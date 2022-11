Où acheter des billets pour Avatar : la voie de l’eau

Cela fait treize ans que nous avons été transportés dans le monde de Pandora, mais la suite d’Avatar de James Cameron devrait enfin sortir en salles très prochainement le 16 décembre 2022.

Avatar: The Way of Water suit à nouveau le visage familier de Jake Sully, qui s’est maintenant installé avec sa nouvelle famille à Pandora. Cependant, il doit s’unir avec d’autres pour défendre la terre lorsqu’une menace familière émerge.

Si vous souhaitez savoir comment mettre la main sur des billets pour Avatar 2, nous avons tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également lire comment regarder les films Marvel dans l’ordre.

Quand les billets pour Avatar : La Voie de l’Eau sont-ils mis en vente ?

Les billets pour Avatar : la voie de l’eau sont déploiement maintenant.

Regardez la bande-annonce officielle ci-dessous :

Où acheter des billets Avatar: The Way of Water

Les billets sont disponibles dans toutes les grandes chaînes de cinéma aux États-Unis et au Royaume-Uni :

NOUS

ROYAUME-UNI