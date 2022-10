Où acheter la Surface Pro 9 aux États-Unis et au Royaume-Uni

Comme sur des roulettes, Microsoft est de retour avec une autre génération de son produit phare 2-en-1. La Surface Pro 9 arrive un peu plus d’un an après son prédécesseur, et c’est une mise à jour mineure par rapport à la Pro 8.

Cependant, il y a plus de mises à niveau ici que vous ne le pensez. La plupart sont dus à la nouvelle puce Qualcomm basée sur ARM, qui augmente la durée de vie de la batterie, ajoute de nouvelles fonctionnalités d’IA et apporte la 5G à la Surface Pro pour la première fois. Ne vous inquiétez pas, il existe encore des modèles Intel si vous préférez.

La Surface Pro 8 est toujours le meilleur 2-en-1 que vous puissiez acheter un an plus tard, il n’y avait donc pas besoin de changements en gros deux années de suite. Avec le Pro 9 maintenant disponible en pré-commande, voici partout où vous pouvez en acheter un aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Quand sortira la Surface Pro 9 ?

Le Surface Pro 9 a été annoncé lors de l’événement matériel de Microsoft le 12 octobre 2022, aux côtés du Surface Laptop 5 et du Surface Studio 2+.

Les précommandes sont en ligne maintenant, mais la date de sortie varie selon l’endroit où vous êtes basé. C’est 25 octobre aux États-Unis, mais 8 novembre au Royaume-Uni.

Combien coûte la Surface Pro 9 ?

Avec l’ajout d’ARM, vous avez le choix entre de nombreux modèles de Surface Pro 9 différents. Le prix de départ est le même que l’année dernière aux États-Unis, mais 100 £ plus cher au Royaume-Uni (en raison de l’abandon par Microsoft du modèle SSD de 128 Go). Voici la gamme complète de configurations :

Core i5, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD – 999,99 $ (non disponible en précommande au Royaume-Uni)

Core i5, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD – 1 099,99 $ / 1 099 £

Core i5, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD – 1 399,99 $ / 1 399 £

Core i7, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD – 1 599,99 $ / 1 599 £

Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD – 1 899,99 $ / 1 899 £

Core i7, 16 Go de RAM, 1 To SSD – 2 199,99 $ / 2 199 £

Core i7, 32 Go de RAM, 1 To SSD – 2 599,99 $ / 2 599 £

SQ3, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD – 1 299,99 $ / 1 299 £

SQ3, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD – 1 399,99 $ (non disponible en précommande au Royaume-Uni)

SQ3, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD – 1 899,99 $ / 1 599 £

Même ce prix de départ entre dans le territoire phare des ordinateurs portables, et vous devrez payer entre 139,99 $ / 129,99 £ et 279,99 $ / 259,99 £ supplémentaires pour une couverture de clavier. La plupart des ordinateurs portables 2 en 1 sont plus abordables.

Où précommander la Surface Pro 9 aux États-Unis

Jusqu’à présent, la Surface Pro 9 est disponible en précommande auprès des États-Unis suivants :

Mais ces détaillants vendent toujours le Pro 8, donc le stock est probable une fois l’appareil en vente :

Où précommander la Surface Pro 9 au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les précommandes sont disponibles auprès des adresses suivantes :

Mais encore une fois, les détaillants Surface Pro 8 sont susceptibles de vendre également le Pro 9 à un moment donné :

Nous mettrons à jour cet article une fois que d’autres détaillants seront confirmés.

