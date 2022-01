Où acheter des palettes de retour Argos

À l’heure actuelle, Amazon Liquidation Auctions n’accepte que les candidatures des États-Unis et vous devez disposer d’un certificat de revendeur valide pour être éligible.

Pour enchérir sur une vente aux enchères, vous devez d’abord vous inscrire auprès de B-Stock et être approuvé pour enchérir. Il n’y a pas de frais pour postuler ou pour être un acheteur approuvé.

En plus des grands détaillants, de nombreux sites Web vendent des palettes de retour en vrac.

La palette ou le lot porte généralement une « valeur au détail estimée » et est presque toujours vendu aux enchères.

En règle générale, plus vous êtes prêt à acheter, moins le coût est élevé.

Beaucoup d’argent peut être gagné en remettant à neuf et en revendant la marchandise d’occasion en ligne.

Les retours de palettes ARGOS sont un excellent moyen de gagner de l’argent en rénovant et en recyclant les marchandises retournées, puis en les revendant.

