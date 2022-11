Où acheter le Nvidia RTX 4080 aux États-Unis et au Royaume-Uni

Suite à l’annonce de la Nvidia RTX 4080 axée sur le consommateur en septembre, les joueurs passionnés ont attendu patiemment la sortie de la carte graphique de nouvelle génération.

Eh bien, le moment est enfin venu, avec le RTX 4080 désormais disponible à la vente aux États-Unis et au Royaume-Uni après sa sortie aujourd’hui, le 16 novembre, bien que, comme prévu, le stock s’envole des étagères. Il semble que même une hausse de prix par rapport au RTX 3080 ne suffise pas à rebuter les plus dévoués et les plus riches d’entre nous !

Si vous êtes tenté de vous procurer le dernier RTX 4080 de Nvidia au Royaume-Uni ou aux États-Unis aujourd’hui, nous avons ce qu’il vous faut.

Combien coûte la Nvidia RTX 4080 ?

Le Nvidia RTX 4080 de nouvelle génération est un GPU puissant avec 16 Go de RAM GDDR6X boostée, mais il est également plus cher que son prédécesseur avec un RRP de 1299 $/1 269 £.

Bien sûr, ce n’est qu’un guide pour les fabricants et avec différentes variantes de RTX 4080 disponibles, certaines overclockées, d’autres avec des capacités de refroidissement liquide, il est probable que la plupart des variantes tierces du GPU haut de gamme arriveront à plus que le RRP.

Il y a aussi le problème régulier des gens qui revendent les GPU bien au-delà du RRP une fois que le stock commence à se tarir, bien que Nvidia affirme qu’il a travaillé avec des fournisseurs et des fabricants pour s’assurer qu’il y a plus de stock qu’avec la plupart des lancements de la série 30.

Cela dit, si vous trouvez un prix tentant sur le RTX 4080 proche du RRP, vous feriez mieux d’agir rapidement.

Où puis-je acheter le Nvidia RTX 4080 aux États-Unis ?

Malgré les affirmations de Nvidia selon lesquelles plus de stock est disponible au lancement, le Nvidia RTX 4080 se vend vite aux États-Unis – bien qu’il soit toujours disponible chez Nvidia lui-même.

Cela dit, voici tous les détaillants qui stockent le Nvidia RTX 4080 aux États-Unis :

Où puis-je acheter le Nvidia RTX 4080 au Royaume-Uni ?

Comme aux États-Unis, le stock se vend extrêmement rapidement au Royaume-Uni après son lancement plus tôt dans la journée, sans stock disponible chez Nvidia et en baisse chez la plupart des détaillants tiers. Il existe encore des modèles disponibles, bien que nous ne sachions pas combien de stock les détaillants ont en plus.

Dans cet esprit, voici tous les détaillants proposant actuellement le Nvidia RTX 4080 au Royaume-Uni :