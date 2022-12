Où acheter des cartes de Noël personnalisées en ligne

Alors que les soirées s’assombrissent et que le vent froid vous mord le nez, la nature laisse entendre que Noël approche (au cas où vous ne le sauriez pas d’après les calendriers de l’avent et les collations festives qui envahissent les magasins depuis des mois).

Cela signifie qu’il est temps d’envoyer des cartes de Noël à tous ceux que vous connaissez, aimez ou à quiconque vous en a envoyé une l’année dernière, alors maintenant vous êtes obligé de rendre la pareille.

Si vous souhaitez vous démarquer cette année du barrage de cartes de Noël aux thèmes similaires, de nombreux services vous permettent de personnaliser rapidement et facilement les vôtres, souvent avec des images ou des messages sur mesure. Nous avons rassemblé certains de nos sites préférés, vous pouvez donc envoyer une carte qui fera rire vos amis et apportera un peu de joie de Noël dans leur vie cette année.

Si vous n’avez jamais pensé à créer vos propres cartes et que vous craignez que cela ne soit trop compliqué, assurez-vous de lire notre guide pour créer des cartes de Noël personnalisées en ligne car il vous guide étape par étape tout au long du processus simple. Si vous préférez sauver quelques arbres et créer une version en ligne à la place, envisagez plutôt quelque chose d’un peu plus ambitieux avec une vidéo de Noël personnalisée.

Cochon lunaire

Dominic Preston / Fonderie

La société de cartes personnalisées la plus connue est peut-être Moonpig. Il n’est pas rare de voir des publicités pour l’entreprise à la télévision, vantant divers services qui incluent non seulement des cartes de Noël, mais aussi des anniversaires, des anniversaires, des arrivées de bébé, de nouveaux emplois, la retraite, ainsi qu’une gamme d’autres festivités telles que Halloween, Diwali, Eid, Chinese Nouvel An, et bien plus encore.

Vous pouvez également commander des tasses, des tabliers, de l’alcool et des t-shirts personnalisés, ainsi que des cadeaux généraux comprenant des jeux de cartes, des gadgets, des fleurs ou même des journées d’expérience.

Il existe une variété de modèles disponibles pour les cartes de Noël, allant de grandes photos simples à plusieurs plus petites qui sont idéales pour montrer toute la famille. Une carte standard (132 mm x 185 mm) coûte 4,49 $ / 3,79 £ chacune, tandis que les plus grandes (205 mm x 290 mm) vous coûteront 5,99 $ / 5,99 £, ou vous pouvez acheter plusieurs cartes à la fois pour des remises assez substantielles.

Visitez Moon Pig

Vistaprint

Vous reconnaissez peut-être davantage Vistaprint pour sa spécialisation dans l’impression de cartes de visite au fil des ans, mais la société offre une énorme quantité d’options pour ceux qui souhaitent personnaliser des cartes, des chiffons, des sacs, des étiquettes, des autocollants, des calendriers, des stylos et à peu près tout ce que vous pouvez. mettre un logo ou un texte dessus.

Sa sélection de cartes de Noël n’est pas en reste, avec de nombreux designs et styles parmi lesquels choisir. Vous pouvez avoir des mises en page de photos uniques, multiples ou une image standard avec du texte sur mesure. Ce n’est pas tout, Vistaprint vous permet de contrôler toutes sortes d’éléments dans la conception. Qu’il s’agisse de papier, de bords carrés ou arrondis, de couleurs d’arrière-plan, de texte en relief et d’utilisation de matériaux recyclés.

Si vous voulez aller en ville avec votre carte, c’est probablement pour vous. Les prix varient en fonction des choix que vous faites, mais pour une mise en page standard sur image, vous devez vous attendre à payer moins de 1 $/1 £ par carte.

Visitez Vistaprint

Impression optimale

Une autre entreprise avec beaucoup de choix est Optimalprint. Comme Vistaprint, il propose une large gamme de designs qui peuvent être adaptés à vos goûts particuliers, mais l’interface plus simple le rend moins intimidant pour ceux qui ne veulent pas s’embourber dans les détails.

