Où acheter le Nvidia RTX 4090 aux États-Unis et au Royaume-Uni

Après une révélation en septembre, la dernière et la meilleure carte graphique de Nvidia devrait sortir aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres régions plus tard cette semaine. Bien qu’il y ait généralement une course folle pour trouver des GPU au lancement, Nvidia et les détaillants en ligne adoptent une approche très différente cette fois-ci, mettant les listes RTX 4090 en direct bien avant le lancement pour donner aux consommateurs la possibilité de magasiner et de décider ce qu’ils veulent aller pour à la sortie.

Cela étant dit, voici tout ce que vous devez savoir sur l’achat d’un RTX 4090 cette semaine, de la date de sortie et de l’heure de sortie prévue à tous les principaux détaillants proposant la carte graphique de nouvelle génération. Pour en savoir plus sur les nouvelles cartes Nvidia, consultez les dernières actualités de la série Nvidia RTX 40.

Quand sortira la Nvidia RTX 4090 ?

Le Nvidia RTX 4090 devrait sortir le 12 octobre 2022, comme l’a confirmé Nvidia lors de la révélation du GPU en septembre. La question est de savoir à quelle heure le 12e devrions-nous nous attendre à ce que la carte graphique haut de gamme commence à apparaître chez les détaillants ?

Bien que Nvidia n’ait pas encore confirmé les horaires spécifiques – probablement dans le but d’empêcher les scalpers de se précipiter pour voler des actions – nous pouvons revenir sur les précédents lancements de cartes graphiques de la série RTX 30 pour avoir un aperçu. De manière générale, Nvidia a privilégié un lancement à 6h PDT / 9h EDT / 14h BST, avec seulement quelques exceptions à la règle sur la génération de la série RTX 30.

Dans cet esprit, il est probable que le Nvidia RTX 4090 sortira à 6h PDT/9h EDT/14h BST le 12 octobre 2022mais nous mettrons à jour cette section si nous obtenons la confirmation de Nvidia.

Combien coûtera la Nvidia RTX 4090 ?

La Nvidia RTX 4090 allait toujours être une carte graphique coûteuse, confortablement installée au sommet de la pile GPU de Nvidia, mais personne ne s’attendait à une hausse de prix de la RTX 3090 déjà chère.

Comme l’a confirmé la société lors de l’annonce du RTX 4090, la carte graphique devrait coûter cher 1599 $/1 699 £ – une augmentation de 100 $ / 300 £ par rapport au RTX 3090.

Bien sûr, ce n’est que le PDSF fixé par Nvidia, et bien que son édition Founders corresponde probablement au prix, les fabricants tiers peuvent encore augmenter les prix en fonction des modifications apportées à la conception de référence de Nvidia. Cela le rapprochera probablement de 2000 $ / 2000 £, surtout si le stock est relativement faible comme avec la génération précédente de GPU.

Où puis-je acheter le RTX 4090 lors de son lancement aux États-Unis ?

Fait intéressant, bien que vous ne puissiez pas encore acheter le Nvidia RTX 4090, les détaillants ont commencé à ajouter des listes en vue du lancement cette semaine.

C’est une excellente nouvelle pour les consommateurs, car cela vous permettra de magasiner pour le modèle particulier de GPU que vous souhaitez acheter avant la course folle à la sortie.

Pour ce que ça vaut, Nvidia nous a rassurés sur le fait que les détaillants ont travaillé dur pour mettre en œuvre des fonctionnalités de sécurité pour arrêter le scalping et l’achat en gros auprès de robots, mais nous devrons attendre et voir à quel point cela fonctionne plus tard cette semaine.

Où puis-je acheter le RTX 4090 lors de son lancement au Royaume-Uni ?

Comme aux États-Unis, il existe de nombreux détaillants britanniques avec des listes RTX 4090 déjà en ligne, ce qui facilite grandement la navigation et le choix de celui que vous souhaitez obtenir avant que les commandes ne soient mises en ligne plus tard cette semaine.

