de données

34,19 £ par mois pour 75 Go de données

12 Go de RAM + 256 Go de stockage :