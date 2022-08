Où acheter le Sony Xperia 1 IV aux États-Unis et au Royaume-Uni

Sony garde les choses simples avec sa gamme de smartphones ces jours-ci, avec seulement quelques combinés sortis chaque année. Chacun de ses lancements est donc plus excitant, en particulier lorsqu’un nouveau téléphone phare est annoncé.

C’est exactement ce qui s’est passé lors du livestream de la société en mai 2022, lorsque le nouveau Xperia 1 IV a été officiellement révélé au monde. Nous avons également vu le lancement du Xperia 10 IV de milieu de gamme, mais c’est le produit phare de Sony qui est au centre des préoccupations ici.

Les appareils photo sont à nouveau la priorité, avec un nouveau téléobjectif à focale variable qui offre un zoom optique jusqu’à 5,2x. Il est rejoint par ce qui semble être les mêmes capteurs principaux et ultra larges qu’auparavant, mais l’objectif selfie a été amélioré.

Mais il y a des spécifications haut de gamme partout où vous regardez, y compris la puce Snapdragon 8 Gen 1 sous le capot et un écran OLED 4K de 6,5 pouces à 120 Hz. Vous bénéficiez également d’un échantillonnage tactile à 240 Hz, ainsi que d’une généreuse batterie de 5 000 mAh.

Si vous êtes basé aux États-Unis ou au Royaume-Uni, voici tout ce que vous devez savoir sur l’achat du téléphone. Nous avons également un guide similaire pour le Pixel 6a de milieu de gamme de Google.

Quand sortira le Sony Xperia 1 IV ?

Sony a officiellement annoncé le Xperia 1 IV lors d’un événement de lancement virtuel le 11 mai. Voici comment regarder le flux si vous l’avez manqué.

Le téléphone est maintenant disponible au Royaume-Uni, après avoir été mis en vente à partir du 16 juin – une énorme amélioration par rapport aux retards de l’année dernière.

Cependant, le long intervalle entre l’annonce et la sortie est toujours évident aux États-Unis, où il ne commencera pas à être expédié avant 1er septembre. Les précommandes y sont désormais en ligne.

Combien coûte le Sony Xperia 1 IV ?

Il n’y a qu’une seule configuration du Xperia 1 IV. Il offre 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 1 299 £/1 399 €. Cependant, le 1 599,99 $ Le RRP aux États-Unis reflète le doublement du stockage à 512 Go.

Pour le contexte, ce prix de départ est nettement plus élevé que le Xperia 1 III de l’année dernière, qui coûtait 1 199 £/1 299 €/1 299 $.

Où acheter le Sony Xperia 1 IV au Royaume-Uni

Le Xperia 1 est disponible à l’achat dès maintenant au Royaume-Uni, mais vous n’avez pas besoin d’aller directement chez Sony pour le commander :

Sony – Le prix de 1 299 £ comprend une paire gratuite d’écouteurs WH-1000XM4 (généralement 279 £)

Amazone – 1 260,03 £ ou 1 289,39 £ pour même pack avec casque WH-1000XM4

Très – 1 299 £ pour le casque WH-1000XM4, également disponible en violet

Acheteur – 1 299 £ pour le casque WH-1000XM4

Laptops Direct – 1 399,97 £, également disponible en violet mais pas d’offre groupée

AO – 1 299 £, pas d’offre groupée

John lewis – en rupture de stock, possibilité d’être averti par e-mail lorsqu’il est de nouveau en stock

Si vous cherchez à acheter le téléphone sous contrat, voici vos options. Tous les éléments suivants vous permettent d’obtenir gratuitement le casque WH-1000XM4 :

EE – à partir de 57 £ par mois avec 100 £ d’avance pour 4 Go de données

O2 – à partir de 42,50 £ par mois avec 30 £ à l’avance pour 3 Go de données et itinérance dans l’UE jusqu’à 25 Go

Téléphones mobiles directs – 65 £ par mois avec 99 £ à l’avance pour des données illimitées (O2)

Vodafone et Virgin Media ont vendu des téléphones Sony dans le passé, mais le Xperia 1 IV n’y est pas encore disponible. À en juger par les versions précédentes, il ne sera jamais disponible via Trois.

Où acheter le Sony Xperia 1 IV aux États-Unis

Bien que la date de sortie soit si éloignée aux États-Unis, il existe quelques endroits pour précommander le Xperia 1 IV aux États-Unis :

Sony – Le prix de 1 599 $ comprend une paire gratuite d’écouteurs WF-1000XM4 (généralement 279,99 $)

B&H Photo – 1 598 $ pour le lot d’écouteurs WF-1000XM4

Amazone – Ensemble de 1 599,99 $ avec écouteurs ou étui WF-1000XM4 pour 1 634,98 $

Newegg – à partir de 1 149,98 $ pour le modèle 256 Go de Taiwan

Meilleur achat – 1 599,99 $ pour le lot d’écouteurs WF-1000XM4

Aucun opérateur américain n’a été confirmé pour stocker le téléphone, mais ces trois sont tous possibles à un moment donné :

Vous n’êtes pas tout à fait prêt à vous engager à acheter le téléphone ? Lisez notre test complet du Xperia 1 IV ou apprenez-en plus dans notre guide complet du téléphone. Le Xperia 10 IV plus abordable mérite également d’être considéré, mais il n’y a aucun signe du Xperia 5 IV compact.