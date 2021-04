Apple a annoncé la sortie des premiers Mac compatibles Apple Silicon avant la fin de 2020, et a tenu sa promesse lors de l’événement « One More Thing » de novembre de la société.

Révélé aux côtés d’un nouveau MacBook Pro et d’un Mac Mini, le nouveau MacBook Air est l’un des premiers appareils à être alimenté par le nouveau chipset M1 d’Apple. Apple a fait de grandes déclarations lors de l’événement, mais comme notre examen et de nombreux autres l’ont prouvé, il avait parfaitement le droit d’avoir confiance en ses performances et sa durée de vie de la batterie.