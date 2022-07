Où acheter le OnePlus 10 Pro : Royaume-Uni, États-Unis, Inde et Europe

Le OnePlus 10 Pro obtient officiellement une version mondiale, et le smartphone est disponible à l’achat au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et en Inde, des mois après sa première révélation au CES en janvier.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, il y a un OnePlus 10 Pro mais pas de OnePlus 10 standard, et c’est un changement intentionnel de la société sans modèle régulier ou 10R spécifique à l’Inde sur les cartes en 2022. Pour cette année, c’est le Pro ou rien.

Avec des fonctionnalités phares telles que le Snapdragon 8 Gen 1, un écran LTPO 2 de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, une batterie accrue de 5000 mAh et des caméras améliorées, le OnePlus 10 Pro est une option tentante sur le marché phare – à tel point qu’il a quatre étoiles et un prix Tech Advisor Recommended dans notre examen complet du OnePlus 10 Pro.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le smartphone avant de vous lancer, jetez un œil à tout ce qu’il faut savoir sur le OnePlus 10 Pro.

OnePlus a en fait lancé le 10 Pro en Chine le 11 janvier après une révélation au CES 2022 – bien plus tôt que les smartphones ont tendance à être lancés en Occident, la plupart favorisant une révélation au milieu du printemps.

La société a ensuite annoncé la disponibilité mondiale du OnePlus 10 Pro le 31 mars, avec des marchés clés tels que le Royaume-Uni, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Inde.

Le OnePlus 10 Pro est désormais disponible à l’achat au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Inde.

Combien coûte le OnePlus 10 Pro ?

Le OnePlus 10 Pro est disponible en deux versions internationales – 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go – avec une variante haut de gamme de 512 Go exclusive au marché chinois pour le moment.

Voici combien coûte le OnePlus 10 Pro dans le monde :

8+128 Go – 799 £/899 $/899 €/66 999 ₹

12+256 Go – 899 £/969 $/999 €/71 999 ₹

Cela place le produit phare de OnePlus confortablement sur le territoire phare, se rapprochant du Galaxy S22 de 769 £ / 799 $ de Samsung, bien qu’Alex Walker-Todd ait noté dans son examen que l’offre est “plus proche du S22 +”, il y a donc toujours un bon rapport qualité-prix pour être eu.

Où puis-je acheter le OnePlus 10 Pro ?

Le OnePlus 10 Pro est actuellement disponible à l’achat au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Inde.

Acheter directement dans la boutique OnePlus pour chaque région est une option solide si vous souhaitez l’acheter directement, et la marque propose souvent des remises ou des accessoires gratuits lors de l’achat du 10 Pro à un moment donné.

Ce n’est pas le seulement endroit où acheter le téléphone; il y a une poignée de détaillants proposant le smartphone, bien que comme avec les entrées précédentes, il ne sera pas disponible à partir tous détaillant et fournisseur de réseau. Il est plutôt exclusif à une poignée de détaillants dans chaque région.

Dans cet esprit, nous avons répertorié partout où vous pouvez acheter le OnePlus 10 Pro dès maintenant :

ROYAUME-UNI

OnePlus

Amazone – 149,01 £ de réduction sur les deux modèles pour les membres Prime – Essai gratuit de 30 jours si vous n’êtes pas encore inscrit

Appliances Direct – 20 £ sur 128 Go, pas de réduction sur 256 Go

Trois (contrat) – 56 £ par mois avec 29 £ à l’avance pour des données illimitées pour le modèle 128 Go

NOUS

L’Europe 

Inde

OnePlus

Amazon – pas de réductions, Prime Day en Inde est du 23 au 24 juillet

Nous mettrons à jour cette liste à mesure que de plus en plus de détaillants commenceront à proposer le OnePlus 10 Pro, donc si votre détaillant ou réseau préféré n’est pas disponible pour le moment, revenez fréquemment.

Nous suivons également les prix en direct sur le smartphone chez les détaillants populaires, que vous pouvez trouver ici :

899 $ 899,99 $ Libre

