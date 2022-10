Où acheter le Meta Quest Pro aux États-Unis et au Royaume-Uni

Après avoir été taquiné lors du Connect 2021 de l’année dernière sous le nom de Project Cambria, Meta vient de révéler le haut de gamme Meta Quest Pro.

Le Quest Pro est tout à fait différent du Meta Quest 2 standard, avec un design plus compact, une optique améliorée, de meilleures performances et une multitude de nouveaux capteurs, y compris le suivi du visage et des yeux. Il y a aussi un intérêt renouvelé pour la réalité mixte, avec des caméras passthrough couleur haute résolution pour aider à mélanger les mondes réel et virtuel en un seul.

Nous couvrons séparément tout ce que vous devez savoir sur le Meta Quest Pro si vous souhaitez en savoir plus sur le nouveau casque.

Bien sûr, toutes les nouvelles technologies sophistiquées ont un coût – littéralement – ​​avec le Meta Quest Pro confortablement plus cher que la plupart des casques destinés aux consommateurs sur le marché.

Si le prix élevé ne vous décourage pas, voici partout où vous pouvez précommander le Meta Quest Pro dès maintenant aux États-Unis et au Royaume-Uni avant sa sortie plus tard ce mois-ci.

Le Meta Quest Pro est disponible pour Pré-commander à présent avant une sortie complète plus tard ce mois-ci 25 octobre 2022 au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans 20 autres pays du monde.

Méta

Meta a toujours été transparent sur le fait que le Quest Pro serait un produit haut de gamme avec un prix correspondant, bien que certains aient encore été choqués lorsque la société a révélé l’accompagnement du casque. 1 499 $/1 499 £/1 799 € étiquette de prix.

C’est un peu moins de 4 fois le prix du Meta Quest 2 à 399 $ / 399 £, bien que comparé aux casques VR haut de gamme comme le Vive Pro 2 à 1 399 $ / 1 299 £, il offre un rapport qualité-prix relativement bon, sans avoir besoin d’un haut de gamme PC de jeu pour alimenter l’expérience et introduire des fonctionnalités supplémentaires.

La seule grâce salvatrice pour les consommateurs est que le Meta Quest Pro est livré avec divers accessoires, y compris un bloqueur de lumière latérale, un chargeur de contact et des accessoires de stylet pour les contrôleurs repensés, dans la boîte.

Méta

Suite à l’annonce du casque VR/AR haut de gamme, le Meta Quest Pro est désormais disponible en précommande avant sa sortie plus tard ce mois-ci. Le casque est disponible en pré-achat sur le site Web Meta, ainsi qu’une poignée de détaillants tiers – bien que nous nous attendions à ce que cette liste s’allonge une fois que le casque sera mis en vente.

Comme aux États-Unis, plusieurs détaillants ainsi que Meta lui-même offrent la possibilité de précommander le Quest Pro avant la sortie complète plus tard en octobre :

Si vous préférez mettre à niveau votre configuration Quest 2 existante plutôt que de débourser pour le casque haut de gamme, jetez un œil à notre sélection des meilleurs accessoires Meta Quest 2.