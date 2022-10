Où acheter la Google Pixel Watch aux États-Unis et au Royaume-Uni

Malgré l’achat de la société portable Fitbit en 2019, Google n’a jamais sorti sa propre smartwatch de marque Pixel – jusqu’à présent.

La toute première Pixel Watch a été présentée pour la première fois à Google I/O en mai, mais elle est maintenant officiellement lancée aux côtés des Pixel 7 et 7 Pro.

Comme prévu, il s’agit d’une smartwatch haut de gamme qui semble prête à aller de pair avec l’Apple Watch Series 8. Un large éventail de fonctionnalités comprend un suivi approfondi de l’entraînement et du sommeil, divers capteurs de santé et une intégration approfondie avec les applications Google. Vous bénéficiez également d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 24 heures et du logiciel Wear OS de Google, le tout dans un cadre de 41 mm.

Cela fait longtemps, mais l’attente est enfin terminée si vous souhaitez acheter la Pixel Watch. Avec les précommandes en cours, voici tout ce que vous devez savoir.

Quand sortira la Google Pixel Watch ?

La Pixel Watch a été officiellement lancée lors de l’événement “Made by Google” à New York le 6 octobre 2022où nous avons également vu les Pixel 7 et 7 Pro.

Les précommandes sont en ligne maintenant, avant la mise en vente de la montre à partir de 13 octobre dans neuf pays : États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Irlande, Allemagne, France, Japon, Australie et Taïwan.

Combien coûte la montre Google Pixel ?

La Pixel Watch est une montre intelligente haut de gamme, et le prix choisi par Google reflète cela :

Pixel Watch (Wi-Fi uniquement) – 349,99 $ / 349 £ / 379 €

Montre Pixel (Wi-Fi et LTE) – 399,99 $ / 379 £ / 429 €

Notez que les bandes d’accessoires seront vendues séparément, avec des prix commençant à 49,99 $ / 49 £.

Pour le contexte, c’est moins cher que l’Apple Watch Series 8 (à partir de 399 $/419 £/499 €) et la Samsung Galaxy Watch 5 Pro (à partir de 449,99 $/429 £/429 €). Cependant, certaines des configurations régulières de la Galaxy Watch 5 (à partir de 279,99 $/269 £/299 €) sont plus abordables.

Où acheter la Google Pixel Watch

Google indique que la Pixel Watch sera disponible en précommande auprès de “certains détaillants mondiaux et de vos opérateurs préférés”, mais le passage direct est la seule option confirmée pour le moment.

Pré-commande auprès du Boutique Google ou le site Web Fitbit vous offrira également six mois de Fitbit Premium et trois mois de YouTube Music Premium gratuitement.

Mais il existe plusieurs autres offres si vous souhaitez regrouper une montre Pixel avec le Pixel 7 ou 7 Pro au Royaume-Uni. Tous les événements suivants se terminent le 17 octobre :

379 £ de réduction sur Pixel 7 Pro et Pixel Watch LTE

339 £ de réduction sur Pixel 7 Pro et Pixel Watch Wi-Fi

179 £ de réduction sur Pixel 7 et Pixel Watch Wi-Fi

Vous pouvez également acheter la Pixel Watch sur amazon Royaume-Unismais Amazon États-Unis reste à le stocker. Mais si vous êtes basé aux États-Unis, Best Buy a également les montres disponibles en pré-commande. Cependant, il n’y a pas de promotions spécifiques disponibles.

Pouvez-vous acheter la Google Pixel Watch sous contrat ?

Oui. Plusieurs réseaux aux États-Unis et au Royaume-Uni devraient vendre les modèles LTE de Pixel Watch, et les suivants ont déjà été confirmés :

AT&T – 11,12 $ par mois pendant 36 mois

EE – Gratuit avec Pixel 7 Pro sous contrat à partir de 65 £ par mois avec 30 £ d’avance

Vodafone – À partir de 17,50 £ par mois sans frais initiaux

Une liste du modèle Wi-Fi a été brièvement mise en ligne chez l’opérateur britannique O2, donc elle sera probablement disponible là-bas aussi à un moment donné.

Pour en savoir plus, consultez notre guide complet de la Pixel Watch.