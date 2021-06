Chloe Burrows de LOVE Island a été choquée lorsqu’Aaron Francis a admis qu’il était allé à l’université.

Le mannequin a tout de suite sympathisé avec le responsable marketing et est sorti de sa coquille lors de l’épisode de mardi (29 juin 2021) de la série de rencontres.

Où Aaron Francis de Love Island est-il allé à l’université ?

Aaron a parlé à sa compatriote insulaire Chloé de son éducation lorsqu’elle l’a pris à part pour une conversation en tête-à-tête.

Il a laissé la blonde sensuelle choquée après lui avoir dit qu’il avait fréquenté l’université.

« Littéralement, quand je suis sorti de l’université », a-t-il commencé, auquel Chloé a répondu : « oh, tu es allé à l’université ! Où es-tu allé à l’université ?

Aaron lui a ensuite dit qu’il était déjà inscrit à l’UWE, qui se trouve à Birmingham.

Il est diplômé de l’Université de Birmingham avec un diplôme en économie.

Chloé n’a pas pu contenir son excitation : « Aaron est tellement adorable, il en a un peu sur lui, ce qui m’a vraiment surpris. »

« Je pensais qu’il était trop cool hier, mais il est adorable et il est intelligent, il a fait de l’économie alors oui, j’ai été vraiment surpris. »

Qu’a dit Aaron Francis à propos de son passage à l’université ?

Parlant de son séjour à l’université, Aaron a admis qu’il avait découvert qu’il n’avait pas choisi la bonne voie pour lui-même, malgré les plans et les désirs de ses parents.

« En sortant de l’université, mes parents m’avaient tracé une voie », a expliqué le jeune homme de 24 ans à Le courrier en ligne.

Un cas courant d’essais et d’erreurs, car Aaron, qui est très actif sur Instagram, a tenté de réaliser les rêves de ses parents avant de passer à quelque chose de nouveau.

« J’ai étudié l’économie et tout le plan était que je me lance dans la finance, mais j’en ai fait une année entre ma deuxième et ma troisième année en tant que stagiaire et je n’ai pas vraiment aimé ça.

Aaron a finalement trouvé sa vocation et a quitté son emploi dans la finance pour poursuivre une carrière dans le mannequinat et a également trouvé un emploi dans le domaine de l’événementiel.

Quel est le travail d’Aaron Francis ?

L’insulaire hunky a suivi un chemin spontané en tant qu’hôte d’événements de luxe.

Un métier qui consiste principalement à organiser et animer des soirées pour des visages très connus.

Sa carrière lui a ainsi donné l’opportunité d’accueillir le mariage de la princesse Eugénie en octobre 2018.

S’adressant à The Mail Online, cependant, il avait affirmé que bien que son travail semble glamour, la réalité dans les coulisses est moins glorieuse.

« Mon travail a l’air glamour comme vous voyez des célébrités mais ce n’est pas un travail particulièrement glamour », a-t-il insisté.

« J’ai juste l’impression que c’est une chose qui passionne les gens parce qu’ils entendent des noms de célébrités. »

Il est maintenant prêt à passer de l’autre côté, plus près de l’autel, car il espère rencontrer sa future épouse dans la villa Love Island.

« Je suis un gars de la famille. Je préfère les relations – j’aime personnellement les câlins », a-t-il déclaré.

« Mon rêve est vraiment de fonder une famille, évidemment pas maintenant, je ne veux pas précipiter les choses mais j’ai eu des relations de deux ans et demi et entre-temps, j’ai fait un peu de rencontres mais je ne suis pas parti fou. »