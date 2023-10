Où acheter le Meta Quest 3 aux États-Unis et au Royaume-Uni

La gamme Meta’s Quest s’est élargie avec Meta Quest 3. Lorsque la société responsable de Facebook a acquis le géant de la réalité virtuelle Oculus, elle a promis de continuer à développer la technologie et de la maintenir relativement accessible à tous. Et bien que le Quest 3 soit beaucoup plus cher que son prédécesseur – il introduit également des fonctionnalités de réalité mixte et améliore considérablement la qualité de l’image.

Il y a eu beaucoup de battage médiatique autour de la réalité mixte depuis qu’Apple a annoncé son casque Vision Pro. Ce n’est pas une nouvelle technologie, mais elle vous permet de porter un casque tout en continuant à voir votre environnement. Bien sûr, vous y verrez également des éléments VR – par exemple, vous pourrez jouer à votre jeu préféré avec votre salon en arrière-plan, ou simplement placer un écran géant au-dessus de votre cheminée et profiter de votre film préféré.

Le Quest 3 est une mise à niveau significative par rapport à l’ancien Quest 2. Non seulement il apporte une réalité mixte, mais il dispose également d’un meilleur matériel (un processeur plus puissant et une résolution plus élevée) et de nombreuses options d’accessibilité qui devraient permettre de se sentir plus facilement à l’aise. chez vous dans votre casque. Si vous souhaitez en savoir plus sur les changements, voici tout ce que vous devez savoir sur Meta Quest 3.

Meta Quest 3 a été annoncé le 27 septembre 2023 et sera mis en vente le 10 octobre. Cependant, vous pouvez déjà précommander l’appareil dans la boutique Meta officielle ainsi que chez divers détaillants.

L’appareil est disponible en deux versions de stockage : 128 Go et 512 Go. De plus, vous pouvez également obtenir un joli bonus de précommande avec chacun d’entre eux.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’achat du Meta Quest 3 aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Vous pouvez précommander le tout dernier casque de Meta depuis plusieurs endroits aux États-Unis :

Voici tous les magasins britanniques où vous pouvez précommander le Meta Quest 3 :

La mauvaise nouvelle est que Quest 3 est beaucoup plus cher que son prédécesseur, le Quest 2, lancé au prix de 299 $/299 £. Il a ensuite été changé à 399 $/399 £, mais est maintenant retombé à 299 $/299 £ après l’annonce du Quest 3.

Donc, pour en venir au fait, Meta Quest 3 commence à 499 $/479 £ pour le modèle 128 Go. Si vous avez besoin de plus de stockage, il existe également la version 512 Go, qui vous coûtera 649 $/619 £. Nous n’avons pas listé les prix chez les détaillants ci-dessus car ils sont tous identiques : aucune réduction n’est disponible.

Cependant, il y a de quoi adoucir cette hausse des prix, en dehors de toutes les améliorations matérielles et logicielles.

En ce moment, il existe une belle offre de précommande. En achetant la version 128 Go de Meta Quest 3, vous pouvez obtenir Asgard’s Wrath 2 gratuitement (normalement 59,99 $/44,99 £) lors de sa sortie à l’hiver 2023. De plus, en achetant la version 512 Go, vous obtenez non seulement le jeu. mais aussi 6 mois d’abonnement Meta Quest+ inclus gratuitement.

Le Meta Quest 3 a été officiellement annoncé le 27 septembre 2023, lors de l’événement Meta Connect. Il sera officiellement disponible à l’achat quelques jours plus tard, le 10 octobre.

Cependant, vous n’avez pas besoin d’attendre aussi longtemps pour en commander un pour vous-même. Les précommandes sont déjà ouvertes et vous pouvez acheter l’appareil auprès de différents détaillants.