Où acheter l’Apple Watch SE 2 aux États-Unis et au Royaume-Uni

Le lancement de l’iPhone 14 a fait la une de l’événement matériel d’Apple le 7 septembre, mais la société a également ajouté trois appareils à sa gamme portable.

Pas moins de trois nouvelles smartwatches ont été annoncées, avec une toute nouvelle Apple Watch Ultra rejointe par des modèles mis à jour des séries 8 et SE. C’est ce dernier qui est notre objectif ici, qui représente la voie la plus abordable vers les montres 2022 d’Apple.

La Watch SE de deuxième génération est une mise à jour itérative par rapport à l’original de 2020, mais elle améliore l’expérience dans quelques domaines clés. Non seulement vous obtenez le même chipset phare que les séries 8 et Ultra, mais il existe également une prise en charge de la détection des collisions et quelques modifications de conception subtiles.

Avec les précommandes en cours, voici tout ce que vous devez savoir pour en acheter un aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Quand sortira l’Apple Watch SE 2 ?

Comme mentionné ci-dessus, la Watch SE 2 (ou simplement la «nouvelle Watch SE» comme Apple la décrit) a été officiellement dévoilée lors de l’événement «Far Out» d’Apple le 7 septembre. Voici comment regarder l’événement si vous l’avez manqué.

Les précommandes ont été mises en ligne immédiatement aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays du monde, ce qui signifie que vous pouvez en acheter une dès maintenant. Vous n’avez pas à attendre longtemps pour mettre la main dessus – la montre est en vente à partir de 16 septembre.

Combien coûte l’Apple Watch SE 2 ?

Comme d’habitude, il y a beaucoup de variations en ce qui concerne les prix de Watch SE 2. Cependant, les chiffres les plus significatifs sont les versions les moins chères de chaque modèle :

40 mm, GPS uniquement – ​​À partir de 249 $ / 259 £

44 mm – GPS uniquement – ​​À partir de 279 $ / 299 £

40 mm – GPS et cellulaire – À partir de 299 $ / 319 £

44 mm – GPS et cellulaire – À partir de 329 $ / 349 £

Pour le contexte, voici le coût d’origine au lancement :

40 mm, GPS uniquement – ​​À partir de 279 $ / 269 £

44 mm – GPS uniquement – ​​À partir de 309 $ / 299 £

40 mm – GPS et cellulaire – À partir de 329 $ / 319 £

44 mm – GPS et cellulaire – À partir de 349 $ / 349 £

Où acheter l’Apple Watch SE 2

L’endroit évident pour précommander la Watch SE 2 est chez Apple, mais ce n’est pas votre seule option aux États-Unis :

Au Royaume-Uni, vous devez aller directement tel qu’il est actuellement :

Recherchez de nombreux autres détaillants vendant l’appareil une fois qu’il sera en vente.

La nouvelle Watch SE est nettement plus abordable que la série 8 et l’Ultra, mais vous voudrez peut-être toujours l’acheter sous contrat. Cela vous permet de diviser le coût en paiements mensuels plus gérables, et certains réseaux vous permettent également de partager des données avec votre iPhone.

Aucun des principaux opérateurs américains n’a révélé s’il vendrait la Watch SE 2, mais AT&T, T-Mobile et Verizon pourraient la stocker bientôt.

Au Royaume-Uni, EE et Vodafone ont confirmé qu’ils stockeront la montre, mais il n’y a pas encore de nouvelles des autres grands réseaux – O2 et Trois.

Vous souhaitez acheter certains des autres produits annoncés par Apple ? Nous avons également des guides similaires pour l’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8 et les AirPods Pro 2.