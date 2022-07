Où acheter la Xbox Series X : Stock et disponibilité Xbox

Les Xbox Series X et S sont toutes les deux disponibles maintenant, et bien que la série X premium puisse être difficile à obtenir, elle est actuellement largement en stock – et la série S moins chère est facilement disponible dans de nombreux magasins.

Nous gardons un œil sur tous les détaillants proposant les appareils et avons des outils en direct pour suivre le stock de la série X – et les meilleurs prix et offres en direct.

Lisez notre critique de la Xbox Series X ou de la série S si vous voulez savoir ce que nous pensons, ou lisez la suite pour savoir où en acheter une.

Combien coûte la Xbox Series X ?

La Xbox Series X coûte 449 £ / 499 $. C’est le même prix que la Xbox One X de la génération précédente et le même prix que la PS5.

La Xbox Series S plus abordable, qui est 60% plus petite que la série X, coûte 249 £ / 299 $.

Où acheter la Xbox Series X

Voici les meilleurs prix pour la série X en ce moment :

499,99 $ Libre 499,99 $

Où acheter la Xbox Series S

Et voici les prix en direct si vous préférez économiser de l’argent avec la série S moins chère :

289,99 $ Libre 299,99 $

Où acheter la nouvelle Xbox

Les consoles Xbox Series X et S vont rapidement, et bien que la série X soit en stock en ce moment, ce n’est peut-être pas éternel. Si vous ne le trouvez pas en stock chez l’un des détaillants de nos outils automatisés, il existe d’autres magasins à essayer. Ce sont les meilleurs détaillants britanniques à vérifier, avec tous en stock au prix fort, sauf indication contraire :

Au Royaume-Uni, Box organise toujours son scrutin en cours pour la série X, les acheteurs pleins d’espoir pouvant s’inscrire à l’avance gratuitement. Chaque fois que Box obtient des actions Xbox, il organise un scrutin et tire au sort des noms qui ont la possibilité d’acheter une console, ce qui vous évite de faire la queue pour acheter. Vous pouvez vous inscrire à tout moment, les bulletins de vote eux-mêmes étant exécutés à des points fixes et annoncés 24 heures à l’avance. Mieux encore, vous inscrire une fois vous permet d’avoir une place à chaque scrutin futur, et pas seulement au suivant.

Naturellement, les consoles sont aussi disponible sur eBay si cela ne vous dérange pas de payer un peu plus et de prendre un risque sur une affaire douteuse.

Acheter la Xbox Series X/S avec des forfaits mensuels

Si vous pouvez le trouver en stock, vous pourrez également acheter les consoles sur une base mensuelle via le programme Xbox All Access, qui regroupe le système avec 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate pour 28,99 £ / 34,99 $ par mois avec aucun coût initial. Xbox Game Pass Ultimate coûte 10,99 £ / 14,99 $ par mois si vous le payez séparément, c’est donc vraiment une très bonne affaire.

4gadgets et Game proposent tous deux les consoles via All Access, et les deux sont en stock au moment de la rédaction.

BT a également annoncé que ses clients haut débit et mobiles peuvent acheter la Xbox Series X (ou Series S) via leur compte MyBT tandis que les clients EE existants peuvent répartir le coût des nouvelles consoles Xbox en l’ajoutant à leur contrat mobile.

Acheter une série X via Xbox Insider

Les propriétaires américains de Xbox One peuvent désormais demander à acheter une série X ou une série S directement auprès de Microsoft via le nouveau pilote d’achat de console, ouvert aux membres du programme Xbox Insider.

Ce n’est pas encore une option au Royaume-Uni, mais nous espérons que ce le sera avant trop longtemps.

Si vous n’êtes pas déjà un Xbox Insider, vous pouvez vous inscrire en téléchargeant le hub Xbox Insider sur votre Xbox One ou un PC Windows 10.

De manière pratique, c’est également l’application via laquelle vous pouvez vous inscrire au pilote d’achat de console, bien que tous les candidats ne soient pas acceptés.

Espérons que ce pilote sera un succès et que Microsoft déploiera le système dans le monde entier – mais en attendant, si vous êtes déjà propriétaire de Xbox One, il est tout à fait logique de rejoindre Xbox Insider maintenant pour être prêt si et quand le système de réservation se développe.