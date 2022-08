Où acheter le Samsung Galaxy A33 5G

La série Galaxy A de Samsung a été élargie par le lancement de plusieurs nouvelles entrées cette année, le Galaxy A33 recevant apparemment certaines des mises à niveau les plus importantes de sa lignée à ce jour.

Le téléphone associe des caractéristiques abordables telles qu’une caméra frontale “Infinity-U” en forme de goutte de rosée, avec du matériel haut de gamme, notamment le nouveau chipset Exynos 1280 5 nm de la société, le passage à un panneau Super AMOLED et une prise en charge logicielle à long terme pratiquement inégalée à mi-parcours. espace de gamme.

Voici toutes les meilleures offres sur l’A33, à la fois sans carte SIM et avec contrat.

Quand sortira le Samsung Galaxy A33 5G ?

Vous pouvez désormais acheter le Samsung Galaxy A33 au Royaume-Uni. Malheureusement, Samsung n’a pas l’intention d’apporter l’A33 aux États-Unis au moment de la rédaction.

L’A33 a été dévoilé aux côtés des nouveaux Galaxy A13 et A53 lors de l’événement dédié Galaxy A de Samsung le 17 mars.

Combien coûte le Samsung Galaxy A33 ?

Au Royaume-Uni, Samsung a fixé le prix du Galaxy A33 (qui est livré avec la 5G en standard) à 329 £avec le téléphone uniquement disponible dans un seul SKU de 6 Go de RAM/128 Go de stockage, à gagner en quatre couleurs : Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue et Awesome Peach.

Meilleures offres Samsung Galaxy A33

Carphone Warehouse offre actuellement une remise de 50 £ sur un contrat Vodafone de 24 mois, faisant passer le prix de 30 £ par mois à 27,92 £ par mois. Ceci est disponible sur les versions noire, pêche et bleue de l’A33 et comprend 100 Go de données par mois.

Si vous préférez acheter le téléphone directement, Amazon UK a le meilleur prix actuellement avec la couleur noire pour 217,90 £. Il a également l’option blanche pour 218,50 £ et bleu pour 219,40 £.

Alternativement, vous pouvez acheter le téléphone chez Fonegiant pour 239,99 £.

Bien qu’il ne soit pas officiellement sorti aux États-Unis, vous pouvez l’acheter sur Amazon US pour aussi peu que 278 $ si vous êtes d’accord avec une version internationale sans garantie.

Où acheter le Samsung Galaxy A33 5G sans carte SIM

Voici tous les endroits où vous pouvez actuellement acheter directement le Samsung Galaxy A33. Nous nous attendons à ce que davantage de détaillants stockent le téléphone dans les mois à venir :

Où acheter le Samsung Galaxy A33 5G sous contrat

Si vous préférez opter pour un contrat mensuel, voici tous les principaux transporteurs britanniques qui proposent l’A33, ainsi que les prix de départ :