Chaque design est disponible dans une variété de tailles et de formats, qui peuvent tous être modifiés pour inclure vos propres photos ou messages. Le prix moyen est d’environ 3,59 $ / 2,25 £ (y compris l’enveloppe et la TVA) avec un supplément pour les frais de port.

Encore une fois, vous trouverez de nombreux cadeaux fantaisie qui peuvent également être personnalisés, y compris des tasses, des calendriers et des affiches, qui peuvent tous être achetés avec un bon degré de confiance (si vous êtes inquiet parce que vous n’avez pas entendu parler d’Optimalprint ) en raison de la note moyenne de 9,5 sur 10 que le service a reçue de la part de près de 45 000 avis sur Trustpilot.

Visitez Optimalprint

Pigeon génial

Un autre pilier dans le domaine des cartes personnalisées est Funky Pigeon, du moins au Royaume-Uni. Cela a aussi une gamme d’options quand il s’agit de créer vos propres cartes, y compris l’utilisation de modèles dans lesquels vous pouvez ajouter vos propres images et modifier le texte pour le rendre unique.

Il existe différents modèles thématiques – couples, mamans, papas, parrains, grands-parents, animaux de compagnie, enseignants et plus encore – plus plusieurs qui sont modifiables pour que vous puissiez dire ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas ajouter d’image, il y en a beaucoup qui vous permettent simplement d’entrer des noms spécifiques à la place.

Les cartes sont disponibles en quatre tailles et prix : Petit (A6) 1,99 £, Standard (A5) 3,79 £, Grand (A4) 5,99 £ et Géant (A3) 8,99 £.

Les tarifs d’affranchissement varient en fonction de la taille de la carte, mais si vous avez besoin que la carte soit entre les mains du destinataire avant 9 heures du matin le lendemain, vous pouvez payer un supplément pour une livraison spéciale.

Il convient de noter que Funky Pigeon propose également une gamme impressionnante de cadeaux à thème, avec des boules personnalisées pour le sapin, des tasses pour le vin chaud et notre préféré étant les boules à neige de Noël qui contiennent une photo de votre choix à l’intérieur.

Visitez Funky Pigeon

Cartes de Noël caritatives

Comme Noël est traditionnellement la saison des cadeaux, il est normal que nous incluions des entreprises qui reversent une partie du coût des cartes à des œuvres caritatives, tout en vous permettant de personnaliser le design. Au Royaume-Uni, le meilleur pari est les cartes de Noël caritatives simplement nommées, tandis que la meilleure option aux États-Unis est Cards for Causes.

Choisissez parmi une gamme de cartes festives classiques qui représentent des personnes transportant des arbres jusqu’à leur cabane d’hiver, des bougies allumées sur un manteau, des crèches, des bonhommes de neige, des Robin Redbreasts, ainsi qu’un certain nombre d’offrandes religieuses ou sur le thème de l’hiver. Ceux-ci peuvent ensuite avoir votre propre message imprimé à l’intérieur, ainsi que les détails de l’organisme de bienfaisance soutenu.

Si vous souhaitez ajouter votre propre photo à une carte, ce service est également disponible, mais les modèles sont assez basiques et il n’y a pas beaucoup de choix.

Les sites de soutien aux organisations caritatives sont un peu différents de certains des autres sur cette liste, car il est supposé que vous achèterez des cartes en gros plutôt qu’une ou deux. En tant que tel, cela peut sembler coûteux au départ, mais si vous envoyez beaucoup de cartes ou si vous voulez simplement du stock pendant quelques années, cela peut valoir l’investissement.

Les prix typiques sont d’environ 100 $ / 100 £ pour 50 cartes personnalisées, dont un montant variable sera reversé par carte (le montant est stipulé dans la description sur le site). Vous pouvez également choisir quel organisme de bienfaisance recevra le don.

Visitez les cartes de Noël caritatives ou les cartes pour des causes