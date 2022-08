Où acheter le Samsung Galaxy A53 5G

La nouvelle série de téléphones phares Galaxy S22 est excellente, mais tout le monde ne peut pas se les offrir. Heureusement, pour ceux qui ont un petit budget, la série Galaxy A remplit ce rôle, offrant d’excellentes spécifications à des prix moyens.

Le Galaxy A53 5G est le dernier modèle à être mis en vente, légèrement devant le Galaxy A33 5G (photo en bleu) qui a été lancé au même moment. Nous savons que beaucoup d’entre vous attendaient un nouveau téléphone Samsung bon marché, alors voici où vous pouvez mettre la main sur le Galaxy A53 5G.

Découvrez pourquoi notre rédacteur en chef adjoint, Dom Preston, pense que le Galaxy A53 est ce que l’iPhone SE aurait dû être.

Quand sortira le Samsung Galaxy A53 5G ?

Le Galaxy A53 5G est

disponible à l’achat maintenant, ayant été libéré le 1er avril.

Aux États-Unis, il est maintenant disponible à partir de

T Mobile,

Verizon,

AT&TSamsung et autres.

Combien coûte le Samsung Galaxy A53 5G ?

Le Samsung Galaxy A53 5G coûte 399 £/449 $ et il n’y a qu’un seul modèle à choisir au lancement :

6 Go de RAM + 128 Go de stockage – 399 £ / 449 $

L’A53 5G est disponible en quatre options de couleur standard : Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue et Awesome Peach vous offrant une large gamme de styles en fonction de vos goûts personnels.

Quoi qu’il en soit, vous obtenez des spécifications clés, notamment un processeur Exynos 1280 (la première puce de 5 nm d’un téléphone de la série A), un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un appareil photo principal de 64 Mp.

Vous bénéficiez également d’une étanchéité IP67, d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une « autonomie de 2 jours » et d’une « charge ultra rapide » de 25 W.

En savoir plus sur les spécifications et les fonctionnalités du Galaxy A53 5G dans notre guide complet.

Meilleures offres Galaxy A53 5G

Il n’y a pas beaucoup d’offres maintenant que l’offre d’écouteurs gratuits de Samsung est terminée. Cependant, vous pouvez économiser un montant décent sur l’A53 chez Amazon.

Le détaillant vend le téléphone pour seulement £268 dans la couleur noire. C’est une économie de 28% malgré le fait que le téléphone soit si nouveau.

Ailleurs, c’est plus cher malgré les remises – comme 329 £ et Laptops Direct et 299 £ et Fonegiant.

Aux États-Unis, vous pouvez vous procurer la version internationale sans garantie auprès de Amazon pour 310 $.

Où acheter le Samsung Galaxy A53 5G sans carte SIM

Détaillants britanniques

Détaillants américains

Où acheter le Samsung Galaxy A53 5G sous contrat

Réseaux britanniques

Réseaux américains