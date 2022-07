Où acheter le Samsung Galaxy Z Fold 4 aux États-Unis et au Royaume-Uni

Le prochain événement Unpacked de Samsung devrait débuter le 10 août, et des fuites, des rumeurs et même le slogan “dépliez votre monde” de l’événement pointent vers la révélation du dernier grand écran pliable de Samsung, le Samsung Galaxy Z Fold 4.

Selon les rumeurs, il apparaîtrait aux côtés du Galaxy Z Flip 4, de la Samsung Galaxy Watch 5 améliorée et d’une nouvelle paire de Galaxy Buds.

Bien que les précommandes ne soient pas encore en ligne, il est déjà possible de réserver le grand écran pliable à prix réduit – tant que vous êtes aux États-Unis, c’est-à-dire.

Nous décrivons ici tout ce que vous devez savoir pour mettre la main sur le Galaxy Z Fold 4, mais nous couvrons également les précommandes de Samsung Galaxy Z Flip 3 et les précommandes de Samsung Galaxy Watch 5 séparément pour les personnes intéressées.

Nous couvrons également les dernières rumeurs sur le Samsung Galaxy Z Fold 4 pour ceux qui n’ont pas encore compris ce qui les attend.

Quand sortira le Samsung Galaxy Z Fold 4 ?

On s’attend en grande partie à ce que le Samsung Galaxy Z Fold 4 soit dévoilé lors de l’événement Unpacked de Samsung, qui aura lieu le 10 août 2022 à 9h HE / 6h PT / 14h BST.

S’il est annoncé, il sera probablement mis en précommande immédiatement avec une sortie quelques semaines plus tard – ce fut le cas avec la sortie du Z Fold 3 de 2021, de toute façon. Le Z Fold 3 a été annoncé le 11 août 2021 et sorti le 27 août, et il est probable que nous verrons quelque chose de similaire cette fois-ci.

Combien coûtera le Samsung Galaxy Z Fold 4 ?

Rien n’a encore été révélé sur le prix potentiel du Galaxy Z Fold 4, mais il est prudent de supposer qu’il coûtera un montant similaire à celui du Galaxy Z Fold 3 actuel.

Pour référence, voici combien le Galaxy Z Fold 3 vous coûtera en ce moment :

256 Go : 1 799 $/1 599 £/1 799 €/149 999 ₹

512 Go : 1 899 $/1 699 £/1 899 €/157 999 ₹

Il y a toujours la possibilité que Samsung réduise le prix avec le prochain modèle – il a réduit le prix du Z Fold 3 de 200 $ / 200 £ par rapport à son prédécesseur, et réduire davantage le prix aidera sans aucun doute Samsung à déplacer les unités de son dernier pliable, mais cela reste à confirmer.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Comment réserver le Samsung Galaxy Z Fold 4 aux États-Unis

Samsung aime emprunter la voie inhabituelle consistant à vous permettre de réserver les produits à venir avant l’annonce, et la même chose peut être dite du Galaxy Z Fold 4 – tant que vous êtes basé aux États-Unis, c’est-à-dire.

Les fans basés aux États-Unis peuvent réserver le Galaxy Z Fold 4 via le Site Web de Samsung en ce moment. Ce n’est pas une précommande, donc vous n’êtes engagé à rien, mais cela signifie que vous serez parmi les premiers à pouvoir précommander l’appareil une fois qu’il aura été annoncé.

Pour adoucir encore l’accord, toute personne qui réserve un Galaxy Z Fold 4 avant son annonce bénéficiera d’une réduction impressionnante de 100 $. Si vous souhaitez réserver le téléphone avec la prochaine Galaxy Watch et Galaxy Buds, vous pouvez obtenir une réduction alléchante de 200 $ sur votre commande.

Oh, et vous pourrez également personnaliser votre smartphone avec des couleurs exclusives.

Malheureusement, cet accord ne semble pas disponible ailleurs – le plus proche que vous obtiendrez au Royaume-Uni est l’option de enregistrer votre intérêt pour courir la chance de gagner un bon d’achat Samsung de 1 000 £.

Où sera vendu le Samsung Galaxy Z Fold 4 ?

Il n’y a pas de détaillants confirmés à ce stade de pré-annonce, mais nous pouvons prédire où il est susceptible d’être mis en vente aux États-Unis et au Royaume-Uni en fonction de la disponibilité du Galaxy Z Fold 3.

Cela étant dit, voici où vous pourrez probablement acheter le Samsung Galaxy Z Fold 4 à sa sortie :

NOUS

ROYAUME-UNI

Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette section une fois les détaillants confirmés, alors revenez fréquemment pour les derniers détails si vous souhaitez acheter un Samsung Galaxy Z Fold 4 à sa sortie.