Quand il fait -20 degrés à l’extérieur, la dernière chose que vous voulez faire est de quitter la chaleur douillette de votre maison. Mais parfois, vous devez le faire, que vous soyez en randonnée pour vous rendre au travail, que vous vous dirigiez vers le magasin pour acheter des produits essentiels ou simplement que vous vous promeniez pour entrer, d’autant plus que nous cherchons une excuse pour quitter la maison. Pour tout ce qui précède, vous aurez besoin d’un bon manteau d’hiver pour vous protéger des éléments.

Les célébrités s’habillent également cette saison dans certains des manteaux d’hiver les plus populaires et les plus tendances de 2021 – et vous pouvez en acheter beaucoup en ligne. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des meilleurs choix des stars, y compris le manteau viral d’Amazon, la parka Canada Goose digne des folies et les doudounes à gogo et si elles vous garderont au chaud ou non.

1. Parka en laine J.Crew de Meghan Markle

Crédits: Backgrid / J.Crew J.Crew Chateau Parka.

Laissez à Meghan Markle le soin de trouver un manteau d’hiver aussi douillet que chic. La parka Chateau – qui est faite de laine italienne de luxe – est l’un des styles de manteau les plus populaires de J.Crew depuis sa première sortie en 2006. Disponible en sept jolies teintes et en petites et grandes tailles, le manteau est apprécié pour sa chaleur, extérieur élégant et forme A-line flatteuse, ce qui est particulièrement parfait pour tous ceux qui ont des hanches plus larges, disent les critiques.

Obtenez la Parka Chateau de J.Crew pour 290,99 $

2. #AmazonCoat de Lucy Hale

Crédit: SplashNews.com/Amazon Doudoune épaissie Orolay.

Le manteau viral d’Amazon a près de 15000 fans, y compris des célébrités comme Lucy Hale, qui portait la parka à la mode le soir du Nouvel An. Je possède à la fois le manteau Amazon original et la version 2020 mise à jour (qui a un extérieur en sherpa moelleux) et je peux attester que la veste en duvet vaut à 100% le battage médiatique. À seulement 150 $, c’est une alternative abordable à certains des manteaux d’hiver les plus chers et est facilement l’une des vestes les plus chaudes que j’ai jamais possédées. Bonus: il y a des tonnes de poches suffisamment spacieuses pour contenir tout ce dont vous pourriez avoir besoin, de votre téléphone à votre chapeau et vos gants.

Obtenez la veste en duvet épaissie Orolay d’Amazon pour 149,99 $

3. La doudoune North Face de Jennifer Aniston

Crédit: Wire Image / The North Face Parka en duvet The North Face.

Dans le monde des vêtements d’extérieur, elle n’est pas plus emblématique que la doudoune classique North Face. Il fait un grand retour cette année. Lyst et il a été repéré sur des influenceurs et des célébrités, notamment Jennifer Aniston, Kendall Jenner et Bella Hadid. La parka matelassée est à la fois résistante au vent et à l’eau et a reçu des centaines de critiques élogieuses pour être confortable et bien isolée.

Obtenez la parka à capuche North Face 550 Fill Power Down de Nordstrom pour 299 $

4. Manteau Canada Goose de Rihanna

Crédit: Getty Images / Canada Goose Canada Goose Down Parka.

Canada Goose est le Lululemon des manteaux d’hiver: cher, mais ça vaut vraiment le coup. Non seulement des célébrités comme Rihanna, Jennifer Lopez et Emma Stone sont obsédées par les vestes haut de gamme, mais la propre directrice des achats de Review, Samantha Matt, en a une et dit que c’est le meilleur investissement qu’elle ait jamais fait. Elle a possédé le sien pendant quelques hivers glaciaux à Boston et des éloges qui la gardent vraiment au chaud même les jours les plus froids. Vous pouvez acheter de nombreux styles de manteaux Canada Goose chez Nordstrom, y compris la parka à bordure en fourrure la plus populaire.

Procurez-vous la parka Canada Goose Shelburne en duvet avec garniture en fourrure de coyote authentique de Nordstrom pour 995 $

5. Doudoune Aritzia de Kendall Jenner

Crédit: Instagram / Aritzia Veste Aritzia TNA Super Puff.

