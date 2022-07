Où acheter la PlayStation 5 : Stock et disponibilité de la PS5

La PS5 est maintenant en vente depuis plus d’un an – dont deux saisons de vacances – mais elle est malheureusement toujours aussi difficile à acheter.

La console est presque impossible à acheter depuis son lancement, bien qu’elle devienne de plus en plus facile à trouver. Bien que le stock se vende toujours plus rapidement que les détaillants ne peuvent le fournir, il réapparaît également plus rapidement que jamais.

La grande question est maintenant de savoir si la PS5 deviendra facilement disponible en 2022. Des réapprovisionnements sont attendus d’ici la fin de l’année, mais ils seront probablement sporadiques, vous devrez donc toujours être vigilant si vous espérez acheter une console pour les prochains mois.

Nous répertorions tous les détaillants proposant la nouvelle console, ainsi que les prix et la disponibilité – nous ferons de notre mieux pour nous tenir au courant de l’arrivée de nouveaux stocks, alors restez à l’écoute, et pour en savoir plus sur la console, jetez un œil à notre revue PS5.

Combien coûte la PlayStation 5 ?

La PS5 est disponible en deux modèles. La PS5 standard coûte 499 $ / 449 £, tandis que l’édition numérique moins chère sans lecteur Blu-ray coûte 399 $ / 359 £.

Si vous ne savez pas lequel acheter, consultez notre comparaison PS5 vs PS5 Digital Edition pour une ventilation plus détaillée des différences.

Où acheter la PS5

Les consoles PS5 se vendent presque instantanément, et il en va de même à chaque fois que la console revient en stock. Pour le moment, la console ne semble être en stock nulle part.

Alors que la disponibilité ralentit l’amélioration, les pénuries devraient se poursuivre pendant la majeure partie de cette année, car la PS5 n’est qu’une partie d’une pénurie de puces plus large à l’échelle de l’industrie qui, selon Sony lui-même, continuerait de goulotter la production tout au long de l’année dernière, bien que espérons que nous traversons le pire maintenant.

Pourtant, le stock continue d’apparaître brièvement chez divers détaillants, il vaut donc la peine de continuer à vérifier souvent.

Les détaillants britanniques suivants autorisent toujours les clients à demander des alertes de stock, ce qui signifie que si vous vous inscrivez maintenant, vous pourrez mettre un pied dans la porte une fois que les ventes reprendront.

Pendant ce temps, les détaillants répertoriés ci-dessous vendaient des consoles dans le passé, mais sont maintenant en rupture de stock. Nous vous suggérons de garder un œil sur ceux-ci, au cas où ils se réapprovisionneraient.

Vous pouvez également vous inscrire pour acheter une PS5 directement auprès de

La boutique PlayStation Direct de Sony. Auparavant uniquement disponible pour les clients américains, il est désormais également ouvert aux fans du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Belgique et du Luxembourg. La société n’a qu’un “nombre limité” de consoles disponibles, et vous devrez vous inscrire avec votre identifiant PSN et espérer que vous recevrez un e-mail contenant des instructions sur la façon d’acheter une console.

Il y a aussi

vendeurs indépendants sur eBay mise aux enchères de la PS5, bien que nous vous conseillons de passer par des détaillants standard si possible pour éviter des complications potentielles – et des prix exorbitants.

Un autre site de vente aux enchères du marché StockX vend également la PS5, mais encore une fois, nous vous conseillons de passer par des vendeurs standard pour les mêmes raisons que nous déconseillons d’acheter auprès de vendeurs sans nom sur eBay.

Au Royaume-Uni, BT et EE mettent tous deux la console à la disposition de leurs clients, bien que le stock soit tout aussi limité qu’ailleurs. Les clients BT peuvent commander la PS5 via leur

Compte MyBT, tandis que les clients EE peuvent commander la PS5 et partager le coût sur leur forfait mobile mensuel. Le paiement sera divisé en 11 versements sans intérêt via

Service Ajouter au forfait d’EE. Étant donné que tout le monde ne peut pas profiter de ces offres, les clients BT et EE doivent vérifier régulièrement les stocks pour de nouvelles disponibilités.

Si vous êtes vraiment désespéré, vous pouvez toujours vous asseoir sur Twitch. Une chaîne Twitch a été mise en place qui affiche simplement les résultats d’un script qui vérifie en permanence le stock Xbox et PS5 chez une gamme de détaillants – principalement aux États-Unis, mais Amazon UK et Game sont également de la partie.

Quand la PS5 sera-t-elle de retour en stock ?

Malheureusement, il est difficile de prédire exactement quand plus de stock apparaîtra, et il apparaît souvent à court terme, donc le mieux est de garder un œil sur tous les détaillants et de s’inscrire pour autant d’alertes de stock que possible.

Bien que la disponibilité s’améliore légèrement, les progrès sont lents. C’est en grande partie grâce à la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs, qui a réduit la disponibilité de quelques composants clés de la console.

“Je ne pense pas que la demande se calme cette année et même si nous sécurisons beaucoup plus d’appareils et produisons beaucoup plus d’unités de la PlayStation 5 l’année prochaine [2022]notre offre ne serait pas en mesure de rattraper la demande », a déclaré le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, aux analystes, selon Bloomberg.

Malgré ce pessimisme, Sony prévoyait de vendre au moins 14,8 millions de consoles au cours de l’exercice dernier, après en avoir vendu 7,8 millions entre le lancement de novembre et le 31 mars 2021. Ce rythme maintiendra les ventes de PS5 sur la bonne voie avec la PS4, qui s’est désormais vendue à plus de 115,9 millions. unités.

Il convient également de noter qu’il a été signalé qu’il y avait moins de stock pour la PS5 Digital Edition que pour la PS5 ordinaire, avec un rapport apparemment aussi élevé à 80:20 dans certains magasins. Cela signifie que vous devez être prêt à payer plus pour la console standard si vous pouvez vous le permettre, car vous pourriez avoir une meilleure chance d’en obtenir une.

Si vous avez la chance de vous procurer une console, voici notre guide pour éteindre la PS5. Non, vraiment – c’est plus difficile que vous ne le pensez. Vous aimerez peut-être également nos conseils sur la façon de réinitialiser votre ancienne PS4 avant de l’abandonner, comment jouer à des jeux PS4 sur PS5 et, avec un espace de stockage aussi limité, voici comment supprimer également des jeux sur PS5 – ou installer un SSD PS5 si vous décidez de mettre à niveau à la place.

Bien sûr, vous voudrez également vous assurer d’acheter certains des meilleurs jeux PS5 pour jouer sur votre nouveau matériel. Si vous voulez égayer les choses, voici où acheter les coques officielles de la console PS5 et les contrôleurs colorés DualSense.