En tant que sensation de pantalon en cuir de TikTok, Aritzia est devenue l’une des marques «it» de 2020 (et maintenant 2021). Les célébrités adorent également les doudounes de la marque canadienne. Kendall Jenner, Bella Hadid et Hailey Bieber ont toutes porté le manteau populaire cet hiver, en particulier le best-seller TNA Super Puff. Fabriquée à partir de tissu hydrofuge et 100% duvet d’oie, la veste a reçu des critiques 5 étoiles pour être confortable, élégante et spacieuse et elle se vend toujours chaque fois qu’elle revient en stock.

Obtenez le TNA Super Puff d’Aritzia pour 250 $

6. Manteau Free People en laine de Selena Gomez

Crédit: WWSG Media / Free People Free People Adore You Manteau en laine.

Si vous préférez la douceur élégante d’un manteau en laine à la masse surdimensionnée des doudounes, ne cherchez pas plus loin que celle de Free People que Selena Gomez portait récemment. Le trench élégant est disponible en quatre neutres en sourdine et les critiques lui donnent un coup de pouce pour avoir l’air super sophistiqué tout en se sentant super confortable. Remarque: Free People avertit que le manteau est surdimensionné et est plus grand, donc si vous voulez qu’il soit plus moulant, vous voudrez le réduire.

Obtenez le manteau en laine Adore You de Free People pour 228 $

7. Doudoune Patagonia de Julia Roberts

Crédits: Backgrid / Patagonia Doudoune Patagonia Nano Puff.

Les gens adorent les vestes Patagonia – et pour cause. Ils sont bien faits, durables et durables, fabriqués avec des matériaux recyclés, y compris l’isolation. Même Reese Witherspoon, Julia Roberts et Kendall Jenner ont la marque dans leurs placards. Vous pouvez trouver une variété de styles chez Nordstrom, y compris une version plus longue de la puffer de Roberts qui est parfaite pour les conditions hivernales et que les critiques disent qu’elle est légère mais chaude.

Obtenez la doudoune déperlante Patagonia Nano Puff de Nordstrom pour 279 $

8. Parka Woolrich de Sarah Jessica Parker

Crédit: SplashNew.com/Woolrich Parka en duvet Woolrich Arctic.

Votre vie n’est peut-être pas un épisode de Sexe et la ville, mais vous pouvez toujours vous habiller comme Carrie Bradshaw avec le manteau d’hiver incontournable de SJP. Elle a porté la parka Arctic Down de Woolrich plusieurs fois au fil des ans. Vous pouvez le trouver chez Woolrich et Nordstrom dans une variété de couleurs allant du blanc glacier au bleu marine classique en passant par le rose blush. Les parkas populaires sont les préférées des pistes et de la vie quotidienne depuis 40 ans et sont vantées comme capables de résister à des températures allant jusqu’à -40 degrés (!!).

Obtenez le parka Woolrich Arctic Down de Nordstrom pour 795 $

9. Doudoune Madewell de Charlize Theron

Crédit: The Image Direct / Madewell Doudoune pliable Madewell.

Les stars sont vraiment comme nous parfois – en ce sens qu’elles font aussi leurs achats chez Madewell. Charlize Theron, Amy Adams et d’autres ont le Madewell Packable Puffer, qui se plie facilement en un oreiller de la taille d’une pinte, parfait pour une utilisation en déplacement. Il est fabriqué avec de l’isolant PrimaLoft (qui est une alternative recyclée au duvet) et possède un cordon de serrage à l’ourlet que vous pouvez ajuster pour empêcher les courants d’air froids. La puffer populaire est épuisée dans la plupart des styles, mais vous pouvez toujours en trouver quelques-uns chez Madewell.

Obtenez la doudoune compressible de Madewell pour 59,97 $

10. La veste matelassée Free People de Hilary Duff

Crédit: Free People / Getty Images Veste Dolman Free People.

Qu’ont en commun Taylor Swift, Hilary Duff et Emma Roberts? Ils possèdent et portent tous la veste Free People Dolman. Disponible en six teintes différentes (comme le rose pâle et l’olive fanée) avec une note de 4,8 étoiles par des centaines d’acheteurs, la veste en tricot matelassé est appréciée pour sa coupe décontractée et ample et son matériau épais et de haute qualité. Attention: il se vend souvent, donc si vous en voulez un, agissez vite.

Obtenez la veste en tricot matelassé Dolman de Free People pour 198 $

